La Spagna a UEFA Futsal EURO: record, titoli e statistiche

martedì 21 ottobre 2025

La Spagna ha vinto più della metà dei Futsal EURO disputati. Ecco un riepilogo delle statistiche degli spagnoli in Europa.

Daniel (4) Javi Rodríguez (4), Luis Amado (5) e Kike (5) hanno vinto complessivamente 18 titoli con la Spagna
Bilancio della Spagna a Futsal EURO

2022: terzo posto
2018: vice campione
2016: campione
2014: terzo posto
2012: campione
2010: campione
2007: campione
2005: campione
2003: terzo posto
2001: campione
1999: vice campione
1996: campione

Guarda i sette gol nel successo della Spagna nel 2016

Bilancio della Spagna ai Mondiali di futsal

2024: ottavi di finale
2021: quarti di finale
2016: quarti di finale
2012: vice campione
2008: vice campione
2004: campione
2000: campione
1996: vice campione
1992: terzo posto
1989: fase a gironi

Bilancio della Spagna in Finalissima di Futsal

2022: vice campione

Bilancio della Spagna a Women's Futsal EURO

2023: campione
2022: campione
2019: campione

Bilancio della Spagna a Futsal EURO Under 19

2025: vice campione
2023: vice campione
2022: campione
2019: campione

Nessuno ha giocato o vinto più partite di Futsal EURO di Ortiz
Tutti i record della Spagna a Futsal EURO

• Più titoli: 7

• Più titoli consecutivi: 4 (2005–2012)

• Più finali: 9

• Più finali consecutive: 4 (2005–2012)

• Più semifinali/piazzamenti nelle prime quattro: 12

• Più piazzamenti nelle prime quattro posizioni: 12 (1996–)

• Più partite giocate nelle fasi finali: 59

• Più partite vinte nelle fasi finali: 43

• Più gol fatti nelle fasi finali: 227

• Più gol fatti in una singola fase finale: 27 (2010 e 2016)

• Striscia di vittorie più lunga (qualificazioni comprese): 13 partite (28/01/2010–30/03/2013)

• Vittoria più ampia/più gol fatti in una finale: 7-3 contro Russia (2016)

• Vittoria più ampia in una fase finale: 9-1 contro Bielorussia (2010 fase a gironi), 8-0 contro Georgia (2022 fase a gironi)

• Più gol fatti in una singola partita di una fase finale: 9-1 contro Bielorussia (2010 fase a gironi, come la Russia: 9-6 contro Paesi Bassi nella semifinale 1999 semifinali e come la Serbia 9-8 contro Azerbaijan nella fase a gironi 2012)

• Più partite decise ai calci di rigore: 4

• Più vittorie ai calci di rigore: 3

• Più finali vinte (per giocatore): 5, Kike e Luis Amado

• Più presenze in finale (per giocatore): 6, Luis Amado

• Più presenze in semifinale (per giocatore): 7, Luis Amado

• Più presenze ai quarti di finale (per giocatore): 6, Ortiz (come João Matos del Portogallo)

• Più presenze nelle fasi finali (per giocatore): 35, Ortiz

• Più vittorie nelle fasi finali (per giocatore): 26, Ortiz

• Più presenze comprese le qualificazioni (per giocatore): 55, Ortiz

• Più vittorie comprese le qualificazioni (per giocatore): 45, Ortiz

• Più titoli da allenatore: 4, José Venancio López

• Più finali da allenatore: 5, José Venancio López

• Più partite nelle fasi finali da allenatore: 30, José Venancio López

• Più partite vinte nelle fasi finali da allenatore: 22, José Venancio López

L'uomo dei record, José Venancio López
Altri numeri e statistiche

  • La Spagna ha vinto 12 dei 20 campionati/tornei europei UEFA di futsal a tutti i livelli.
  • I club spagnoli hanno vinto 14 delle prime 24 edizioni delle competizioni UEFA per club di futsal (UEFA Futsal Cup/UEFA Futsal Champions League), tra cui cinque (record) con l'Inter FS.
  • Quattro club diversi hanno vinto questo titolo (Inter 5, Barça 4, Palma 3, Castellón 2); nessun'altra nazione ha più di due club che hanno vinto in passato la competizione.

Bilancio complessivo nelle fasi finali di Futsal EURO

G59 V43 P11 S5 GF227 GS94

Le cinque sconfitte...
Portogallo - Spagna 3-2, semifinali, 4 febbraio 2022
Portogallo - Spagna 3-2 (dts), finale ,10 febbraio 2018
Russia - Spagna 4-3 (dts), semifinali, 6 febbraio 2014
Spagna - Italia 1-3, fase a gironi, 17 febbraio 2005
Italia - Spagna 2-1, semifinali, 22 febbraio 2003
(La Spagna ha anche perso contro la Russia ai calci di rigore nella finale del 1999, dopo un pareggio per 3-3)

Note: le vittorie ai tempi supplementari contano come vittorie, le vittorie ai calci di rigore contano come pareggi. Quarti di finale a partire dal 2010. Le presenze/vittorie dei giocatori comprendono tutte le convocazioni per la giornata, indipendentemente dal fatto che il giocatore sia sceso in campo.

Ultimo aggiornamento: 5 ottobre 2025

