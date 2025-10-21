UEFA.com funziona meglio su altri browser
Per la migliore esperienza possibile, consigliamo Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Chi ha vinto Futsal EURO? Squadre, marcatori, spettatori e sedi di ogni finale

martedì 21 ottobre 2025

Numeri e statistiche delle 12 finali dei Campionati Europei UEFA di Futsal.

Spagna have won seven of the 12 finals, most recently in 2016
Spagna have won seven of the 12 finals, most recently in 2016 SPORTSFILE

Futsal EURO: tutti i vincitori

Fase finale a 16 squadre
2022: Portogallo - Russia 4-2: Amsterdam, Paesi Bassi
Fasi finali a 12 squadre
2018: Portogallo 3-2 Spagna (dts): Lubiana, Slovenia
2016: Spagna - Russia 7-3: Belgrado, Serbia
2014: Italia 3-1 Russia; Anversa, Belgio
2012: Spagna - Russia 3-1 (dts); Zagabria, Croazia
2010: Spagna - Portogallo 4-2; Debrecen, Ungheria
Fase finale a otto squadre
2007: Spagna - Italia 3-1; Porto, Portogallo
2005: Spagna - Russia 2-1; Ostrava, Cechia
2003: Italia 1-0 Ucraina; Caserta, Italia
2001: Spagna - Ucraina 2-1 (dts, golden goal); Mosca, Russia
1999: Russia - Spagna 3-3 (dts, 4-3 dcr); Granada, Spagna
Fase finale a 6 squadre
1996*: Spagna - Russia 5-3; Cordoba, Spagna

*Torneo Europeo UEFA di Futsal; dal 1999 in poi è diventato Campionato Europeo

Futsal EURO 2022: Portogallo - Russia 4-2

Guarda gli highlights

Tomás Paço 18'39'', Putilov 26'45'' (og), André Coelho 31'16'', Pany Varela 39'59''; Sokolov 9'49'', Afanasev 12'45''
Ziggo Dome, Amsterdam
Spettatori: 1.250 (limited due to COVID-19)

Portogallo: André Sousa (GK), Erick, João Matos, Bruno Coelho, Pany Varela; Edu (GK), André Coelho, Tomás Paço, Afonso Jesus, Fábio Cecilio, Zicky, Miguel Ângelo, Tiago Brito, Pauleta
Russia: Putilov (GK), Antoshkin, Chiskala, Davydov, Afanasyev; Zamtaradze (GK), Milovanov, Abramov, Niyazov, Abramovich, Sokolov, Paulinho, Nando

2022 finall highlights: Portogallo 4-2 Russia

Futsal EURO 2018: Portogallo - Spagna 3-2 (dts)

Guarda gli highlights

Ricardinho 0'59'', Bruno Coelho 38'18'' 49'05'' (2p); Tolrà 18'54'', Lin 31'36''
Arena Stožice, Lubiana
Spettatori: 10.491

Portogallo: André Sousa (GK), Pedro Cary, Bruno Coelho, João Matos, Ricardinho; Bebé ﻿(GK), Vítor Hugo (GK), André Coelho, Tunha, Nilson Miguel, Fábio Cecilio, Márcio Moreira, Pany Varela, Tigo Brito
Spagna: Paco Sedano (GK), Oritz, Pola, Miguelín, Alex; Jesús Herrero (GK), Tolrà, Bebe, Adolfo, Solano, Lin, Lozano, Rafa Usin, Joselito

Futsal EURO 2018 final highlights: Portogallo 3-2 Spagna (dts)

Futsal EURO 2016: Russia - Spagna 3-7

Guarda gli highlights

Rômulo 19'55'', Robinho 31'57'', Milovanov 39'45''; Alex 8'08'', Pola 15'12 16'45'', Rivillos 16'10, 35'37, Miguelín 30'50'' 34'51''
Arena Belgrado, Belgrado
Spettatori: 8.350

Russia: Gustavo (GK), Shayakhmetov, Abramov, Robinho, Rômulo; Vikulov (GK), Pereverzev, Lyskov, Sergeev, Kutusov, Milovanov, Shakirov, Davydov
Spagna: Paco Sedano (GK), Ortiz, Rivillos, Pola, Raúl Campos; Juanjo (GK), Jesús Herrero (GK), José Ruiz, Bebe, Rafa Usín, Lin, Alex, Andresito, Miguelín

﻿Futsal EURO 2016 final highlights: Russia 3-7 Spagna

Futsal EURO 2014: Italia - Russia 3-1

Guarda gli highlights

Gabriel Lima 6'02'', Murilo 13'50'', Giasson 18'56''; Eder Lima 9'33''
Sportpaleis, Anversa
Spettatori: 11.558

Italia: Mammarella (GK), Gabriel Lima, Alex Merlim, Saad, Giasson; Miarelli (GK), Ercolessi, Romano, Leggiero, Honorio, De Luca, Vampeta, Fortino, Murilo
Russia: Gustavo (GK), Shayakhmetov, Eder Lima, Abramov, Robinho; Poddubny (GK), Preverzev, Lyskov. Sergeev, Kutusov, Pula, Cirilo, Fukin, Milovanov

La Russia aveva messo fine al regno di campione della Spagna durato quattro tornei e nove anni in semifinale, ma davanti al pubblico più numeroso di sempre per una finale, viene battuta dall'Italia. Eder Lima illude la Russia con il suo ottavo gol della fase finale, ma gli azzurri, trascinati dal capitano Gabriel Lima, vincono con due gol di scarto.

Il capitano dell'Italia, Gabriel Lima, solleva il trofeo nel 2014
Il capitano dell'Italia, Gabriel Lima, solleva il trofeo nel 2014SPORTSFILE

Futsal EURO 2012: Russia - Spagna 1-3 (dts)

Guarda gli highlights

Pula 33'15''; Lozano 39'26'' 47'58''', Borja 50'00''
Arena Zagabria, Zagabria
Spettatori: 7.500

Russia: Gustavo (GK), Prudnikov, Sergeev, Abramov, Maevski; Zuev (GK), Pereverzev, Pula, Cirilo, Fukin, Milovanov, Nugumanov
Spagna: Luis Amado (GK), Torras, Kike, Rafa Usín, Alemao; Juanjo (GK), Ortiz, Lozano, Borja, Lin, Miguelín, Aicardo

Spagna enjoy their 2012 success
Spagna enjoy their 2012 successSPORTSFILE

Futsal EURO 2010: Portogallo - Spagna 2-4

Guarda gli highlights

Gonçalo 37'49'', Joel Queirós 38'28''; Ortiz 8'16'', Javi Rodríguez 12'02'', Lin 35'38'', Daniel 39'38''
Főnix Arena, Debrecen
Spettatori: 4.845

Portogallo: Bebé (GK), Pedro Costa, Arnaldo Pereira, Gonçalo, Pedro Cary; João Benedito (GK), Evandro, Leitão, Joel Queirós, Cardinal, Israel, João Matos
Spagna: Luis Amado (GK), Álvaro, Javi Rodríguez, Kike, Borja; Juanjo (GK), Ortiz, Torras, Fernandão, Juanra, Lin, Daniel

Javi Rodríguez lifts the trophy in 20190
Javi Rodríguez lifts the trophy in 20190SPORTSFILE

Futsal EURO 2007: Italia - Spagna 1-3

Guarda gli highlights

Feller 29'44''; Marcelo 8'45'', Daniel 21'51, Javi Rodríguez 26'52
Multiusos Gondomar Coração de Ouro, Porto
Spettatori: 3.600

Italia: Feller (GK), Vasconcelos, Bertoni, Morgado, Forte; Caio (GK), Grana, Bácaro, Saad, Fabiano, Foglia, Zanetti
Spagna: Luis Amado (GK), Álvaro, Kike, Andreu, Marcelo; Juanjo (GK), Ortiz, Javi Eseverri, Torras, Javi Rodríguez, Borja, Daniel

La Spagna, che aveva eliminato ai rigori i padroni di casa del Portogallo in semifinale, diventa la prima squadra a vincere due edizioni consecutive grazie al successo su un'Italia che aveva subito una sola rete prima della finale. Lo spagnolo Marcelo, che aveva segnato nella vittoria in finale della Coppa del Mondo 2004 contro l'Italia, si ripete anche in questa occasione portando la Spagna in vantaggio. Per gli Azzurri, il portiere Alexander Feller segna la rete della bandiera battendo l'ottimo Amado.

La Spagna ha vinto anche nel 2007
La Spagna ha vinto anche nel 2007SPORTSFILE

Futsal EURO 2005: Spagna - Russia 2-1

Guarda gli highlights

Andreu 9', Cogorro 21'; Dushkevich 31'
CEZ Arena, Ostava
Spettatori: 3.688

Spagna: Luis Amado (GK), Julio, Torras, Serrejón, Orol; Rafa (GK), Javi Rodríguez, Kike, Andreu, Limones, Cogorro, Daniel
Russia: Stepanov (GK), Shayakhmetov, Fukin, Markin, Maevski; Zuev (GK), Malyshev, Khamadiyev, Dushkevich, Ivanov, Abyshev, Levin

La Spagna ha vinto il titolo nel 2005
La Spagna ha vinto il titolo nel 2005AFP via Getty Images

Futsal EURO 2003: Italia - Ucraina 1-0

Guarda gli highlights

Bácaro 30'
Palamaggio, Caserta
Spettatori: 6.000

Italia: Angelini (GK), Grana, Carlinhos, Zaffiro, Bertoni; Ripesi (GK), Vicentini, Rocha, Moratelli, Bácaro, Foglia, Morgado
Ucraina: Popov (GK), Shaytanov, Kosenko, Sytin, Koridze; Kornyeyev (GK), Bezuglyy, Kudlay, Melnikov, Deynega, Moskvychov, Pylypiv

I padroni di casa fanno esplodere il pubblico alla mezz'ora grazie alla grande punizione di Vinicius Bácaro. Gianfranco Angelini mantiene la porta inviolata (ancora oggi unico clean sheet di una finale) e l'Ucraina subisce la seconda sconfitta consecutiva in una finale; da allora non ha più raggiunto la finale.

Italia were the last team to win as hosts in 2003
Italia were the last team to win as hosts in 2003Paolo Cassella

Futsal EURO 2001: Spagna - Ucraina 2-1 (dts, golden goal)

Guarda gli highlights

Riquer Antón ﻿32', Javi Sánchez 44 (golden goal); Melnikov 26
Luzhniki Sports Hall, Moscow
Spettatori: 6.000

Spagna: Jesús (GK), Julio, Adeva, Javi Sánchez, Paulo Roberto; Luis Amado (GK), Orol, Joan, Javi Rodríguez, Riquer Antón, Daniel
Ucraina: Kornyeyev (GK), Varenytsya, Bezuglyy, Kosenko, Koridze; Sukhomlinov (GK), Mansurov, Melnikov, Chernyshov, Shaytanov, Moskvychov, Pylypiv

Futsal EURO 1999: Russia - Spagna 3-3 (dts, vittoria Russia 4-2 dcr)

Guarda gli highlights

Bely 27', Alylekberov 33', Eremenko 34'; Lorente 8' 35', Javi Sánchez 34'
Palacio de los Deportes, Granada
Spettatori: 7.500

Russia: Denisov (GK), Eremenko, Agafonov, Verizhnikov, Alekberov; Samokhin (GK), Abianov, Markin, Gorine, Bely, Chugunov, Tkachouk
Spagna: Jesús (GK), Julio, Santi Herrero, Andreu, Vicentín; Luis Amado (GK), Joan, Pato, Lorente, Javi Sánchez, Riquer Antón, Arnaldo Ferreira

Futsal EURO: Great final goals

Futsal EURO 1996: Spagna - Russia 5-3

Guarda gli highlights

Vicentín 11' 27' 27' 33', Paulo Roberto 20'; Kisselev 20', Eremenko 22', 32'
Vista Alegre, Córdoba
Spettatori: 4,300

Spagna: Jesús (GK), Fran, Vicentín, Pato, Lorente; Juanjo (GK), Julio, Javi Limones, Javi Sánchez, Paulo Roberto, Adeva
Russia: Samokhin (GK), Eremenko, Alekberov, Zakerov, Gorine; Denisov (GK), Lennikov, Verizhnikov, Ianchine, Kisselev, Bely, Eremine

Legenda:
GK: portiere

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 21 ottobre 2025