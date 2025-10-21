Chi ha vinto Futsal EURO? Squadre, marcatori, spettatori e sedi di ogni finale
martedì 21 ottobre 2025
Intro articolo
Numeri e statistiche delle 12 finali dei Campionati Europei UEFA di Futsal.
Contenuti top media
Corpo articolo
Futsal EURO: tutti i vincitori
Fase finale a 16 squadre
2022: Portogallo - Russia 4-2: Amsterdam, Paesi Bassi
Fasi finali a 12 squadre
2018: Portogallo 3-2 Spagna (dts): Lubiana, Slovenia
2016: Spagna - Russia 7-3: Belgrado, Serbia
2014: Italia 3-1 Russia; Anversa, Belgio
2012: Spagna - Russia 3-1 (dts); Zagabria, Croazia
2010: Spagna - Portogallo 4-2; Debrecen, Ungheria
Fase finale a otto squadre
2007: Spagna - Italia 3-1; Porto, Portogallo
2005: Spagna - Russia 2-1; Ostrava, Cechia
2003: Italia 1-0 Ucraina; Caserta, Italia
2001: Spagna - Ucraina 2-1 (dts, golden goal); Mosca, Russia
1999: Russia - Spagna 3-3 (dts, 4-3 dcr); Granada, Spagna
Fase finale a 6 squadre
1996*: Spagna - Russia 5-3; Cordoba, Spagna
*Torneo Europeo UEFA di Futsal; dal 1999 in poi è diventato Campionato Europeo
Futsal EURO 2022: Portogallo - Russia 4-2
Tomás Paço 18'39'', Putilov 26'45'' (og), André Coelho 31'16'', Pany Varela 39'59''; Sokolov 9'49'', Afanasev 12'45''
Ziggo Dome, Amsterdam
Spettatori: 1.250 (limited due to COVID-19)
Portogallo: André Sousa (GK), Erick, João Matos, Bruno Coelho, Pany Varela; Edu (GK), André Coelho, Tomás Paço, Afonso Jesus, Fábio Cecilio, Zicky, Miguel Ângelo, Tiago Brito, Pauleta
Russia: Putilov (GK), Antoshkin, Chiskala, Davydov, Afanasyev; Zamtaradze (GK), Milovanov, Abramov, Niyazov, Abramovich, Sokolov, Paulinho, Nando
Futsal EURO 2018: Portogallo - Spagna 3-2 (dts)
Ricardinho 0'59'', Bruno Coelho 38'18'' 49'05'' (2p); Tolrà 18'54'', Lin 31'36''
Arena Stožice, Lubiana
Spettatori: 10.491
Portogallo: André Sousa (GK), Pedro Cary, Bruno Coelho, João Matos, Ricardinho; Bebé (GK), Vítor Hugo (GK), André Coelho, Tunha, Nilson Miguel, Fábio Cecilio, Márcio Moreira, Pany Varela, Tigo Brito
Spagna: Paco Sedano (GK), Oritz, Pola, Miguelín, Alex; Jesús Herrero (GK), Tolrà, Bebe, Adolfo, Solano, Lin, Lozano, Rafa Usin, Joselito
Futsal EURO 2016: Russia - Spagna 3-7
Rômulo 19'55'', Robinho 31'57'', Milovanov 39'45''; Alex 8'08'', Pola 15'12 16'45'', Rivillos 16'10, 35'37, Miguelín 30'50'' 34'51''
Arena Belgrado, Belgrado
Spettatori: 8.350
Russia: Gustavo (GK), Shayakhmetov, Abramov, Robinho, Rômulo; Vikulov (GK), Pereverzev, Lyskov, Sergeev, Kutusov, Milovanov, Shakirov, Davydov
Spagna: Paco Sedano (GK), Ortiz, Rivillos, Pola, Raúl Campos; Juanjo (GK), Jesús Herrero (GK), José Ruiz, Bebe, Rafa Usín, Lin, Alex, Andresito, Miguelín
Futsal EURO 2014: Italia - Russia 3-1
Gabriel Lima 6'02'', Murilo 13'50'', Giasson 18'56''; Eder Lima 9'33''
Sportpaleis, Anversa
Spettatori: 11.558
Italia: Mammarella (GK), Gabriel Lima, Alex Merlim, Saad, Giasson; Miarelli (GK), Ercolessi, Romano, Leggiero, Honorio, De Luca, Vampeta, Fortino, Murilo
Russia: Gustavo (GK), Shayakhmetov, Eder Lima, Abramov, Robinho; Poddubny (GK), Preverzev, Lyskov. Sergeev, Kutusov, Pula, Cirilo, Fukin, Milovanov
La Russia aveva messo fine al regno di campione della Spagna durato quattro tornei e nove anni in semifinale, ma davanti al pubblico più numeroso di sempre per una finale, viene battuta dall'Italia. Eder Lima illude la Russia con il suo ottavo gol della fase finale, ma gli azzurri, trascinati dal capitano Gabriel Lima, vincono con due gol di scarto.
Futsal EURO 2012: Russia - Spagna 1-3 (dts)
Pula 33'15''; Lozano 39'26'' 47'58''', Borja 50'00''
Arena Zagabria, Zagabria
Spettatori: 7.500
Russia: Gustavo (GK), Prudnikov, Sergeev, Abramov, Maevski; Zuev (GK), Pereverzev, Pula, Cirilo, Fukin, Milovanov, Nugumanov
Spagna: Luis Amado (GK), Torras, Kike, Rafa Usín, Alemao; Juanjo (GK), Ortiz, Lozano, Borja, Lin, Miguelín, Aicardo
Futsal EURO 2010: Portogallo - Spagna 2-4
Gonçalo 37'49'', Joel Queirós 38'28''; Ortiz 8'16'', Javi Rodríguez 12'02'', Lin 35'38'', Daniel 39'38''
Főnix Arena, Debrecen
Spettatori: 4.845
Portogallo: Bebé (GK), Pedro Costa, Arnaldo Pereira, Gonçalo, Pedro Cary; João Benedito (GK), Evandro, Leitão, Joel Queirós, Cardinal, Israel, João Matos
Spagna: Luis Amado (GK), Álvaro, Javi Rodríguez, Kike, Borja; Juanjo (GK), Ortiz, Torras, Fernandão, Juanra, Lin, Daniel
Futsal EURO 2007: Italia - Spagna 1-3
Feller 29'44''; Marcelo 8'45'', Daniel 21'51, Javi Rodríguez 26'52
Multiusos Gondomar Coração de Ouro, Porto
Spettatori: 3.600
Italia: Feller (GK), Vasconcelos, Bertoni, Morgado, Forte; Caio (GK), Grana, Bácaro, Saad, Fabiano, Foglia, Zanetti
Spagna: Luis Amado (GK), Álvaro, Kike, Andreu, Marcelo; Juanjo (GK), Ortiz, Javi Eseverri, Torras, Javi Rodríguez, Borja, Daniel
La Spagna, che aveva eliminato ai rigori i padroni di casa del Portogallo in semifinale, diventa la prima squadra a vincere due edizioni consecutive grazie al successo su un'Italia che aveva subito una sola rete prima della finale. Lo spagnolo Marcelo, che aveva segnato nella vittoria in finale della Coppa del Mondo 2004 contro l'Italia, si ripete anche in questa occasione portando la Spagna in vantaggio. Per gli Azzurri, il portiere Alexander Feller segna la rete della bandiera battendo l'ottimo Amado.
Futsal EURO 2005: Spagna - Russia 2-1
Andreu 9', Cogorro 21'; Dushkevich 31'
CEZ Arena, Ostava
Spettatori: 3.688
Spagna: Luis Amado (GK), Julio, Torras, Serrejón, Orol; Rafa (GK), Javi Rodríguez, Kike, Andreu, Limones, Cogorro, Daniel
Russia: Stepanov (GK), Shayakhmetov, Fukin, Markin, Maevski; Zuev (GK), Malyshev, Khamadiyev, Dushkevich, Ivanov, Abyshev, Levin
Futsal EURO 2003: Italia - Ucraina 1-0
Bácaro 30'
Palamaggio, Caserta
Spettatori: 6.000
Italia: Angelini (GK), Grana, Carlinhos, Zaffiro, Bertoni; Ripesi (GK), Vicentini, Rocha, Moratelli, Bácaro, Foglia, Morgado
Ucraina: Popov (GK), Shaytanov, Kosenko, Sytin, Koridze; Kornyeyev (GK), Bezuglyy, Kudlay, Melnikov, Deynega, Moskvychov, Pylypiv
I padroni di casa fanno esplodere il pubblico alla mezz'ora grazie alla grande punizione di Vinicius Bácaro. Gianfranco Angelini mantiene la porta inviolata (ancora oggi unico clean sheet di una finale) e l'Ucraina subisce la seconda sconfitta consecutiva in una finale; da allora non ha più raggiunto la finale.
Futsal EURO 2001: Spagna - Ucraina 2-1 (dts, golden goal)
Riquer Antón 32', Javi Sánchez 44 (golden goal); Melnikov 26
Luzhniki Sports Hall, Moscow
Spettatori: 6.000
Spagna: Jesús (GK), Julio, Adeva, Javi Sánchez, Paulo Roberto; Luis Amado (GK), Orol, Joan, Javi Rodríguez, Riquer Antón, Daniel
Ucraina: Kornyeyev (GK), Varenytsya, Bezuglyy, Kosenko, Koridze; Sukhomlinov (GK), Mansurov, Melnikov, Chernyshov, Shaytanov, Moskvychov, Pylypiv
Futsal EURO 1999: Russia - Spagna 3-3 (dts, vittoria Russia 4-2 dcr)
Bely 27', Alylekberov 33', Eremenko 34'; Lorente 8' 35', Javi Sánchez 34'
Palacio de los Deportes, Granada
Spettatori: 7.500
Russia: Denisov (GK), Eremenko, Agafonov, Verizhnikov, Alekberov; Samokhin (GK), Abianov, Markin, Gorine, Bely, Chugunov, Tkachouk
Spagna: Jesús (GK), Julio, Santi Herrero, Andreu, Vicentín; Luis Amado (GK), Joan, Pato, Lorente, Javi Sánchez, Riquer Antón, Arnaldo Ferreira
Futsal EURO 1996: Spagna - Russia 5-3
Vicentín 11' 27' 27' 33', Paulo Roberto 20'; Kisselev 20', Eremenko 22', 32'
Vista Alegre, Córdoba
Spettatori: 4,300
Spagna: Jesús (GK), Fran, Vicentín, Pato, Lorente; Juanjo (GK), Julio, Javi Limones, Javi Sánchez, Paulo Roberto, Adeva
Russia: Samokhin (GK), Eremenko, Alekberov, Zakerov, Gorine; Denisov (GK), Lennikov, Verizhnikov, Ianchine, Kisselev, Bely, Eremine
Legenda:
GK: portiere