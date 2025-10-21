Chi ha vinto Futsal EURO? Squadre, marcatori, spettatori e sedi di ogni finale

Futsal EURO: tutti i vincitori Fase finale a 16 squadre

2022: Portogallo - Russia 4-2: Amsterdam, Paesi Bassi

Fasi finali a 12 squadre

2018: Portogallo 3-2 Spagna (dts): Lubiana, Slovenia

2016: Spagna - Russia 7-3: Belgrado, Serbia

2014: Italia 3-1 Russia; Anversa, Belgio

2012: Spagna - Russia 3-1 (dts); Zagabria, Croazia

2010: Spagna - Portogallo 4-2; Debrecen, Ungheria

Fase finale a otto squadre

2007: Spagna - Italia 3-1; Porto, Portogallo

2005: Spagna - Russia 2-1; Ostrava, Cechia

2003: Italia 1-0 Ucraina; Caserta, Italia

2001: Spagna - Ucraina 2-1 (dts, golden goal); Mosca, Russia

1999: Russia - Spagna 3-3 (dts, 4-3 dcr); Granada, Spagna

Fase finale a 6 squadre

1996*: Spagna - Russia 5-3; Cordoba, Spagna *Torneo Europeo UEFA di Futsal; dal 1999 in poi è diventato Campionato Europeo

Futsal EURO 2022: Portogallo - Russia 4-2

Tomás Paço 18'39'', Putilov 26'45'' (og), André Coelho 31'16'', Pany Varela 39'59''; Sokolov 9'49'', Afanasev 12'45''

Ziggo Dome, Amsterdam

Spettatori: 1.250 (limited due to COVID-19)

Portogallo: André Sousa (GK), Erick, João Matos, Bruno Coelho, Pany Varela; Edu (GK), André Coelho, Tomás Paço, Afonso Jesus, Fábio Cecilio, Zicky, Miguel Ângelo, Tiago Brito, Pauleta

Russia: Putilov (GK), Antoshkin, Chiskala, Davydov, Afanasyev; Zamtaradze (GK), Milovanov, Abramov, Niyazov, Abramovich, Sokolov, Paulinho, Nando

2022 finall highlights: Portogallo 4-2 Russia

Futsal EURO 2018: Portogallo - Spagna 3-2 (dts)

Ricardinho 0'59'', Bruno Coelho 38'18'' 49'05'' (2p); Tolrà 18'54'', Lin 31'36''

Arena Stožice, Lubiana

Spettatori: 10.491

Portogallo: André Sousa (GK), Pedro Cary, Bruno Coelho, João Matos, Ricardinho; Bebé ﻿(GK), Vítor Hugo (GK), André Coelho, Tunha, Nilson Miguel, Fábio Cecilio, Márcio Moreira, Pany Varela, Tigo Brito

Spagna: Paco Sedano (GK), Oritz, Pola, Miguelín, Alex; Jesús Herrero (GK), Tolrà, Bebe, Adolfo, Solano, Lin, Lozano, Rafa Usin, Joselito

Futsal EURO 2018 final highlights: Portogallo 3-2 Spagna (dts)

Futsal EURO 2016: Russia - Spagna 3-7

Rômulo 19'55'', Robinho 31'57'', Milovanov 39'45''; Alex 8'08'', Pola 15'12 16'45'', Rivillos 16'10, 35'37, Miguelín 30'50'' 34'51''

Arena Belgrado, Belgrado

Spettatori: 8.350

Russia: Gustavo (GK), Shayakhmetov, Abramov, Robinho, Rômulo; Vikulov (GK), Pereverzev, Lyskov, Sergeev, Kutusov, Milovanov, Shakirov, Davydov

Spagna: Paco Sedano (GK), Ortiz, Rivillos, Pola, Raúl Campos; Juanjo (GK), Jesús Herrero (GK), José Ruiz, Bebe, Rafa Usín, Lin, Alex, Andresito, Miguelín



﻿Futsal EURO 2016 final highlights: Russia 3-7 Spagna

Futsal EURO 2014: Italia - Russia 3-1

Gabriel Lima 6'02'', Murilo 13'50'', Giasson 18'56''; Eder Lima 9'33''

Sportpaleis, Anversa

Spettatori: 11.558

Italia: Mammarella (GK), Gabriel Lima, Alex Merlim, Saad, Giasson; Miarelli (GK), Ercolessi, Romano, Leggiero, Honorio, De Luca, Vampeta, Fortino, Murilo

Russia: Gustavo (GK), Shayakhmetov, Eder Lima, Abramov, Robinho; Poddubny (GK), Preverzev, Lyskov. Sergeev, Kutusov, Pula, Cirilo, Fukin, Milovanov

La Russia aveva messo fine al regno di campione della Spagna durato quattro tornei e nove anni in semifinale, ma davanti al pubblico più numeroso di sempre per una finale, viene battuta dall'Italia. Eder Lima illude la Russia con il suo ottavo gol della fase finale, ma gli azzurri, trascinati dal capitano Gabriel Lima, vincono con due gol di scarto.

Il capitano dell'Italia, Gabriel Lima, solleva il trofeo nel 2014 SPORTSFILE

Futsal EURO 2012: Russia - Spagna 1-3 (dts)

Pula 33'15''; Lozano 39'26'' 47'58''', Borja 50'00''

Arena Zagabria, Zagabria

Spettatori: 7.500

Russia: Gustavo (GK), Prudnikov, Sergeev, Abramov, Maevski; Zuev (GK), Pereverzev, Pula, Cirilo, Fukin, Milovanov, Nugumanov

Spagna: Luis Amado (GK), Torras, Kike, Rafa Usín, Alemao; Juanjo (GK), Ortiz, Lozano, Borja, Lin, Miguelín, Aicardo



Spagna enjoy their 2012 success SPORTSFILE

Futsal EURO 2010: Portogallo - Spagna 2-4

Gonçalo 37'49'', Joel Queirós 38'28''; Ortiz 8'16'', Javi Rodríguez 12'02'', Lin 35'38'', Daniel 39'38''

Főnix Arena, Debrecen

Spettatori: 4.845

Portogallo: Bebé (GK), Pedro Costa, Arnaldo Pereira, Gonçalo, Pedro Cary; João Benedito (GK), Evandro, Leitão, Joel Queirós, Cardinal, Israel, João Matos

Spagna: Luis Amado (GK), Álvaro, Javi Rodríguez, Kike, Borja; Juanjo (GK), Ortiz, Torras, Fernandão, Juanra, Lin, Daniel

Javi Rodríguez lifts the trophy in 20190 SPORTSFILE

Futsal EURO 2007: Italia - Spagna 1-3

Feller 29'44''; Marcelo 8'45'', Daniel 21'51, Javi Rodríguez 26'52

Multiusos Gondomar Coração de Ouro, Porto

Spettatori: 3.600

Italia: Feller (GK), Vasconcelos, Bertoni, Morgado, Forte; Caio (GK), Grana, Bácaro, Saad, Fabiano, Foglia, Zanetti

Spagna: Luis Amado (GK), Álvaro, Kike, Andreu, Marcelo; Juanjo (GK), Ortiz, Javi Eseverri, Torras, Javi Rodríguez, Borja, Daniel

La Spagna, che aveva eliminato ai rigori i padroni di casa del Portogallo in semifinale, diventa la prima squadra a vincere due edizioni consecutive grazie al successo su un'Italia che aveva subito una sola rete prima della finale. Lo spagnolo Marcelo, che aveva segnato nella vittoria in finale della Coppa del Mondo 2004 contro l'Italia, si ripete anche in questa occasione portando la Spagna in vantaggio. Per gli Azzurri, il portiere Alexander Feller segna la rete della bandiera battendo l'ottimo Amado.

La Spagna ha vinto anche nel 2007 SPORTSFILE

Futsal EURO 2005: Spagna - Russia 2-1

Andreu 9', Cogorro 21'; Dushkevich 31'

CEZ Arena, Ostava

Spettatori: 3.688

Spagna: Luis Amado (GK), Julio, Torras, Serrejón, Orol; Rafa (GK), Javi Rodríguez, Kike, Andreu, Limones, Cogorro, Daniel

Russia: Stepanov (GK), Shayakhmetov, Fukin, Markin, Maevski; Zuev (GK), Malyshev, Khamadiyev, Dushkevich, Ivanov, Abyshev, Levin

La Spagna ha vinto il titolo nel 2005 AFP via Getty Images

Futsal EURO 2003: Italia - Ucraina 1-0

Bácaro 30'

Palamaggio, Caserta

Spettatori: 6.000

Italia: Angelini (GK), Grana, Carlinhos, Zaffiro, Bertoni; Ripesi (GK), Vicentini, Rocha, Moratelli, Bácaro, Foglia, Morgado

Ucraina: Popov (GK), Shaytanov, Kosenko, Sytin, Koridze; Kornyeyev (GK), Bezuglyy, Kudlay, Melnikov, Deynega, Moskvychov, Pylypiv

I padroni di casa fanno esplodere il pubblico alla mezz'ora grazie alla grande punizione di Vinicius Bácaro. Gianfranco Angelini mantiene la porta inviolata (ancora oggi unico clean sheet di una finale) e l'Ucraina subisce la seconda sconfitta consecutiva in una finale; da allora non ha più raggiunto la finale.

Italia were the last team to win as hosts in 2003 Paolo Cassella

Futsal EURO 2001: Spagna - Ucraina 2-1 (dts, golden goal)

Riquer Antón ﻿32', Javi Sánchez 44 (golden goal); Melnikov 26

Luzhniki Sports Hall, Moscow

Spettatori: 6.000

Spagna: Jesús (GK), Julio, Adeva, Javi Sánchez, Paulo Roberto; Luis Amado (GK), Orol, Joan, Javi Rodríguez, Riquer Antón, Daniel

Ucraina: Kornyeyev (GK), Varenytsya, Bezuglyy, Kosenko, Koridze; Sukhomlinov (GK), Mansurov, Melnikov, Chernyshov, Shaytanov, Moskvychov, Pylypiv

Futsal EURO 1999: Russia - Spagna 3-3 (dts, vittoria Russia 4-2 dcr)

Bely 27', Alylekberov 33', Eremenko 34'; Lorente 8' 35', Javi Sánchez 34'

Palacio de los Deportes, Granada

Spettatori: 7.500

Russia: Denisov (GK), Eremenko, Agafonov, Verizhnikov, Alekberov; Samokhin (GK), Abianov, Markin, Gorine, Bely, Chugunov, Tkachouk

Spagna: Jesús (GK), Julio, Santi Herrero, Andreu, Vicentín; Luis Amado (GK), Joan, Pato, Lorente, Javi Sánchez, Riquer Antón, Arnaldo Ferreira

Futsal EURO: Great final goals

Futsal EURO 1996: Spagna - Russia 5-3

Vicentín 11' 27' 27' 33', Paulo Roberto 20'; Kisselev 20', Eremenko 22', 32'

Vista Alegre, Córdoba

Spettatori: 4,300

Spagna: Jesús (GK), Fran, Vicentín, Pato, Lorente; Juanjo (GK), Julio, Javi Limones, Javi Sánchez, Paulo Roberto, Adeva

Russia: Samokhin (GK), Eremenko, Alekberov, Zakerov, Gorine; Denisov (GK), Lennikov, Verizhnikov, Ianchine, Kisselev, Bely, Eremine

Legenda:

GK: portiere