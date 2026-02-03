UEFA Futsal EURO 2026, anteprima semifinali: Croazia-Spagna, Francia-Portogallo

Le semifinali di UEFA Futsal EURO 2026 si giocheranno mercoledì all'Arena Stožice di Lubiana, in Slovenia: la Croazia sfiderà la Spagna, mentre la Francia giocherà contro i campioni in carica del Portogallo. La posta in palio è la qualificazione alla finale di domenica a Lubiana.

Croazia - Spagna

Vedere la Spagna in una semifinale degli Europei di futsal non è certo una novità: gli spagnoli hanno raggiunto questo turno in tutte e 13 le edizioni e solo tre volte non sono riusciti ad andare oltre: sconfitta contro l'Italia nel 2003, contro la Russia nel 2014 e col Portogallo nell'ultima edizione del 2022. L'ultima sconfitta ha significato che, per la prima volta, la Spagna ha disputato più di un Futsal EURO consecutivo senza alzare il trofeo, dato che nel 2018 da campione in carica aveva perso contro il Portogallo nell'epica finale giocata all'Arena Stožice.

La Spagna ha conquistato il primo posto nel Gruppo C a Lubiana eguagliando il record di gol fatti (16) nei successi contro Slovenia (4-1), Bielorussia (2-0) e Belgio (10-3). Nei quarti di finale ha battuto magistralmente l'Italia con un netto 4-0. La Croazia è passata come seconda del Gruppo A grazie ai pareggi con Francia e Georgia (2-2) e alla vittoria sulla Lettonia (4-1). Nei quarti giocati a Riga ha battuto l'Armenia 3-0.

Quarti di finale Futsal EURO 2026: Armenia - Croazia 0-3

Ante Piplica ha disputato una serata straordinaria in porta sabato, ma la sua squadra dovrà dare il meglio di sé nella sua seconda semifinale, dopo aver raggiunto questa fase come paese ospitante nel 2012. Franco Jelovčić faceva parte di quella squadra ed è ora capitano della Croazia in quelle che saranno le sue ultime due partite in nazionale. Il detentore del record di presenze e gol della sua nazionale spera che il suo addio arrivi in finale, magari proprio dopo una storica vittoria sulla Spagna.

Quarti di finale Futsal EURO 2026: Spagna - Italia 4-0

Francia - Portogallo

Sulla carta si tratta di una partita tra una squadra relativamente inesperta, arrivata in semifinale solo alla sua seconda qualificazione, e una squadra esperta che punta al terzo titolo consecutivo, forte di una serie di 15 vittorie consecutive nelle fasi finali di Futsal EURO. Il Portogallo ha superato il Gruppo D a punteggio pieno e poi ha travolto il Belgio per 8-2 nei quarti.

Quarti di finale Futsal EURO 2026: Francia - Ucraina 4-2

La Francia invece nell'ultima precedente partecipazione a Futsal EURO aveva conquistato un solo punto, ma nella Coppa del Mondo FIFA di futsal del 2024, al suo esordio nel torneo, è arrivata sino alla semifinale prima di perdere di misura con l'Argentina. Dopo aver chiuso le qualificazioni col miglior attacco, la Francia ha vinto il Gruppo A grazie al pareggio con la Croazia e alle vittorie contro Lettonia (5-0) e Georgia (3-1), prima di battere ai quarti l'Ucraina per 4-2.