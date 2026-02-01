Il riepilogo di domenica dei quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026: Portogallo - Belgio 8-2, Spagna - Italia 4-0

Portogallo e Spagna raggiungono Francia e Croazia in semifinale a UEFA Futsal EURO 2026 dopo i successi di domenica nei quarti di finale all'Arena Stožice di Lubiana.

Il Portogallo campione in carica se la vedrà con la Francia dopo aver superato 8-2 in rimonta il Belgio, con tripletta di Pany Varela. La Spagna, che ha battuto 4-0 l'Italia, affronterà invece la Croazia.

Portogallo - Belgio 8-2

Il Belgio disputa la sua prima partita a eliminazione diretta dai tempi delle semifinali dell’edizione inaugurale del 1996 e passa sorprendentemente in vantaggio quando il capocannoniere del torneo Omar Rahou salta André Coelho con un tunnel e crossa, causando l'involontaria autorete di Pany sulla pressione di Jamal Aabbou.

Il Portogallo, naturalmente, non si scoraggia: dopo il palo di Diogo Santos, Bruno Coelho insacca su assist di Afonso Jesus. Nel finale del primo tempo Pany raddoppia di potenza, avviando poi l’azione che porta al 3-1, con il suo passaggio deviato da Erick Mendonça per André Coelho.

Nella ripresa i gol fioccano: Rúben Góis capitalizza un corner di Bruno Coelho e Pany chiude a bersaglio una fluida manovra lusitana.Jasper Buyl colpisce il palo in contropiede per il Belgio, poi Lúcio Rocha segna il ventesimo gol del Portogallo nel torneo con un tiro da fuori area, prima che il portiere volante Jamal Aabbou risponda per i Red Devils. Pauleta fissa il 7-2 all’ultimo minuto e Pany, a 36 anni, diventa il più vecchio giocatore a realizzare una tripletta a Futsal EURO a pochi secondi dal termine.

Player of the Match: Pany Varela

Spagna - Italia 4-0

La partita inizia con la consueta intensità tra due rivali storiche, con la Spagna particolarmente pericolosa: Mario Rivillos colpisce il palo e poi serve Antonio Pérez, che fa tremare la traversa, mentre anche Ricardo Mayor va vicino al gol mantenendo alta la pressione.Gli iberici sbloccano il risultato con un'astuta punizione studiata, finalizzata da Francisco Cortés, che devia sul secondo palo un tiro rasoterra.

L’Italia, priva del capocannoniere Julio De Oliveira, squalificato, ma con Alex Merlim alla presenza numero 137 in nazionale, eguagliato il record di Marco Ercolessi, prova a reagire. Tuttavia è ancora la Spagna a dominare il possesso, con Mellado che colpisce il legno, e a trovare il meritato raddoppio poco prima dell’intervallo: Antonio Pérez gira in rete il lungo rilancio di Didac Plana, con il pallone che si impenna e supera un incolpevole Jurij Bellobuono.

Nella ripresa il controllo spagnolo prosegue, con l’obiettivo di aggiungere un altro clean sheet ai quattro già ottenuti nelle qualificazioni. Antonio Pérez firma la doppietta, correggendo sotto porta una splendida palla rimessa in area da Cecilio Morales dalla linea di fondo.

Luis Turmena colpisce il palo per l’Italia, così come Adolfo per la Spagna, ma nel finale, con gli Azzurri che schierano il portiere volante, un retropassaggio sbagliato di Gabriel Motta non viene intercettato e il pallone rotola lentamente nella porta azzuaa, chiudendo definitivamente la gara.

Player of the Match: Antonio Pérez