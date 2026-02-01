Conosciamo le semifinaliste di UEFA Futsal EURO 2026: Croazia - Spagna, Francia - Portogallo
domenica 1 febbraio 2026
Passiamo in rassegna le semifinaliste impegnate mercoledì a Lubiana.
La Croazia sfida la Spagna e la Francia approda il Portogallo campione in carica nelle semifinali di UEFA Futsal EURO 2026, in programma mercoledì all'Arena Stožice di Lubiana, Slovenia.
Il tabellone della fase a eliminazione diretta di Futsal EURO 2026
Quarti di finale
Sabato 31 gennaio
Francia - Ucraina 4-2 (dts) (Riga)
Armenia - Croazia 0-3 (Kaunas)
Domenica 1 febbraio
Portogallo - Belgio 8-2 (Lubiana)
Spagna - Italia (19:30, Lubiana)
Semifinali
Mercoledì 4 febbraio
Croazia - Spagna (17:00, Lubiana)
Francia - Portogallo (20:30, Lubiana)
Finale terzo posto
Sabato 7 febbraio
Perdente Francia / Portogallo - Perdente Croazia / Spagna (16:00, Lubiana)
Finale
Sabato 7 febbraio
Vincente Francia / Portogallo - Vincente Croazia / Spagna (19:30, Lubiana)
Tutti gli orari CET
CROAZIA - SPAGNA
Croazia
Come si è qualificata: vincente Gruppo 5 Turno Principale (9-2 c - Azerbaigian, 3-2 t - Svezia, 1-0 t - Grecia, 6-2 c - Svezia, 6-2 c - Grecia, 4-1 t - Azerbaigian)
Seconda Gruppo A: 2-2 - Francia (Riga), 2-2 - Georgia (Riga), 4-1 - Lettonia (Riga)
Quarti di finale: 3-0 contro Armenia (Kaunas)
Miglior marcatore (fase finale): Duje Kustura, David Mataja 3
Migliori marcatori (incluse qualificazioni): David Mataja 7
Miglior piazzamento a Futsal EURO: quarto posto (2012)
Futsal EURO 2022: fase a gironi
Coppa del Mondo 2024: ottavi di finale
Bilancio in semifinale: V0 S1
2012: 2-4 - Russia (Zagabria)
Spagna
Come si è qualificata: prima Gruppo 8 turno principale (9-0 in trasferta - Svizzera, 6-1 in casa - Bosnia-Erzegovina, 6-0 in trasferta - Inghilterra, 7-0 in casa - Inghilterra, 6-0 in casa - Svizzera, 3-2 in trasferta - Bosnia-Erzegovina)
Prima Gruppo C: 4-1 - Slovenia (Lubiana), 2-0 - Bielorussia (Lubiana), 10-3 - Belgio (Lubiana - Tivoli Arena)
Quarti di finale: 4-0 contro Italia (Lubiana)
Miglior marcatore (fase finale): Antonio Pérez 4
Migliori marcatori (incluse qualificazioni): Cecilio Morales, Antonio Pérez, Adrián Rivera 5
Miglior piazzamento a Futsal EURO: campione x 7 (1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016)
Futsal EURO 2022: terzo posto
Coppa del Mondo 2024: ottavi di finale
Bilancio in semifinale: V9 S3
2022: 2-3 - Portogallo (Amsterdam)
2018: 5-5dts, 3-1dcr - Kazakistan (Ljubljana)
2016: 5-3 - Kazakistan (Belgrado)
2014: 3-4dts - Russia (Anversa)
2012: 1-0 - Italia (Zagabria)
2010: 8-1 - Cechia (Debrecen)
2007: 2-2dts, 4-3dcr - Portogallo (Gondomar)
2005: 5-0 - Ucraina (Ostrava)
2003: 1-2 - Italia (Caserta)
2001: 2-1 - Russia (Mosca)
1999: 3-1 - Italia (Granada)
1996: 4-1 - Italia (Córdoba)
FRANCIA - PORTOGALLO
Francia
Come si è qualificata: vincente Gruppo 10 Turno Principale (11-0 t - Bulgaria, 5-2 c - Georgia, 5-0 t - Kosovo, 9-4 c - Kosovo, 8-0 c - Bulgaria, 3-3 t - Georgia)
Vincente Gruppo A: 2-2 - Croazia (Riga), 5-0 - Lettonia (Riga), 3-1 - Georgia (Kaunas)
Quarti di finale: 4-2dts contro Ucraina
Miglior marcatore (fase finale): Souheil Mouhoudine 6
Miglior marcatore (incluse qualificazioni): Souheil Mouhoudine 13
Miglior piazzamento a Futsal EURO: fase a gironi (2018)
Futsal EURO 2022: non qualificata
Coppa del Mondo 2024: quarto posto
Bilancio in semifinale: prima semifinale
Portogallo
Come si è qualificato: prima Gruppo 7 turno principale (7-2 in trasferta contro Andorra, 4-2 in casa contro i Paesi Bassi, 5-1 in trasferta contro la Macedonia del Nord, 3-0 in casa contro la Macedonia del Nord, 5-0 in casa contro Andorra, 7-4 in trasferta contro i Paesi Bassi)
Primo Gruppo D: 6-2 - Italia (Lubiana), 5-1 - Ungheria (Lubiana), 3-2 - Polonia (Lubiana)
Quarti di finale: 8-2 contro Belgio
Miglior marcatore: Pany Varela 4
Miglior marcatore (incluse qualificazioni): Lúcio Jr, Diogo Santos, Pany Varela 8
Miglior piazzamento a Futsal EURO: campione x 2 (2018, 2022)
Futsal EURO 2022: campione
Coppa del Mondo 2024: ottavi di finale
Bilancio in semifinale: V3 S2
2022: 3-2 - Spagna (Amsterdam)
2018: 3-2 - Russia (Lubiana)
2014: 3-4 - Italia (Anversa)
2010: 3-3dts, 5-3dcr - Azerbaigian (Debrecen)
2007: 2-2dts, 3-4dcr - Spagna (Gondomar)