L'Inghilterra in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia
mercoledì 17 giugno 2026
Intro articolo
Tutto quello che c'è da sapere sull'Inghilterra ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.
Contenuti top media
Corpo articolo
L'Inghilterra ha vinto il suo unico titolo internazionale nel 1966 e spera di conquistarne un secondo 60 anni dopo. La squadra di Thomas Tuchel, guidata dal capitano Harry Kane, affronterà Croazia, Ghana e Panama nel Gruppo L. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'Inghilterra ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.
L'Inghilterra in Coppa del Mondo 2026: in breve
Ct: Thomas Tuchel
Capitano: Harry Kane
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 17
Miglior traguardo: campione (1966)
Calendario dell'Inghilterra ai Mondiali
Gruppo L
17 giugno: Inghilterra - Croazia (Dallas, 22:00 CET)
23 giugno: Inghilterra - Ghana (Boston, 22:00 CET)
27 giugno: Panama - Inghilterra (New York, 23:00 CET)
I convocati dell'Inghilterra
Harry Kane, reduce da un'ottima stagione con il Bayern, è sicuramente il giocatore più prolifico tra i 26 convocati dell'Inghilterra, che però vanta altri grandi talenti come Jude Bellingham, Bukayo Saka e Declan Rice: questi ultimi sono arrivati in finale di UEFA Champions League e hanno vinto la Premier League con l'Arsenal.
Il cammino qualificazione dell'Inghilterra
Primo posto nel Gruppo K: V8 P0 S0 GF22 GS0
Inghilterra - Albania 2-0
Inghilterra - Lettonia 3-0
Andorra - Inghilterra 0-1
Inghilterra - Andorra 2-0
Serbia - Inghilterra 0-5
Lettonia - Inghilterra 0-5
Inghilterra - Serbia 2-0
Albania - Inghilterra 0-2
Miglior marcatore: Harry Kane (8 gol)
Storia dell'Inghilterra ai Mondiali
Maggior numero di presenze: Peter Shilton (17)
Miglior marcatore: Gary Lineker (10)
Miglior piazzamento: campione (1966)
Coppa del Mondo 2022: quarti di finale
Calendario dell'Inghilterra in UEFA Nations League: Gruppo A3
26 settembre: Inghilterra - Spagna (20:45)
29 settembre: Cechia - Inghilterra (20:45)
3 ottobre: Croazia - Inghilterra (18:00)
6 ottobre: Inghilterra - Cechia (20:45)
12 novembre: Inghilterra - Croazia (20:45)
15 novembre: Spagna - Inghilterra (20:45)
Orari CET.