L'Inghilterra in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia

L'Inghilterra ha vinto il suo unico titolo internazionale nel 1966 e spera di conquistarne un secondo 60 anni dopo. La squadra di Thomas Tuchel, guidata dal capitano Harry Kane, affronterà Croazia, Ghana e Panama nel Gruppo L. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'Inghilterra ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.

L'Inghilterra in Coppa del Mondo 2026: in breve

Ct: Thomas Tuchel

Capitano: Harry Kane

Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 17

Miglior traguardo: campione (1966)

Calendario dell'Inghilterra ai Mondiali

Gruppo L

17 giugno: Inghilterra - Croazia (Dallas, 22:00 CET)

23 giugno: Inghilterra - Ghana (Boston, 22:00 CET)

27 giugno: Panama - Inghilterra (New York, 23:00 CET)

I convocati dell'Inghilterra

Harry Kane, reduce da un'ottima stagione con il Bayern, è sicuramente il giocatore più prolifico tra i 26 convocati dell'Inghilterra, che però vanta altri grandi talenti come Jude Bellingham, Bukayo Saka e Declan Rice: questi ultimi sono arrivati in finale di UEFA Champions League e hanno vinto la Premier League con l'Arsenal.

Il cammino qualificazione dell'Inghilterra

Primo posto nel Gruppo K: V8 P0 S0 GF22 GS0

Inghilterra - Albania 2-0

Inghilterra - Lettonia 3-0

Andorra - Inghilterra 0-1

Inghilterra - Andorra 2-0

Serbia - Inghilterra 0-5

Lettonia - Inghilterra 0-5

Inghilterra - Serbia 2-0

Albania - Inghilterra 0-2

Miglior marcatore: Harry Kane (8 gol)

Il cammino dell'Inghilterra verso i Mondiali del 2026: tutti i gol

Storia dell'Inghilterra ai Mondiali

Maggior numero di presenze: Peter Shilton (17)

Miglior marcatore: Gary Lineker (10)

Miglior piazzamento: campione (1966)

Coppa del Mondo 2022: quarti di finale

Calendario dell'Inghilterra in UEFA Nations League: Gruppo A3

26 settembre: Inghilterra - Spagna (20:45)

29 settembre: Cechia - Inghilterra (20:45)

3 ottobre: Croazia - Inghilterra (18:00)

6 ottobre: Inghilterra - Cechia (20:45)

12 novembre: Inghilterra - Croazia (20:45)

15 novembre: Spagna - Inghilterra (20:45)

Orari CET.