Coppa del Mondo 2026: tutte le partite delle squadre europee nella fase a gironi
lunedì 1 giugno 2026
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Segui tutte le partite delle squadre europee ai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti.
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La Coppa del Mondo FIFA 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti inizierà l'11 giugno e si concluderà il 19 luglio con la finale a East Rutherford.
Scopri tutti i dettagli sulle partite delle 16 squadre europee.
Orari sono CEST
Austria (Gruppo J)
Mercoledì 17 giugno: contro Giordania (San Francisco Bay Area, 06:00)
Lunedì 22 giugno: contro Argentina (Dallas, 19:00)
Domenica 28 giugno: contro Algeria (Kansas City, 04:00)
Belgio (Gruppo G)
Lunedì 15 giugno: contro Egitto (Seattle, 21:00)
Domenica 21 giugno: contro Iran (Los Angeles, 21:00)
Sabato 27 giugno: contro Nuova Zelanda (Vancouver, 05:00)
Bosnia ed Erzegovina (Gruppo B)
Venerdì 12 giugno: contro Canada (Toronto, 21:00)
Giovedì 18 giugno: contro Svizzera (Los Angeles, 21:00)
Mercoledì 24 giugno: contro Qatar (Seattle, 21:00)
Croazia (Gruppo L)
Mercoledì 17 giugno: contro Inghilterra (Dallas, 22:00)
Mercoledì 24 giugno: contro Panama (Toronto, 01:00)
Sabato 27 giugno: contro Ghana (Philadelphia, 23:00)
Cechia (Gruppo A)
Venerdì 12 giugno: contro Corea del Sud (Guadalajara, 04:00)
Giovedì 18 giugno: contro Sudafrica (Atlanta, 18:00)
Giovedì 25 giugno: contro Messico (Mexico City, 03:00)
Inghilterra (Gruppo L)
Mercoledì 17 giugno: contro Croazia (Dallas, 22:00)
Martedì 23 giugno: contro Ghana (Boston, 22:00)
Sabato 27 giugno: contro Panama (New York, 23:00)
Francia (Gruppo I)
Martedì 16 giugno: contro Senegal (New York, 21:00)
Lunedì 22 giugno: contro Iraq (Philadelphia, 23:00)
Venerdì 26 giugno: contro Norvegia (Boston, 21:00)
Germania (Gruppo E)
Domenica 14 giugno: contro Curaçao (Houston, 19:00)
Sabato 20 giugno: contro Costa d'Avorio (Toronto, 22:00)
Giovedì 25 giugno: contro Ecuador (New York, 22:00)
Paesi Bassi (Gruppo F)
Domenica 14 giugno: contro Giappone (Dallas, 22:00)
Sabato 20 giugno: contro Svezia (Houston, 19:00)
Venerdì 26 giugno: contro Tunisia (Kansas City, 01:00)
I traguardi delle squadre europee ai Mondiali
Austria – terzo posto (1954, miglior piazzamento ai Mondiali)
Belgio – terzo posto (2018)
Bosnia ed Erzegovina – fase a gironi (2014)
Croazia – vicecampione (2018)
Cechia – vicecampione (1934, 1962, come Cecoslovacchia)
Inghilterra – campione (1966)
Francia – campione (1998, 2018)
Germania – campione (1954, 1974, 1990, 2014)
Paesi Bassi – vicecampione (1974, 1978, 2010)
Norvegia – ottavi di finale (1938, 1998)
Portogallo – terzo posto (1966)
Scozia – fase a gironi (1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998)
Spagna – campione (2010)
Svezia – vicecampione (1958)
Svizzera – quarti di finale (1934, 1938, 1954)
Turchia – terzo posto (2002)
Norvegia (Gruppo I)
Mercoledì 17 giugno: contro Iraq (Boston, 00:00)
Martedì 23 giugno: contro Senegal (New York, 02:00)
Venerdì 26 giugno: contro Francia (Boston, 21:00)
Portogallo (Gruppo K)
Mercoledì 17 giugno: contro RD Congo (Houston, 19:00)
Martedì 23 giugno: contro Uzbekistan (Houston, 19:00)
Domenica 28 giugno: contro Colombia (Miami, 01:30)
Scozia (Gruppo C)
Domenica 14 giugno: contro Haiti (Boston, 03:00)
Sabato 20 giugno: contro Marocco (Boston, 00:00)
Giovedì 25 giugno: contro Brasile (Miami, 00:00)
Spagna (Gruppo H)
Lunedì 15 giugno: contro Capo Verde (Atlanta, 18:00)
Domenica 21 giugno: contro Arabia Saudita (Atlanta, 18:00)
Sabato 27 giugno: contro Uruguay (Guadalajara, 02:00)
Svezia (Gruppo F)
Lunedì 15 giugno: contro Tunisia (Monterrey, 04:00)
Sabato 20 giugno: contro Paesi Bassi (Houston, 19:00)
Venerdì 26 giugno: contro Giappone (Dallas, 01:00)
Svizzera (Gruppo B)
Sabato 13 giugno: contro Qatar (San Francisco Bay Area, 21:00)
Giovedì 18 giugno: contro Bosnia ed Erzegovina (Los Angeles, 21:00)
Mercoledì 24 giugno: contro Canada (Vancouver, 21:00)
Turchia (Gruppo D)
Domenica 14 giugno: contro Australia (Vancouver, 06:00)
Sabato 20 giugno: contro Paraguay (San Francisco Bay Area, 05:00)
Venerdì 26 giugno: contro USA (Los Angeles, 04:00)
Gironi della Coppa del Mondo 2026
Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Cechia
Gruppo B: Canada, Bosnia ed Erzegovina, Qatar, Svizzera
Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
Gruppo D: USA, Paraguay, Australia, Turchia
Gruppo E: Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador
Gruppo F: Paesi Bassi, Giappone, Svezia, Tunisia
Gruppo G: Belgio, Egitto, Iran, Nuova Zelanda
Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia
Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia
Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama
Le vincitrici europee della Coppa del Mondo
1934 Italia (nazione ospitante: Italia)
1938 Italia (Francia)
1954 Germania Ovest (Svizzera)
1966 Inghilterra (Inghilterra)
1974 Germania Ovest (Germania Ovest)
1982 Italia (Spagna)
1990 Germania Ovest (Italia)
1998 Francia (Francia)
2006 Italia (Germania)
2010 Spagna (Sudafrica)
2014 Germania (Brasile)
2018 Francia (Russia)