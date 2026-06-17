La Croazia in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia
mercoledì 17 giugno 2026
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Tutto quello che c'è da sapere sulla Croazia ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.
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Dopo il secondo posto nel 2018 e il nel 2022, la Croazia ha degli standard da difendere in Coppa del Mondo FIFA 2026. La squadra di Zlatko Dalić, guidata dal capitano Luka Modrić, affronterà Inghilterra, Panama e Ghana nel Gruppo L. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Croazia ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.
La Croazia in Coppa del Mondo 2026: in breve
Ct: Zlatko Dalić
Capitano: Luka Modrić
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 6
Miglior traguardo: secondo posto (2018)
Calendario della Croazia ai Mondiali
Gruppo L
17 giugno: Inghilterra - Croazia (Dallas, 22:00 CET)
24 giugno: Panama - Croazia (Toronto, 01:00 CET)
27 giugno: Croazia - Ghana (Philadelphia, 23:00 CET)
I convocati della Croazia
Tra i 26 convocati della Croazia ci sono campioni di grande esperienza come tra il capitano Luka Modrić, che potrebbe raggiungere le 200 presenze. Ivan Perišić e Andrej Kramarić sono invece i giocatori più prolifici.
Il cammino qualificazione della Croazia
Primo posto nel Gruppo L: V7 P1 S0 GF26 GS4
Gibilterra - Croazia 0-7
Croazia - Cechia 5-1
Isole Faroe - Croazia 0-1
Croazia - Montenegro 4-0
Cechia - Croazia 0-0
Croazia - Gibilterra 3-0
Croazia - Isole Faroe 3-1
Montenegro - Croazia 2-3
Miglior marcatore: Andrej Kramarić (6 gol)
Storia della Croazia ai Mondiali
Maggior numero di presenze: Luka Modrić (19)
Miglior marcatore: Ivan Perišić, Davor Šuker (6)
Miglior piazzamento: secondo posto (2018)
Coppa del Mondo 2022: terzo posto
Calendario della Croazia in UEFA Nations League: Gruppo A3
26 settembre: Cechia - Croazia (20:45)
29 settembre: Spagna - Croazia (20:45)
3 ottobre: Croazia - Inghilterra (18:00)
6 ottobre: Croazia - Spagna (20:45)
12 novembre: Inghilterra - Croazia (20:45)
15 novembre: Croazia - Cechia (20:45)
Orari CET.