La Croazia in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia

Dopo il secondo posto nel 2018 e il nel 2022, la Croazia ha degli standard da difendere in Coppa del Mondo FIFA 2026. La squadra di Zlatko Dalić, guidata dal capitano Luka Modrić, affronterà Inghilterra, Panama e Ghana nel Gruppo L. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Croazia ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.

La Croazia in Coppa del Mondo 2026: in breve

Ct: Zlatko Dalić﻿

Capitano: Luka Modrić

Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 6

Miglior traguardo: secondo posto (2018)

Calendario della Croazia ai Mondiali

Gruppo L

17 giugno: Inghilterra - Croazia (Dallas, 22:00 CET)

24 giugno: Panama - Croazia (Toronto, 01:00 CET)

27 giugno: Croazia - Ghana (Philadelphia, 23:00 CET)

I convocati della Croazia

Tra i 26 convocati della Croazia ci sono campioni di grande esperienza come tra il capitano Luka Modrić, che potrebbe raggiungere le 200 presenze. Ivan Perišić e Andrej Kramarić sono invece i giocatori più prolifici.

Il cammino qualificazione della Croazia

Primo posto nel Gruppo L: V7 P1 S0 GF26 GS4

Gibilterra - Croazia 0-7

Croazia - Cechia 5-1

Isole Faroe - Croazia 0-1

Croazia - Montenegro 4-0

Cechia - Croazia 0-0

Croazia - Gibilterra 3-0

Croazia - Isole Faroe 3-1

Montenegro - Croazia 2-3

Miglior marcatore: Andrej Kramarić (6 gol)

Il cammino della Croazia verso i Mondiali del 2026: tutti i gol

Storia della Croazia ai Mondiali

Maggior numero di presenze: Luka Modrić (19)

Miglior marcatore: Ivan Perišić, Davor Šuker (6)

Miglior piazzamento: secondo posto (2018)

Coppa del Mondo 2022: terzo posto

Calendario della Croazia in UEFA Nations League: Gruppo A3

26 settembre: Cechia - Croazia (20:45)

29 settembre: Spagna - Croazia (20:45)

3 ottobre: Croazia - Inghilterra (18:00)

6 ottobre: Croazia - Spagna (20:45)

12 novembre: Inghilterra - Croazia (20:45)

15 novembre: Croazia - Cechia (20:45)

Orari CET.