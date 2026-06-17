L'Austria in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia
mercoledì 17 giugno 2026
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Tutto quello che c'è da sapere sull'Austria ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.
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L'Austria messo fine a un'assenza di 28 anni dalla fase finale qualificandosi per la Coppa del Mondo FIFA 2026. La squadra di Ralf Rangnick, guidata dal capitano David Alaba, affronta Argentina, Algeria e Giordania nel Gruppo J. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'Austria ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.
L'Austria in Coppa del Mondo 2026: in breve
Ct: Ralf Rangnick
Capitano: David Alaba
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 7
Miglior traguardo: terzo posto (1954)
Calendario dell'Austria ai Mondiali
Gruppo J
17 giugno: Austria - Giordania 3-1 (San Francisco Bay Area)
22 giugno: Argentina - Austria (Dallas, 19:00 CET)
28 giugno: Algeria - Austria (Kansas City, 04:00 CET)
I convocati dell'Austria
Il capitano David Alaba è il giocatore più esperto tra i 26 convocati. Marcel Sabitzer, finalista in UEFA Champions League con il Borussia Dortmund nel 2024, dà creatività a centrocampo e ha collezionato la sua 98esima presenza nella prima partita contro la Giordania. In attacco c'è anche il 37enne Marko Arnautović, miglior marcatore di sempre e giocatore con più presenze nella nazionale austriaca.
Il cammino qualificazione della Germania
Primo posto nel Gruppo H: V6 P1 S1 GF22 GS4
Austria - Romania 2-1
San Marino - Austria 0-4
Austria - Cipro 1-0
Bosnia ed Erzegovina - Austria 1-2
Austria - San Marino 10-0
Romania - Austria 1-0
Cipro - Austria 0-2
Austria - Bosnia ed Erzegovina 1-1
Miglior marcatore: Marko Arnautović (8 gol)
Storia dell'Austria ai Mondiali
Maggior numero di presenze: Friedrich Koncilia, Erich Obermeyer, Bruno Pezzey, Herbert Prohaska (11)
Miglior marcatore: Erich Probst (6)
Miglior traguardo: terzo posto (1954)
Coppa del Mondo 2022: non qualificata
Calendario dell'Austria in UEFA Nations League: Gruppo B3
24 settembre: Austria - Israele (20:45)
27 settembre: Austria - Kosovo (18:00)
1 ottobre: Repubblica d'Irlanda - Austria (20:45)
4 ottobre: Kosovo - Austria (18:00)
14 novembre: Austria - Repubblica d'Irlanda (20:45)
17 novembre: Israele - Austria (20:45)
Orari CET.