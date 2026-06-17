L'Austria in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia

L'Austria messo fine a un'assenza di 28 anni dalla fase finale qualificandosi per la Coppa del Mondo FIFA 2026. La squadra di Ralf Rangnick, guidata dal capitano David Alaba, affronta Argentina, Algeria e Giordania nel Gruppo J. Ecco tutto quello che c'è da sapere sull'Austria ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.

L'Austria in Coppa del Mondo 2026: in breve

Ct: Ralf Rangnick

Capitano: David Alaba

Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 7

Miglior traguardo: terzo posto (1954)

Calendario dell'Austria ai Mondiali

Gruppo J

17 giugno: Austria - Giordania 3-1 (San Francisco Bay Area)

22 giugno: Argentina - Austria (Dallas, 19:00 CET)

28 giugno: Algeria - Austria (Kansas City, 04:00 CET)

I convocati dell'Austria

Il capitano David Alaba è il giocatore più esperto tra i 26 convocati. Marcel Sabitzer, finalista in UEFA Champions League con il Borussia Dortmund nel 2024, dà creatività a centrocampo e ha collezionato la sua 98esima presenza nella prima partita contro la Giordania. In attacco c'è anche il 37enne Marko Arnautović, miglior marcatore di sempre e giocatore con più presenze nella nazionale austriaca.

Il cammino qualificazione della Germania

Primo posto nel Gruppo H: V6 P1 S1 GF22 GS4

Austria - Romania 2-1

San Marino - Austria 0-4

Austria - Cipro 1-0

Bosnia ed Erzegovina - Austria 1-2

Austria - San Marino 10-0

Romania - Austria 1-0

Cipro - Austria 0-2

Austria - Bosnia ed Erzegovina 1-1

Miglior marcatore: Marko Arnautović (8 gol)

Il cammino dell'Austria verso i Mondiali del 2026: tutti i gol﻿

Storia dell'Austria ai Mondiali

Maggior numero di presenze: Friedrich Koncilia, Erich Obermeyer, Bruno Pezzey, Herbert Prohaska (11)

Miglior marcatore: Erich Probst (6)

Miglior traguardo: terzo posto (1954)

Coppa del Mondo 2022: non qualificata

Calendario dell'Austria in UEFA Nations League: Gruppo B3

24 settembre: Austria - Israele (20:45)

27 settembre: Austria - Kosovo (18:00)

1 ottobre: Repubblica d'Irlanda - Austria (20:45)

4 ottobre: Kosovo - Austria (18:00)

14 novembre: Austria - Repubblica d'Irlanda (20:45)

17 novembre: Israele - Austria (20:45)

Orari CET.