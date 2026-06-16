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La Spagna in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario, girone e storia

martedì 16 giugno 2026

Tutto quello che c'è da sapere sulla Spagna ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.

Lamine Yamal sta disputando la sua prima Coppa del Mondo
Lamine Yamal sta disputando la sua prima Coppa del Mondo AFP via Getty Images

La Spagna, campione d’Europa in carica, punta a completare una storica doppietta internazionale conquistando anche la Coppa del Mondo FIFA 2026. La nazionale guidata da Luis de la Fuente e capitanata da Rodri è stata inserita nel Gruppo H, con Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay nella fase a gironi. Di seguito troverai tutto quello che c’è da sapere sulla Spagna ai Mondiali 2026: calendario delle partite, rosa dei convocati, percorso di qualificazione, giocatori chiave, allenatore e storia della nazionale nella competizione.

La Spagna in Coppa del Mondo 2026: in breve

Allenatore: Luis de la Fuente
Capitano: Rodri
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 17
Miglior traguardo: campione (2010)

Calendario della Spagna ai Mondiali

Gruppo H

15 giugno: Spagna - Capo Verde 0-0
21 giugno: Spagna - Arabia Saudita (Atlanta, 18:00 CET)
27 giugno: Uruguay - Spagna (Guadalajara, 02:00 CET)

I convocati della Spagna

Il commissario tecnico Luis de la Fuente ha diramato una lista di 26 convocati ricca di talento ed esperienza. Tra i protagonisti spicca la giovane stella del Barcellona, Lamine Yamal, pronto a disputare la sua prima Coppa del Mondo. Nella rosa figurano anche il centrocampista del Paris e vincitore della UEFA Champions League, Fabián Ruiz, oltre a tre giocatori dell’Arsenal: David Raya, Martín Zubimendi e Mikel Merino.

Il cammino qualificazione della Spagna

Primo posto nel Gruppo E: V5 P1 S0 GF21 GS2

Bulgaria - Spagna 0-3
Turchia - Spagna 0-6
Spagna - Georgia 2-0
Spagna - Bulgaria 4-0
Georgia - Spagna 0-4
Spagna - Turchia 2-2

Miglior marcatore: Mikel Merino, Mikel Oyarzabal (6)

Il cammino della Spagna verso la Coppa del Mondo 2026: tutti i gol

Storia della Spagna ai Mondiali 

Maggior numero di presenze: Iker Casillas, Sergio Ramos (17)
Miglior marcatore: David Villa (9)
Miglior traguardo: campione (2010)
Coppa del Mondo 2022: ottavi di finale

Calendario della Spagna in UEFA Nations League: Gruppo A3

26 settembre: Inghilterra - Spagna (20:45)
29 settembre: Spagna - Croazia (20:45)
3 ottobre: Spagna - Cechia (20:45)
6 ottobre: Croazia - Spagna (20:45)
12 novembre: Cechia - Spagna (20:45)
15 novembre: Spagna - Inghilterra (20:45)

Orari CET.

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