La Spagna in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario, girone e storia
martedì 16 giugno 2026
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Tutto quello che c'è da sapere sulla Spagna ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.
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La Spagna, campione d’Europa in carica, punta a completare una storica doppietta internazionale conquistando anche la Coppa del Mondo FIFA 2026. La nazionale guidata da Luis de la Fuente e capitanata da Rodri è stata inserita nel Gruppo H, con Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay nella fase a gironi. Di seguito troverai tutto quello che c’è da sapere sulla Spagna ai Mondiali 2026: calendario delle partite, rosa dei convocati, percorso di qualificazione, giocatori chiave, allenatore e storia della nazionale nella competizione.
La Spagna in Coppa del Mondo 2026: in breve
Allenatore: Luis de la Fuente
Capitano: Rodri
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 17
Miglior traguardo: campione (2010)
Calendario della Spagna ai Mondiali
Gruppo H
15 giugno: Spagna - Capo Verde 0-0
21 giugno: Spagna - Arabia Saudita (Atlanta, 18:00 CET)
27 giugno: Uruguay - Spagna (Guadalajara, 02:00 CET)
I convocati della Spagna
Il commissario tecnico Luis de la Fuente ha diramato una lista di 26 convocati ricca di talento ed esperienza. Tra i protagonisti spicca la giovane stella del Barcellona, Lamine Yamal, pronto a disputare la sua prima Coppa del Mondo. Nella rosa figurano anche il centrocampista del Paris e vincitore della UEFA Champions League, Fabián Ruiz, oltre a tre giocatori dell’Arsenal: David Raya, Martín Zubimendi e Mikel Merino.
Il cammino qualificazione della Spagna
Primo posto nel Gruppo E: V5 P1 S0 GF21 GS2
Bulgaria - Spagna 0-3
Turchia - Spagna 0-6
Spagna - Georgia 2-0
Spagna - Bulgaria 4-0
Georgia - Spagna 0-4
Spagna - Turchia 2-2
Miglior marcatore: Mikel Merino, Mikel Oyarzabal (6)
Storia della Spagna ai Mondiali
Maggior numero di presenze: Iker Casillas, Sergio Ramos (17)
Miglior marcatore: David Villa (9)
Miglior traguardo: campione (2010)
Coppa del Mondo 2022: ottavi di finale
Calendario della Spagna in UEFA Nations League: Gruppo A3
26 settembre: Inghilterra - Spagna (20:45)
29 settembre: Spagna - Croazia (20:45)
3 ottobre: Spagna - Cechia (20:45)
6 ottobre: Croazia - Spagna (20:45)
12 novembre: Cechia - Spagna (20:45)
15 novembre: Spagna - Inghilterra (20:45)
Orari CET.