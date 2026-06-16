La Spagna in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario, girone e storia

La Spagna, campione d’Europa in carica, punta a completare una storica doppietta internazionale conquistando anche la Coppa del Mondo FIFA 2026. La nazionale guidata da Luis de la Fuente e capitanata da Rodri è stata inserita nel Gruppo H, con Capo Verde, Arabia Saudita e Uruguay nella fase a gironi. Di seguito troverai tutto quello che c’è da sapere sulla Spagna ai Mondiali 2026: calendario delle partite, rosa dei convocati, percorso di qualificazione, giocatori chiave, allenatore e storia della nazionale nella competizione.

La Spagna in Coppa del Mondo 2026: in breve

Allenatore: Luis de la Fuente

Capitano: Rodri

Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 17

Miglior traguardo: campione (2010)

Calendario della Spagna ai Mondiali

Gruppo H

15 giugno: Spagna - Capo Verde 0-0

21 giugno: Spagna - Arabia Saudita (Atlanta, 18:00 CET)

27 giugno: Uruguay - Spagna (Guadalajara, 02:00 CET)

I convocati della Spagna

Il commissario tecnico Luis de la Fuente ha diramato una lista di 26 convocati ricca di talento ed esperienza. Tra i protagonisti spicca la giovane stella del Barcellona, Lamine Yamal, pronto a disputare la sua prima Coppa del Mondo. Nella rosa figurano anche il centrocampista del Paris e vincitore della UEFA Champions League, Fabián Ruiz, oltre a tre giocatori dell’Arsenal: David Raya, Martín Zubimendi e Mikel Merino.

Il cammino qualificazione della Spagna

Primo posto nel Gruppo E: V5 P1 S0 GF21 GS2

Bulgaria - Spagna 0-3

Turchia - Spagna 0-6

Spagna - Georgia 2-0

Spagna - Bulgaria 4-0

Georgia - Spagna 0-4

Spagna - Turchia 2-2

Miglior marcatore: Mikel Merino, Mikel Oyarzabal (6)

Il cammino della Spagna verso la Coppa del Mondo 2026: tutti i gol

Storia della Spagna ai Mondiali

Maggior numero di presenze: Iker Casillas, Sergio Ramos (17)

Miglior marcatore: David Villa (9)

Miglior traguardo: campione (2010)

Coppa del Mondo 2022: ottavi di finale

Calendario della Spagna in UEFA Nations League: Gruppo A3

26 settembre: Inghilterra - Spagna (20:45)

29 settembre: Spagna - Croazia (20:45)

3 ottobre: Spagna - Cechia (20:45)

6 ottobre: Croazia - Spagna (20:45)

12 novembre: Cechia - Spagna (20:45)

15 novembre: Spagna - Inghilterra (20:45)

Orari CET.