Il Belgio in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia
martedì 16 giugno 2026
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Tutto quello che c'è da sapere sul Belgio ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.
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Il Belgio partecipa alla fase finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 per la quindicesima volta. La squadra di Rudi Garcia, guidata dal capitano Youri Tielemans, affronterà Egitto, Iran e Nuova Zelanda nel Gruppo G. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul Belgio ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.
Il Belgio in Coppa del Mondo 2026: in breve
Ct: Rudi Garcia
Capitano: Youri Tielemans
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 15
Miglior traguardo: terzo posto (2018)
Calendario del Belgio ai Mondiali
Gruppo G
15 giugno: Belgio - Egitto 1-1
21 giugno: Belgio - Iran (Los Angeles, 21:00 CET)
27 giugno: Nuova Zelanda - Belgio (Vancouver, 05:00 CET)
I convocati del Belgio
Fresco vincitore della UEFA Europa League con l'Aston Villa, il capitano Youri Tielemans guida un gruppo di 26 giocatori ricco di esperienza e talento. Tra i convocati ci sono il portiere Thibaut Courtois (Real Madrid), il fantasista di centrocampo Kevin De Bruyne (Napoli) e Leandro Trossard, che ha totalizzato cinque assist e un gol durante il cammino dell'Arsenal verso la finale di UEFA Champions League 2025/26.
Il cammino qualificazione del Belgio
Primo posto nel Gruppo J: V5 P3 S0 GF29 GS7
Macedonia del Nord - Belgio 1-1
Belgio - Galles 4-3
Liechtenstein - Belgio 0-6
Belgio - Kazakistan 6-0
Belgio - Macedonia del Nord 0-0
Galles - Belgio 2-4
Kazakistan - Belgio 1-1
Belgio - Liechtenstein 7-0
Miglior marcatore: Kevin De Bruyne (6 gol)
Storia del Belgio ai Mondiali
Maggior numero di presenze: Enzo Scifo (17)
Miglior marcatore: Romelu Lukaku, Marc Wilmots (5)
Miglior piazzamento: terzo posto (2018)
Coppa del Mondo 2022: fase a gironi
Calendario del Belgio in UEFA Nations League: Gruppo A1
25 settembre: Italia - Belgio (20:45)
28 settembre: Belgio - Francia (20:45)
2 ottobre: Belgio - Turchia (20:45)
5 ottobre: Francia - Belgio (20:45)
12 novembre: Turchia - Belgio (18:00)
15 novembre: Belgio - Italia (20:45)
Orari CET.