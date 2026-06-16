Il Belgio in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia

Il Belgio partecipa alla fase finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 per la quindicesima volta. La squadra di Rudi Garcia, guidata dal capitano Youri Tielemans, affronterà Egitto, Iran e Nuova Zelanda nel Gruppo G. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul Belgio ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.

Il Belgio in Coppa del Mondo 2026: in breve

Ct: Rudi Garcia

Capitano: Youri Tielemans

Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 15

Miglior traguardo: terzo posto (2018)

Calendario del Belgio ai Mondiali

Gruppo G

15 giugno: Belgio - Egitto 1-1

21 giugno: Belgio - Iran (Los Angeles, 21:00 CET)

27 giugno: Nuova Zelanda - Belgio (Vancouver, 05:00 CET)

I convocati del Belgio

Fresco vincitore della UEFA Europa League con l'Aston Villa, il capitano Youri Tielemans guida un gruppo di 26 giocatori ricco di esperienza e talento. Tra i convocati ci sono il portiere Thibaut Courtois (Real Madrid), il fantasista di centrocampo Kevin De Bruyne (Napoli) e Leandro Trossard, che ha totalizzato cinque assist e un gol durante il cammino dell'Arsenal verso la finale di UEFA Champions League 2025/26.

Il cammino qualificazione del Belgio

Primo posto nel Gruppo J: V5 P3 S0 GF29 GS7

Macedonia del Nord - Belgio 1-1

Belgio - Galles 4-3

Liechtenstein - Belgio 0-6

Belgio - Kazakistan 6-0

Belgio - Macedonia del Nord 0-0

Galles - Belgio 2-4

Kazakistan - Belgio 1-1

Belgio - Liechtenstein 7-0

Miglior marcatore: Kevin De Bruyne (6 gol)

Il cammino del Belgio verso i Mondiali 2026: tutti i gol

Storia del Belgio ai Mondiali

Maggior numero di presenze: Enzo Scifo (17)

Miglior marcatore: Romelu Lukaku, Marc Wilmots (5)

Miglior piazzamento: terzo posto (2018)

Coppa del Mondo 2022: fase a gironi

Calendario del Belgio in UEFA Nations League: Gruppo A1

25 settembre: Italia - Belgio (20:45)

28 settembre: Belgio - Francia (20:45)

2 ottobre: Belgio - Turchia (20:45)

5 ottobre: Francia - Belgio (20:45)

12 novembre: Turchia - Belgio (18:00)

15 novembre: Belgio - Italia (20:45)



Orari CET.