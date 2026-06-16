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Il Belgio in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia

martedì 16 giugno 2026

Tutto quello che c'è da sapere sul Belgio ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.

Romelu Lukaku, miglior marcatore nella storia del Belgio, è al suo quarto Mondiale
Romelu Lukaku, miglior marcatore nella storia del Belgio, è al suo quarto Mondiale FIFA via Getty Images

Il Belgio partecipa alla fase finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 per la quindicesima volta. La squadra di Rudi Garcia, guidata dal capitano Youri Tielemans, affronterà Egitto, Iran e Nuova Zelanda nel Gruppo G. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul Belgio ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.

Il Belgio in Coppa del Mondo 2026: in breve

Ct: Rudi Garcia
Capitano: Youri Tielemans
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 15
Miglior traguardo: terzo posto (2018)

Calendario del Belgio ai Mondiali

Gruppo G

15 giugno: Belgio - Egitto 1-1
21 giugno: Belgio - Iran (Los Angeles, 21:00 CET)
27 giugno: Nuova Zelanda - Belgio (Vancouver, 05:00 CET)

I convocati del Belgio

Fresco vincitore della UEFA Europa League con l'Aston Villa, il capitano Youri Tielemans guida un gruppo di 26 giocatori ricco di esperienza e talento. Tra i convocati ci sono il portiere Thibaut Courtois (Real Madrid), il fantasista di centrocampo Kevin De Bruyne (Napoli) e Leandro Trossard, che ha totalizzato cinque assist e un gol durante il cammino dell'Arsenal verso la finale di UEFA Champions League 2025/26.

Il cammino qualificazione del Belgio

Primo posto nel Gruppo J: V5 P3 S0 GF29 GS7

Macedonia del Nord - Belgio 1-1
Belgio - Galles 4-3
Liechtenstein - Belgio 0-6
Belgio - Kazakistan 6-0
Belgio - Macedonia del Nord 0-0
Galles - Belgio 2-4
Kazakistan - Belgio 1-1
Belgio - Liechtenstein 7-0

Miglior marcatore: Kevin De Bruyne (6 gol)

Il cammino del Belgio verso i Mondiali 2026: tutti i gol

Storia del Belgio ai Mondiali 

Maggior numero di presenze: Enzo Scifo (17)
Miglior marcatore: Romelu Lukaku, Marc Wilmots (5)
Miglior piazzamento: terzo posto (2018)
Coppa del Mondo 2022: fase a gironi

Calendario del Belgio in UEFA Nations League: Gruppo A1

25 settembre: Italia - Belgio (20:45)
28 settembre: Belgio - Francia (20:45)
2 ottobre: Belgio - Turchia (20:45)
5 ottobre: Francia - Belgio (20:45)
12 novembre: Turchia - Belgio (18:00)
15 novembre: Belgio - Italia (20:45)

Orari CET.

© 1998-2026 UEFA. All rights reserved. Ultimo aggiornamento: martedì 16 giugno 2026

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