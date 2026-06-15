La Germania in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia
lunedì 15 giugno 2026
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Tutto quello che c'è da sapere sulla Germania ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.
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La Germania, quattro volte campione del mondo, punta a un'altra lunga cavalcata. La squadra di Julian Nagelsmann, guidata dal capitano Joshua Kimmich, affronterà Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador nel Gruppo E. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Germania ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.
La Germania in Coppa del Mondo 2026: in breve
Ct: Julian Nagelsmann
Capitano: Joshua Kimmich
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 21
Miglior traguardo: campione (1954, 1974, 1990, 2014)
Calendario della Germania ai Mondiali
Gruppo E
14 giugno: Germania - Curaçao 7-1 (Houston)
20 giugno: Germania - Costa d'Avorio (Toronto, 22:00 CET)
25 giugno: Ecuador - Germania (New York, 22:00 CET)
I convocati della Germania
Oltre al carismatico Manuel Neuer, tra i 26 convocati della Germania figurano giocatori pericolosi soprattutto in attacco, come Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz, Kai Havertz, Deniz Undav e Nick Woltemade.
Il cammino qualificazione della Germania
Primo posto nel Gruppo A: V5 P0 S1 GF16 GS3
Slovacchia - Germania 2-0
Germania - Irlanda del Nord 3-1
Germania - Lussemburgo 4-0
Irlanda del Nord - Germania 0-1
Lussemburgo - Germania 0-2
Germania - Slovacchia 6-0
Miglior marcatore: Nick Woltemade (4 gol)
Storia della Germania ai Mondiali
Maggior numero di presenze: Lothar Matthäus (25)
Miglior marcatore: Miroslav Klose (16)
Miglior traguardo: campione (1954, 1974, 1990, 2014)
Coppa del Mondo 2022: fase a gironi
Calendario della Germania in UEFA Nations League: Gruppo A2
24 settembre: Paesi Bassi - Germania (20:45)
27 settembre: Germania - Grecia (20:45)
1 ottobre: Germania - Serbia (20:45)
4 ottobre: Grecia - Germania (20:45)
13 novembre: Serbia - Germania (20:45)
16 novembre: Germania - Paesi Bassi (20:45)
Orari CET