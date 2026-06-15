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La Germania in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia

lunedì 15 giugno 2026

Tutto quello che c'è da sapere sulla Germania ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.

Felix Nmecha è stato tra i marcatori nella partita d'esordio della Germania, conclusasi con una vittoria per 7-1 contro Curaçao
Felix Nmecha è stato tra i marcatori nella partita d'esordio della Germania, conclusasi con una vittoria per 7-1 contro Curaçao Getty Images

La Germania, quattro volte campione del mondo, punta a un'altra lunga cavalcata. La squadra di Julian Nagelsmann, guidata dal capitano Joshua Kimmich, affronterà Curaçao, Costa d'Avorio ed Ecuador nel Gruppo E. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Germania ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.

La Germania in Coppa del Mondo 2026: in breve

Ct: Julian Nagelsmann
Capitano: Joshua Kimmich
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 21
Miglior traguardo: campione (1954, 1974, 1990, 2014)

Calendario della Germania ai Mondiali

Gruppo E

14 giugno: Germania - Curaçao 7-1 (Houston)
20 giugno: Germania - Costa d'Avorio (Toronto, 22:00 CET)
25 giugno: Ecuador - Germania (New York, 22:00 CET)

I convocati della Germania

Oltre al carismatico Manuel Neuer, tra i 26 convocati della Germania figurano giocatori pericolosi soprattutto in attacco, come Jamal Musiala, Leroy Sané, Florian Wirtz, Kai Havertz, Deniz Undav e Nick Woltemade.

Il cammino qualificazione della Germania

Primo posto nel Gruppo A: V5 P0 S1 GF16 GS3

Slovacchia - Germania 2-0
Germania - Irlanda del Nord 3-1
Germania - Lussemburgo 4-0
Irlanda del Nord - Germania 0-1
Lussemburgo - Germania 0-2
Germania - Slovacchia 6-0

Miglior marcatore: Nick Woltemade (4 gol)

Il cammino della Germania verso i Mondiali 2026: tutti i gol

Storia della Germania ai Mondiali  

Maggior numero di presenze: Lothar Matthäus (25)
Miglior marcatore: Miroslav Klose (16)
Miglior traguardo: campione (1954, 1974, 1990, 2014)
Coppa del Mondo 2022: fase a gironi

Calendario della Germania in UEFA Nations League: Gruppo A2

24 settembre: Paesi Bassi - Germania (20:45)
27 settembre: Germania - Grecia (20:45)
1 ottobre: Germania - Serbia (20:45)
4 ottobre: Grecia - Germania (20:45)
13 novembre: Serbia - Germania (20:45)
16 novembre: Germania - Paesi Bassi (20:45)

Orari CET

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