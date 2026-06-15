I Paesi Bassi in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia
lunedì 15 giugno 2026
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Tutto quello che c'è da sapere sui Paesi Bassi ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.
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I Paesi Bassi sono arrivati secondi tre volte ma sognano di fare meglio ai Mondiali FIFA 2026. La squadra di Ronald Koeman, guidata dal capitano Virgil van Dijk, affronterà Giappone, Svezia e Tunisia nel Gruppo F. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui Paesi Bassi ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.
I Paesi Bassi in Coppa del Mondo 2026: in breve
Ct: Ronald Koeman
Capitano: Virgil van Dijk
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 12
Miglior traguardo: secondo posto (1974, 1978, 2010)
Calendario dei Paesi Bassi ai Mondiali
Gruppo F
14 giugno: Paesi Bassi - Giappone 2-2 (Dallas)
20 giugno: Paesi Bassi - Svezia (Houston, 19:00 CET)
26 giugno: Tunisia - Paesi Bassi (Kansas City, 01:00 CET)
I convocati dei Paesi Bassi
Tijjani Reijnders è uno dei pilastri dei 26 convocati dei Paesi Bassi, ma anche Ryan Gravenberch, Cody Gakpo e Virgil van Dijk del Liverpool faranno sentire la loro presenza. Memphis Depay ha invece superato il record di 50 gol di Robin van Persie ed è il miglior marcatore di tutti i tempi degli Orange.
Il cammino qualificazione dei Paesi Bassi
Primo posto nel Gruppo G: V6 P2 S0 GF27 GS4
Finlandia - Paesi Bassi 0-2
Paesi Bassi - Malta 8-0
Paesi Bassi - Polonia 1-1
Lituania - Paesi Bassi 2-3
Malta - Paesi Bassi 0-4
Paesi Bassi - Finlandia 4-0
Polonia - Paesi Bassi 1-1
Paesi Bassi - Lituania 4-0
Miglior marcatore: Memphis Depay (8 gol)
Storia dei Paesi Bassi ai Mondiali
Maggior numero di presenze: Wesley Sneijder (17)
Miglior marcatore: Johnny Rep (7)
Miglior piazzamento: secondo posto (1974, 1978, 2010)
Coppa del Mondo 2022: quarti di finale
Calendario dei Paesi Bassi in UEFA Nations League: Gruppo A2
24 settembre: Paesi Bassi - Germania (20:45)
27 settembre: Serbia - Paesi Bassi (18:00)
1 ottobre: Grecia - Paesi Bassi (20:45)
4 ottobre: Paesi Bassi - Serbia (20:45)
13 novembre: Paesi Bassi - Grecia (20:45)
16 novembre: Germania - Paesi Bassi (20:45)
Orari CET.