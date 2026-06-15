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La Svezia in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario, girone e storia

lunedì 15 giugno 2026

Tutto quello che c'è da sapere sulla Svezia ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.

Viktor Gyökeres festeggia la vittoria della Svezia contro la Turchia
Viktor Gyökeres festeggia la vittoria della Svezia contro la Turchia Getty Images

Dopo aver mancato la qualificazione all’edizione del 2022, la Svezia torna sul palcoscenico mondiale con la Coppa del Mondo FIFA 2026. La nazionale, guidata dal commissario tecnico Graham Potter e capitanata da Victor Lindelöf, è stata inserita nel Gruppo F, dove affronterà Tunisia, Paesi Bassi e Giappone nella fase a gironi. Di seguito troverai tutto quello che c’è da sapere sulla Svezia ai Mondiali 2026: calendario delle partite, rosa dei convocati, percorso di qualificazione, giocatori chiave, allenatore e storia della nazionale nella competizione.

La Svezia in Coppa del Mondo 2026: in breve

Allenatore: Graham Potter
Capitano: Victor Lindelöf
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 13
Miglior traguardo: seconda classificata (1958)

Calendario della Svezia ai Mondiali

Gruppo F

15 giugno: Svezia - Tunisia 5-1 (Monterrey)
20 giugno: Paesi Bassi - Svezia (Houston, 19:00 CET)
26 giugno: Giappone - Svezia (Dallas, 01:00 CET)

I convocati della Svezia

La nazionale di Graham Potter può contare su una delle coppie offensive più entusiasmanti dell’intero torneo, formata da Viktor Gyökeres dell’Arsenal e Alexander Isak del Liverpool. A completare una rosa ricca di qualità ci sono anche il capitano Victor Lindelöf, Daniel Svensson, Lucas Bergvall e Anthony Elanga.

Il cammino qualificazione della Svezia

Quarto posto nel Gruppo B: V0 P2 S4 GF4 GS12*

Slovenia - Svezia 2-2
Kosovo - Svezia 2-0
Svezia - Svizzera 0-2
Svezia - Kosovo 0-1
Svizzera - Svezia 4-1
Svezia - Slovenia 1-1
*Ha conquistato un posto agli spareggi grazie al piazzamento in Nations League

Semifinale spareggi
Ucraina - Svezia 1-3

Finale spareggi
Svezia - Polonia 3-2

Miglior marcatore: Viktor Gyökeres (4)

Guarda il gol di Viktor Gyökeres che ha regalato alla Svezia l'accesso al Mondiale

Storia della Svezia ai Mondiali 

Maggior numero di presenze: Henrik Larsson (13)
Miglior marcatore: Kennet Andersson, Henrik Larsson (5)
Miglior traguardo: seconda classificata (1958)
Coppa del Mondo 2022: non qualificata

Calendario della Svezia in UEFA Nations League: Gruppo B4

25 settembre: Svezia - Romania (20:45)
28 settembre: Svezia - Polonia (20:45)
2 ottobre: Bosnia ed Erzegovina - Svezia (20:45)
5 ottobre: Romania - Svezia (20:45)
14 novembre: Svezia - Bosnia ed Erzegovina (20:45)
17 novembre: Polonia - Svezia (20:45)

Orari CET.

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