La Svezia in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario, girone e storia
lunedì 15 giugno 2026
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Tutto quello che c'è da sapere sulla Svezia ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.
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Dopo aver mancato la qualificazione all’edizione del 2022, la Svezia torna sul palcoscenico mondiale con la Coppa del Mondo FIFA 2026. La nazionale, guidata dal commissario tecnico Graham Potter e capitanata da Victor Lindelöf, è stata inserita nel Gruppo F, dove affronterà Tunisia, Paesi Bassi e Giappone nella fase a gironi. Di seguito troverai tutto quello che c’è da sapere sulla Svezia ai Mondiali 2026: calendario delle partite, rosa dei convocati, percorso di qualificazione, giocatori chiave, allenatore e storia della nazionale nella competizione.
La Svezia in Coppa del Mondo 2026: in breve
Allenatore: Graham Potter
Capitano: Victor Lindelöf
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 13
Miglior traguardo: seconda classificata (1958)
Calendario della Svezia ai Mondiali
Gruppo F
15 giugno: Svezia - Tunisia 5-1 (Monterrey)
20 giugno: Paesi Bassi - Svezia (Houston, 19:00 CET)
26 giugno: Giappone - Svezia (Dallas, 01:00 CET)
I convocati della Svezia
La nazionale di Graham Potter può contare su una delle coppie offensive più entusiasmanti dell’intero torneo, formata da Viktor Gyökeres dell’Arsenal e Alexander Isak del Liverpool. A completare una rosa ricca di qualità ci sono anche il capitano Victor Lindelöf, Daniel Svensson, Lucas Bergvall e Anthony Elanga.
Il cammino qualificazione della Svezia
Quarto posto nel Gruppo B: V0 P2 S4 GF4 GS12*
Slovenia - Svezia 2-2
Kosovo - Svezia 2-0
Svezia - Svizzera 0-2
Svezia - Kosovo 0-1
Svizzera - Svezia 4-1
Svezia - Slovenia 1-1
*Ha conquistato un posto agli spareggi grazie al piazzamento in Nations League
Semifinale spareggi
Ucraina - Svezia 1-3
Finale spareggi
Svezia - Polonia 3-2
Miglior marcatore: Viktor Gyökeres (4)
Storia della Svezia ai Mondiali
Maggior numero di presenze: Henrik Larsson (13)
Miglior marcatore: Kennet Andersson, Henrik Larsson (5)
Miglior traguardo: seconda classificata (1958)
Coppa del Mondo 2022: non qualificata
Calendario della Svezia in UEFA Nations League: Gruppo B4
25 settembre: Svezia - Romania (20:45)
28 settembre: Svezia - Polonia (20:45)
2 ottobre: Bosnia ed Erzegovina - Svezia (20:45)
5 ottobre: Romania - Svezia (20:45)
14 novembre: Svezia - Bosnia ed Erzegovina (20:45)
17 novembre: Polonia - Svezia (20:45)
Orari CET.