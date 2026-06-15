La Svezia in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario, girone e storia

Dopo aver mancato la qualificazione all’edizione del 2022, la Svezia torna sul palcoscenico mondiale con la Coppa del Mondo FIFA 2026. La nazionale, guidata dal commissario tecnico Graham Potter e capitanata da Victor Lindelöf, è stata inserita nel Gruppo F, dove affronterà Tunisia, Paesi Bassi e Giappone nella fase a gironi. Di seguito troverai tutto quello che c’è da sapere sulla Svezia ai Mondiali 2026: calendario delle partite, rosa dei convocati, percorso di qualificazione, giocatori chiave, allenatore e storia della nazionale nella competizione.

La Svezia in Coppa del Mondo 2026: in breve

Allenatore: Graham Potter

Capitano: Victor Lindelöf

Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 13

Miglior traguardo: seconda classificata (1958)

Calendario della Svezia ai Mondiali

Gruppo F

15 giugno: Svezia - Tunisia 5-1 (Monterrey)

20 giugno: Paesi Bassi - Svezia (Houston, 19:00 CET)

26 giugno: Giappone - Svezia (Dallas, 01:00 CET)

I convocati della Svezia

La nazionale di Graham Potter può contare su una delle coppie offensive più entusiasmanti dell’intero torneo, formata da Viktor Gyökeres dell’Arsenal e Alexander Isak del Liverpool. A completare una rosa ricca di qualità ci sono anche il capitano Victor Lindelöf, Daniel Svensson, Lucas Bergvall e Anthony Elanga.

Il cammino qualificazione della Svezia

Quarto posto nel Gruppo B: V0 P2 S4 GF4 GS12*

Slovenia - Svezia 2-2

Kosovo - Svezia 2-0

Svezia - Svizzera 0-2

Svezia - Kosovo 0-1

Svizzera - Svezia 4-1

Svezia - Slovenia 1-1

*Ha conquistato un posto agli spareggi grazie al piazzamento in Nations League

Semifinale spareggi

Ucraina - Svezia 1-3

Finale spareggi

Svezia - Polonia 3-2

Miglior marcatore: Viktor Gyökeres (4)

Guarda il gol di Viktor Gyökeres che ha regalato alla Svezia l'accesso al Mondiale

Storia della Svezia ai Mondiali

Maggior numero di presenze: Henrik Larsson (13)

Miglior marcatore: Kennet Andersson, Henrik Larsson (5)

Miglior traguardo: seconda classificata (1958)

Coppa del Mondo 2022: non qualificata

Calendario della Svezia in UEFA Nations League: Gruppo B4

25 settembre: Svezia - Romania (20:45)

28 settembre: Svezia - Polonia (20:45)

2 ottobre: Bosnia ed Erzegovina - Svezia (20:45)

5 ottobre: Romania - Svezia (20:45)

14 novembre: Svezia - Bosnia ed Erzegovina (20:45)

17 novembre: Polonia - Svezia (20:45)

Orari CET.