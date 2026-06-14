La Turchia in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario, girone e storia

La Turchia torna a disputare una fase finale della Coppa del Mondo FIFA dopo 24 anni di assenza. La nazionale, guidata dal commissario tecnico Vincenzo Montella e capitanata da Hakan Çalhanoğlu, è stata inserita nel Gruppo D, dove affronterà Australia, Paraguay e Stati Uniti. Di seguito troverai tutto quello che c’è da sapere sulla Turchia ai Mondiali 2026: calendario delle partite, rosa dei convocati, percorso di qualificazione, giocatori chiave, allenatore e storia della nazionale nella competizione.

La Turchia in Coppa del Mondo 2026: in breve

Allenatore: Vincenzo Montella

Capitano: Hakan Çalhanoğlu

Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 3

Miglior traguardo: terza classificata (2002)

Calendario della Turchia ai Mondiali

Gruppo D

14 giugno: Australia - Turchia 2-0 (Vancouver)

20 giungo: Turchia - Paraguay (San Francisco Bay Arena, 05:00 CET)

26 June: Turchia - USA (Los Angeles, 04:00 CET)

I convocati della Turchia

Rivelazione della stagione 2025/26 in UEFA Champions League, il talento del Real Madrid Arda Güler è probabilmente il giocatore più atteso della nazionale turca e uno dei profili più intriganti dell’intero torneo. Tuttavia, la squadra di Vincenzo Montella può contare su numerosi altri elementi di grande qualità, come il fantasista della Juventus Kenan Yıldız, l’esterno offensivo del Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu.

Il cammino qualificazione della Turchia

Seconda nel Gruppo E: V4 P1 S1 GF17 GS12

Georgia - Turchia 2-3

Turchia - Spagna 0-6

Bulgaria - Turchia 1-6

Turchia - Georgia 4-1

Turchia - Bulgaria 2-0

Spagna - Turchia 2-2

Semifinale spareggi

Turchia - Romania 1-0

Finale spareggi

Kosovo - Turchia 0-1

Miglior marcatore: Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız (3)

Qualificazioni Europee: tutti i gol della Turchia nella fase a gironi

Storia della Turchia ai Mondiali

Maggior numero di presenze: Fatih Akyel, Yıldıray Baştürk, Ümit Davala, Tugay Kerimoğlu, İlhan Mansız, Rüştü Reçber, Hakan Şükür (7)

Miglior marcatore: Suat Mamat, İlhan Mansız, Burhan Sargun (3)

Miglior traguardo: terzo posto (2002)

Coppa del Mondo 2022: non qualificata

Calendario della Turchia in UEFA Nations League: Gruppo A1

25 settembre: Turchia - Francia (20:45)

28 settembre: Turchia - Italia (20:45)

2 ottobre: Belgio - Turchia (20:45)

5 ottobre: Italia - Turchia (20:45)

12 novembre: Turchia - Belgio (18:00)

15 novembre: Francia - Turchia (20:45)

Orari CET.