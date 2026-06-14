La Turchia in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario, girone e storia
domenica 14 giugno 2026
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Tutto quello che c'è da sapere sulla Turchia ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.
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La Turchia torna a disputare una fase finale della Coppa del Mondo FIFA dopo 24 anni di assenza. La nazionale, guidata dal commissario tecnico Vincenzo Montella e capitanata da Hakan Çalhanoğlu, è stata inserita nel Gruppo D, dove affronterà Australia, Paraguay e Stati Uniti. Di seguito troverai tutto quello che c’è da sapere sulla Turchia ai Mondiali 2026: calendario delle partite, rosa dei convocati, percorso di qualificazione, giocatori chiave, allenatore e storia della nazionale nella competizione.
La Turchia in Coppa del Mondo 2026: in breve
Allenatore: Vincenzo Montella
Capitano: Hakan Çalhanoğlu
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 3
Miglior traguardo: terza classificata (2002)
Calendario della Turchia ai Mondiali
Gruppo D
14 giugno: Australia - Turchia 2-0 (Vancouver)
20 giungo: Turchia - Paraguay (San Francisco Bay Arena, 05:00 CET)
26 June: Turchia - USA (Los Angeles, 04:00 CET)
I convocati della Turchia
Rivelazione della stagione 2025/26 in UEFA Champions League, il talento del Real Madrid Arda Güler è probabilmente il giocatore più atteso della nazionale turca e uno dei profili più intriganti dell’intero torneo. Tuttavia, la squadra di Vincenzo Montella può contare su numerosi altri elementi di grande qualità, come il fantasista della Juventus Kenan Yıldız, l’esterno offensivo del Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu.
Il cammino qualificazione della Turchia
Seconda nel Gruppo E: V4 P1 S1 GF17 GS12
Georgia - Turchia 2-3
Turchia - Spagna 0-6
Bulgaria - Turchia 1-6
Turchia - Georgia 4-1
Turchia - Bulgaria 2-0
Spagna - Turchia 2-2
Semifinale spareggi
Turchia - Romania 1-0
Finale spareggi
Kosovo - Turchia 0-1
Miglior marcatore: Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız (3)
Storia della Turchia ai Mondiali
Maggior numero di presenze: Fatih Akyel, Yıldıray Baştürk, Ümit Davala, Tugay Kerimoğlu, İlhan Mansız, Rüştü Reçber, Hakan Şükür (7)
Miglior marcatore: Suat Mamat, İlhan Mansız, Burhan Sargun (3)
Miglior traguardo: terzo posto (2002)
Coppa del Mondo 2022: non qualificata
Calendario della Turchia in UEFA Nations League: Gruppo A1
25 settembre: Turchia - Francia (20:45)
28 settembre: Turchia - Italia (20:45)
2 ottobre: Belgio - Turchia (20:45)
5 ottobre: Italia - Turchia (20:45)
12 novembre: Turchia - Belgio (18:00)
15 novembre: Francia - Turchia (20:45)
Orari CET.