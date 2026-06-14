La Scozia in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario, girone e storia

La Scozia torna sulla scena mondiale dopo 28 anni, qualificandosi per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Guidata dal capitano Andy Robertson e dal commissario tecnico Steve Clarke, la nazionale scozzese è stata inserita nel Gruppo C insieme a Brasile, Marocco e Haiti. Di seguito troverai tutto quello che c’è da sapere sulla Scozia ai Mondiali 2026: calendario delle partite, rosa, percorso di qualificazione, giocatori chiave, allenatore e storia della nazionale nella competizione.

La Scozia in Coppa del Mondo 2026: in breve

Allenatore: Steve Clarke

Capitano: Andy Robertson

Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 9

Miglior traguardo: fase a gironi

Calendario della Scozia ai Mondiali

Gruppo C

14 giugno: Haiti - Scozia 0-1 (Boston)

20 giugno: Scozia - Morocco (Boston, 00:00 CET)

25 giugno: Scozia - Brazil (Miami, 00:00 CET)

I convocati della Scozia

Il centrocampista dell’Aston Villa e vincitore dell’UEFA Europa League, John McGinn, figura tra i nomi di spicco a disposizione del commissario tecnico Steve Clarke, insieme ad Andy Robertson, Kieran Tierney e Scott McTominay. Billy Gilmour è invece stato costretto a dare forfait a causa di un infortunio riportato nell’amichevole contro Curaçao e sarà sostituito dal giovane talento del Manchester United, Tyler Fletcher﻿.

Il cammino qualificazione della Scozia

Primo posto nel Gruppo C: V4 P1 S1 GF13 GS7

Danimarca - Scozia 0-0

Bielorussia - Scozia 0-2

Scozia - Grecia 3-1

Scozia - Bielorussia 2-1

Grecia - Scozia 3-2

Scozia - Danimarca 4-2

Miglior marcatore: Ché Adams, Ryan Christie, Scott McTominay (2 gol)

Il cammino di qualificazione della Scozia al Mondiale 2026: tutti i gol

Storia della Scozia ai Mondiali

Maggior numero di presenze: Jim Leighton (9)

Miglior marcatore: Joe Jordan (4)

Miglior traguardo: fase a gironi

Coppa del Mondo 2022: non qualificata

Calendario della Scozia in UEFA Nations League: Gruppo B1

26 settembre: Slovenia - Scozia (15:00)

29 settembre: Scozia - Svizzera (20:45)

3 ottobre: Macedonia del Nord - Scozia (20:45)

6 ottobre: Scozia - Slovenia (20:45)

13 novembre: Scozia - Macedonia del Nord (20:45)

16 novembre: Svizzera - Scozia (20:45)

Orari CET.