La Scozia in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario, girone e storia
domenica 14 giugno 2026
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Tutto quello che c'è da sapere sulla Scozia ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.
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La Scozia torna sulla scena mondiale dopo 28 anni, qualificandosi per la Coppa del Mondo FIFA 2026. Guidata dal capitano Andy Robertson e dal commissario tecnico Steve Clarke, la nazionale scozzese è stata inserita nel Gruppo C insieme a Brasile, Marocco e Haiti. Di seguito troverai tutto quello che c’è da sapere sulla Scozia ai Mondiali 2026: calendario delle partite, rosa, percorso di qualificazione, giocatori chiave, allenatore e storia della nazionale nella competizione.
La Scozia in Coppa del Mondo 2026: in breve
Allenatore: Steve Clarke
Capitano: Andy Robertson
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 9
Miglior traguardo: fase a gironi
Calendario della Scozia ai Mondiali
Gruppo C
14 giugno: Haiti - Scozia 0-1 (Boston)
20 giugno: Scozia - Morocco (Boston, 00:00 CET)
25 giugno: Scozia - Brazil (Miami, 00:00 CET)
I convocati della Scozia
Il centrocampista dell’Aston Villa e vincitore dell’UEFA Europa League, John McGinn, figura tra i nomi di spicco a disposizione del commissario tecnico Steve Clarke, insieme ad Andy Robertson, Kieran Tierney e Scott McTominay. Billy Gilmour è invece stato costretto a dare forfait a causa di un infortunio riportato nell’amichevole contro Curaçao e sarà sostituito dal giovane talento del Manchester United, Tyler Fletcher.
Il cammino qualificazione della Scozia
Primo posto nel Gruppo C: V4 P1 S1 GF13 GS7
Danimarca - Scozia 0-0
Bielorussia - Scozia 0-2
Scozia - Grecia 3-1
Scozia - Bielorussia 2-1
Grecia - Scozia 3-2
Scozia - Danimarca 4-2
Miglior marcatore: Ché Adams, Ryan Christie, Scott McTominay (2 gol)
Storia della Scozia ai Mondiali
Maggior numero di presenze: Jim Leighton (9)
Miglior marcatore: Joe Jordan (4)
Miglior traguardo: fase a gironi
Coppa del Mondo 2022: non qualificata
Calendario della Scozia in UEFA Nations League: Gruppo B1
26 settembre: Slovenia - Scozia (15:00)
29 settembre: Scozia - Svizzera (20:45)
3 ottobre: Macedonia del Nord - Scozia (20:45)
6 ottobre: Scozia - Slovenia (20:45)
13 novembre: Scozia - Macedonia del Nord (20:45)
16 novembre: Svizzera - Scozia (20:45)
Orari CET.