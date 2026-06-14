La Svizzera in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario, girone e storia
domenica 14 giugno 2026
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Tutto quello che c'è da sapere sulla Svizzera ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.
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La Svizzera ha superato la fase a gironi nelle ultime tre edizioni del torneo, ma sogna ancora un traguardo che manca dal 1954: l’accesso ai quarti di finale. La squadra guidata dal commissario tecnico Murat Yakin e capitanata da Granit Xhaka è stata inserita nel Gruppo B, dove affronterà Qatar, Bosnia ed Erzegovina e Canada. Di seguito troverai tutto quello che c’è da sapere sulla Svizzera ai Mondiali 2026: calendario delle partite, rosa dei convocati, percorso di qualificazione, giocatori chiave, allenatore e storia della nazionale nella competizione.
La Svizzera in Coppa del Mondo 2026: in breve
Allenatore: Murat Yakin
Capitano: Granit Xhaka
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 13
Miglior traguardo: quarti di finale (1934, 1938, 1954)
Calendario della Svizzera ai Mondiali
Gruppo B
13 giugno: Qatar - Svizzera 1-1 (San Francisco Bay Arena)
18 giugno: Svizzera - Bosnia ed Erzegovina (Los Angeles, 21:00 CET)
24 giugno: Svizzera - Canada (Vancouver, 21:00 CET)
I convocati della Svizzera
Granit Xhaka disputerà la sua quarta Coppa del Mondo consecutiva dopo essere stato incluso nella lista dei convocati di Murat Yakin. Insieme a lui anche l’esperto Ricardo Rodriguez, mentre altri cinque giocatori della rosa sono pronti a partecipare alla loro terza fase finale mondiale. Johan Manzambi, invece, si prepara a vivere la sua prima Coppa del Mondo. Il giovane talento svizzero si è guadagnato la convocazione grazie a una brillante stagione con il Freiburg.
Il cammino qualificazione della Svizzera
Primo posto nel Gruppo B: V4 P2 S0 GF14 GS2
Svizzera - Kosovo 4-0
Svizzera - Slovenia 3-0
Svezia - Svizzera 0-2
Slovenia - Svizzera 0-0
Svizzera - Svezia 4-1
Kosovo - Svizzera 1-1
Miglior marcatore: Breel Embolo (4)
Storia della Svizzera ai Mondiali
Maggior numero di presenze: Xherdan Shaqiri (14)
Miglior marcatore: Josef Hügi (6)
Miglior traguardo: quarti di finale (1934, 1938, 1954)
Coppa del Mondo 2022: ottavi di finale
Calendario della Svizzera in UEFA Nations League: Gruppo B1
26 settembre: Macedonia del Nord - Svizzera (20:45)
29 settembre: Scozia - Svizzera (20:45)
3 ottobre: Svizzera - Slovenia (20:45)
6 ottobre: Svizzera - Macedonia del Nord (20:45)
13 novembre: Slovenia - Svizzera (20:45)
16 novembre: Svizzera - Scozia (20:45)
Orari CET.