La Svizzera in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario, girone e storia

La Svizzera ha superato la fase a gironi nelle ultime tre edizioni del torneo, ma sogna ancora un traguardo che manca dal 1954: l’accesso ai quarti di finale. La squadra guidata dal commissario tecnico Murat Yakin e capitanata da Granit Xhaka è stata inserita nel Gruppo B, dove affronterà Qatar, Bosnia ed Erzegovina e Canada. Di seguito troverai tutto quello che c’è da sapere sulla Svizzera ai Mondiali 2026: calendario delle partite, rosa dei convocati, percorso di qualificazione, giocatori chiave, allenatore e storia della nazionale nella competizione.

La Svizzera in Coppa del Mondo 2026: in breve

Allenatore: Murat Yakin﻿

Capitano: Granit Xhaka

Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 13

Miglior traguardo: quarti di finale (1934, 1938, 1954)

Calendario della Svizzera ai Mondiali

Gruppo B

13 giugno: Qatar - Svizzera 1-1 (San Francisco Bay Arena)

18 giugno: Svizzera - Bosnia ed Erzegovina (Los Angeles, 21:00 CET)

24 giugno: Svizzera - Canada (Vancouver, 21:00 CET)

I convocati della Svizzera

Granit Xhaka disputerà la sua quarta Coppa del Mondo consecutiva dopo essere stato incluso nella lista dei convocati di Murat Yakin. Insieme a lui anche l’esperto Ricardo Rodriguez, mentre altri cinque giocatori della rosa sono pronti a partecipare alla loro terza fase finale mondiale. Johan Manzambi, invece, si prepara a vivere la sua prima Coppa del Mondo. Il giovane talento svizzero si è guadagnato la convocazione grazie a una brillante stagione con il Freiburg.

Il cammino qualificazione della Svizzera

Primo posto nel Gruppo B: V4 P2 S0 GF14 GS2

Svizzera - Kosovo 4-0

Svizzera - Slovenia 3-0

Svezia - Svizzera 0-2

Slovenia - Svizzera 0-0

Svizzera - Svezia 4-1

Kosovo - Svizzera 1-1

Miglior marcatore: Breel Embolo (4)

Il cammino della Svizzera verso la Coppa del Mondo 2026: tutti i gol

Storia della Svizzera ai Mondiali

Maggior numero di presenze: Xherdan Shaqiri (14)

Miglior marcatore: Josef Hügi (6)

Miglior traguardo: quarti di finale (1934, 1938, 1954)

Coppa del Mondo 2022: ottavi di finale

Calendario della Svizzera in UEFA Nations League: Gruppo B1

26 settembre: Macedonia del Nord - Svizzera (20:45)

29 settembre: Scozia - Svizzera (20:45)

3 ottobre: Svizzera - Slovenia (20:45)

6 ottobre: Svizzera - Macedonia del Nord (20:45)

13 novembre: Slovenia - Svizzera (20:45)

16 novembre: Svizzera - Scozia (20:45)

Orari CET.