La Cechia in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia
venerdì 5 giugno 2026
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Tutto quello che c'è da sapere sulla Cechia ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia.
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La Cechia è stata eliminata nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2006, unica partecipazione da nazione indipendente, ma nel 2026 punta a fare di meglio. La squadra di Miroslav Koubek, guidata dal capitano Ladislav Krejčí, affronterà Corea del Sud, Sudafrica e Messico nel Gruppo A. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Cechia ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.
La Cechia in Coppa del Mondo 2026: in breve
Ct: Miroslav Koubek
Capitano: Ladislav Krejčí
Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 10
Miglior traguardo: secondo posto (1934, 1962 – come Cecoslovacchia)
Calendario della Cechia ai Mondiali
Gruppo A
12 giugno: Corea del Sud - Cechia (Guadalajara, 04:00 CET)
18 giugno: Cechia - Sudafrica (Atlanta, 18:00 CET)
25 giugno: Cechia - Messico (Città del Messico, 03:00 CET)
I convocati della Cechia
Tomáš Souček e il capitano Ladislav Krejčí sono i giocatori con più esperienza tra i 26 candidati della Cechia, mentre l'attacco è affidato al sempre pericoloso Patrik Schick.
Il cammino qualificazione della Cechia
Secondo posto nel Gruppo L: V5 P1 S2 GF18 GS8
Cechia - Isole Faroe 2-1
Gibilterra - Cechia 0-4
Cechia - Montenegro 2-0
Croazia - Cechia 5-1
Montenegro - Cechia 0-2
Cechia - Croazia 0-0
Isole Faroe - Cechia 2-1
Cechia - Gibilterra 6-0
Semifinale spareggi
Cechia - Repubblica d'Irlanda 2-2 (Cechia vince 4-3 dcr)
Finale spareggi
Cechia - Danimarca 2-2 (Cechia vince 3-1 dcr)
Miglior marcatore: Patrik Schick (5 gol)
Storia della Cechia ai Mondiali
Maggior numero di presenze: Ladislav Novák (12)
Miglior marcatore: Oldřich Nejedlý (7)
Miglior piazzamento: secondo posto (1934, 1962 – come Cecoslovacchia)
Coppa del Mondo 2022: non qualificata
Calendario della Cechia in UEFA Nations League: Gruppo A3
26 settembre: Cechia - Croazia (20:45)
29 settembre: Cechia - Inghilterra (20:45)
3 ottobre: Spagna - Cechia (20:45)
6 ottobre: Inghilterra - Cechia (20:45)
12 novembre: Cechia - Spagna (20:45)
15 novembre: Croazia - Cechia (20:45)
Orari CET.