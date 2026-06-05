La Cechia in Coppa del Mondo 2026: convocati, calendario girone e storia

La Cechia è stata eliminata nella fase a gironi della Coppa del Mondo FIFA 2006, unica partecipazione da nazione indipendente, ma nel 2026 punta a fare di meglio. La squadra di Miroslav Koubek, guidata dal capitano Ladislav Krejčí, affronterà Corea del Sud, Sudafrica e Messico nel Gruppo A. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla Cechia ai Mondiali del 2026: calendario, convocati, qualificazioni e storia nel torneo.

La Cechia in Coppa del Mondo 2026: in breve

Ct: Miroslav Koubek

Capitano: Ladislav Krejčí﻿

Partecipazioni alla Coppa del Mondo: 10

Miglior traguardo: secondo posto (1934, 1962 – come Cecoslovacchia)

Calendario della Cechia ai Mondiali

Gruppo A

12 giugno: Corea del Sud - Cechia (Guadalajara, 04:00 CET)

18 giugno: Cechia - Sudafrica (Atlanta, 18:00 CET)

25 giugno: Cechia - Messico (Città del Messico, 03:00 CET)

I convocati della Cechia

Tomáš Souček e il capitano Ladislav Krejčí sono i giocatori con più esperienza tra i 26 candidati della Cechia, mentre l'attacco è affidato al sempre pericoloso Patrik Schick.

Il cammino qualificazione della Cechia

Secondo posto nel Gruppo L: V5 P1 S2 GF18 GS8

Cechia - Isole Faroe 2-1

Gibilterra - Cechia 0-4

Cechia - Montenegro 2-0

Croazia - Cechia 5-1

Montenegro - Cechia 0-2

Cechia - Croazia 0-0

Isole Faroe - Cechia 2-1

Cechia - Gibilterra 6-0

Semifinale spareggi

Cechia - Repubblica d'Irlanda 2-2 (Cechia vince 4-3 dcr)

Finale spareggi

Cechia - Danimarca 2-2 (Cechia vince 3-1 dcr)

Miglior marcatore: Patrik Schick (5 gol)

Il cammino della Cechia verso i Mondiali: guarda tutti i gol

Storia della Cechia ai Mondiali

Maggior numero di presenze: Ladislav Novák (12)

Miglior marcatore: Oldřich Nejedlý (7)

Miglior piazzamento: secondo posto (1934, 1962 – come Cecoslovacchia)

Coppa del Mondo 2022: non qualificata

Calendario della Cechia in UEFA Nations League: Gruppo A3

26 settembre: Cechia - Croazia (20:45)

29 settembre: Cechia - Inghilterra (20:45)

3 ottobre: Spagna - Cechia (20:45)

6 ottobre: Inghilterra - Cechia (20:45)

12 novembre: Cechia - Spagna (20:45)

15 novembre: Croazia - Cechia (20:45)

Orari CET.