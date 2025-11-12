UEFA.com funziona meglio su altri browser
Il sorteggio delle qualificazioni a UEFA EURO 2028 si terrà a Belfast

mercoledì 12 novembre 2025

Il sorteggio delle qualificazioni si terrà a Belfast, Irlanda del Nord, domenica 6 dicembre 2026.

L'attesissimo evento che definirà il percorso di tutte le squadre partecipanti verso la fase finale del torneo si terrà presso l'International Convention Centre (ICC) della capitale e dimostra che l'Irlanda del Nord, in qualità di partner prezioso, contribuirà al successo e alla celebrazione del torneo.

Le qualificazioni prevedono un nuovo format consolidato, con le squadre divise in 12 gironi da quattro o cinque squadre che si affronteranno in casa e in trasferta. La fase a gironi di qualificazione inizierà a marzo 2027 e terminerà a novembre 2027.

Le vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente a EURO 2028, mentre le seconde classificate si qualificheranno direttamente o parteciperanno agli spareggi con le squadre della UEFA Nations League. Gli spareggi si disputeranno a marzo 2028.

