Sorteggio Coppa del Mondo 2026: 12 squadre europee scoprono i gruppi
giovedì 4 dicembre 2025
Quali sono i gironi? Come funziona? Quali sono le fasce di partenza? Quali sono le squadre europee qualificate?
Le squadre europee qualificate alla Coppa del Mondo FIFA 2026 hanno scoperto le loro avversarie venerdì, quando si è tenuto il sorteggio della fase finale.
Squadre europee qualificate ai Mondiali
Austria, Belgio, Croazia, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svizzera
Quali sono i gironi della Coppa del Mondo 2026?
Girone A: Messico, Sud Africa, Repubblica di Corea, vincitrice europea del Play-Off D (Cechia, Danimarca, Macedonia del Nord o Repubblica d'Irlanda)
Girone B: Canada, vincitrice europea del Play-Off A (Bosnia ed Erzegovina, Italia, Irlanda del Nord o Galles), Qatar, Svizzera
Girone C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia
Girone D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, vincitrice europea del Play-Off C (Kosovo, Romania, Slovacchia o Türkiye)
Girone E: Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador
Girone F: Paesi Bassi, Giappone, vincitrice europea del Play-Off B (Albania, Polonia, Svezia o Ucraina), Tunisia
Girone G: Belgio, Egitto, RI Iran, Nuova Zelanda
Girone H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay
Girone I: Francia, Senegal, vincitrice 2 del FIFA Play-Off Tournament (Bolivia, Iraq o Suriname), Norvegia
Girone J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania
Girone K: Portogallo, vincitrice 1 del FIFA Play-Off Tournament (RD Congo, Giamaica o Nuova Caledonia), Uzbekistan, Colombia
Girone L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama
Quando è stata sorteggiata la Coppa del Mondo 2026?
Il sorteggio della Coppa del Mondo si è tenuto venerdì 5 dicembre 2025 a Washington DC dalle 12:00 ora locale (18:00 CET).
Come è funzionato il sorteggio della Coppa del Mondo 2026?
Le nazioni ospitanti sono state assegnate alle posizioni A1 (Messico), B1 (Canada) e P1 (Stati Uniti), come stabilito dal calendario pubblicato lo scorso anno.
Il sorteggio è iniziato con tutte le squadre della fascia 1, che sono state inserite nei gruppi da A a L, ed è proseguito con le fasce 2, 3 e 4 in ordine.
Quali sono le fasce per il sorteggio della Coppa del Mondo 2026?
Fascia 1
Canada
Messico
Stati Uniti
Spagna
Argentina
Francia
Inghilterra
Brasile
Portogallo
Paesi Bassi
Belgio
Germania
Fascia 2
Croazia
Marocco
Colombia
Uruguay
Svizzera
Giappone
Senegal
Iran
Repubblica di Corea
Ecuador
Austria
Australia
Fascia 3
Norvegia
Panama
Egitto
Algeria
Scozia
Paraguay
Tunisia
Costa d'Avorio
Uzbekistan
Qatar
Arabia Saudita
Sudafrica
Fascia 4
Giordania
Capo Verde
Ghana
Curaçao
Haiti
Nuova Zelanda
Vincente spareggio europeo A (Bosnia ed Erzegovina, Italia, Irlanda del Nord o Galles)
Vincente spareggio europeo B (Albania, Polonia, Svezia o Ucraina)
Vincente spareggio europeo C (Kosovo, Romania, Slovacchia o Turchia)
Vincente spareggio europeo D (Cechia, Danimarca, Macedonia del Nord o Repubblica d'Irlanda)
Vincente spareggio intercontinentale FIFA 1 (RD Congo, Giamaica o Nuova Caledonia)
Vincente spareggio intercontinentale FIFA 2 (Bolivia, Iraq o Suriname)
Coppa del Mondo 2026
La fase finale si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.
Come si sono qualificate le squadre europee alla Coppa del Mondo?
La Coppa del Mondo FIFA 2026 mette a disposizione 16 posti per le 48 squadre europee partecipanti. Le 12 vincitrici dei gironi di qualificazione si assicurano un posto alla fase finale del torneo insieme alle quattro vincitrici degli spareggi.
Qualificate da vincitrici del girone
Austria – terzo posto 1954 (miglior risultato ai Mondiali)
Belgio – terzo posto 2018
Croazia – vicecampione 2018
Inghilterra – campione 1966
Francia – campione 1998, 2018
Germania – campione 1954, 1974, 1990, 2014
Paesi Bassi – vicecampione 1974, 1978, 2010
Norvegia – ottavi di finale 1938, 1998
Portogallo – terzo posto 1966
Scozia – fase a gironi 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998
Spagna – campione 2010
Svizzera – quarti di finale 1934, 1938, 1954
Gli ultimi posti alla fase finale per le squadre europee saranno decisi dagli spareggi.
Spareggi: la situazione attuale
Le 12 seconde classificate nei gironi disputeranno gli spareggi insieme alle quattro vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024/25 che non hanno concluso le Qualificazioni Europee al primo o al secondo posto. Il sorteggio degli spareggi di giovedì 20 novembre ha definito i percorsi delle quattro squadre.
Semifinali (26 marzo 2026)
Percorso A
SF1: Italia - Irlanda del Nord
SF2: Galles - Bosnia ed Erzegovina
Percorso B
SF3: Ucraina - Svezia
SF4: Polonia - Albania
Percorso C
SF5: Turchia - Romania (18:00 CET)
SF6: Slovacchia - Kosovo
Percorso D
SF7: Danimarca - Macedonia del Nord
SF8: Cechia - Repubblica d'Irlanda
Finali (31 marzo 2026)
Percorso A: Galles / Bosnia ed Erzegovina - Italia / Irlanda del Nord
Percorso B: Ucraina / Svezia - Polonia / Albania
Percorso C: Slovacchia / Kosovo - Turchia / Romania
Percorso D: Cechia / Repubblica d'Irlanda - Danimarca / Macedonia del Nord
Qualificate agli spareggi da seconde del girone
Albania, Bosnia ed Erzegovina, Cechia, Danimarca, Italia, Kosovo, Polonia, Repubblica d'Irlanda, Slovacchia, Turchia, Ucraina, Galles
Qualificate agli spareggi tramite la Nations League
Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord
La classifica generale definitiva della Nations League 2024/25 è disponibile qui.
Questo articolo è solo a scopo informativo. Tutte le informazioni sono soggette alla conferma definitiva della FIFA. Per tutti i dettagli sul funzionamento delle qualificazioni, leggere il regolamento ufficiale.