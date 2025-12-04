Sorteggio Coppa del Mondo 2026: 12 squadre europee scoprono i gruppi

Le squadre europee qualificate alla Coppa del Mondo FIFA 2026 hanno scoperto le loro avversarie venerdì, quando si è tenuto il sorteggio della fase finale.

Squadre europee qualificate ai Mondiali Austria, Belgio, Croazia, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svizzera

Quali sono i gironi della Coppa del Mondo 2026?

Girone A: Messico, Sud Africa, Repubblica di Corea, vincitrice europea del Play-Off D (Cechia, Danimarca, Macedonia del Nord o Repubblica d'Irlanda)

Girone B: Canada, vincitrice europea del Play-Off A (Bosnia ed Erzegovina, Italia, Irlanda del Nord o Galles), Qatar, Svizzera

Girone C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

Girone D: Stati Uniti, Paraguay, Australia, vincitrice europea del Play-Off C (Kosovo, Romania, Slovacchia o Türkiye)

Girone E: Germania, Curaçao, Costa d'Avorio, Ecuador

Girone F: Paesi Bassi, Giappone, vincitrice europea del Play-Off B (Albania, Polonia, Svezia o Ucraina), Tunisia

Girone G: Belgio, Egitto, RI Iran, Nuova Zelanda

Girone H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Girone I: Francia, Senegal, vincitrice 2 del FIFA Play-Off Tournament (Bolivia, Iraq o Suriname), Norvegia

Girone J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Girone K: Portogallo, vincitrice 1 del FIFA Play-Off Tournament (RD Congo, Giamaica o Nuova Caledonia), Uzbekistan, Colombia

Girone L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Quando è stata sorteggiata la Coppa del Mondo 2026?

Il sorteggio della Coppa del Mondo si è tenuto venerdì 5 dicembre 2025 a Washington DC dalle 12:00 ora locale (18:00 CET).

Come è funzionato il sorteggio della Coppa del Mondo 2026?

Le nazioni ospitanti sono state assegnate alle posizioni A1 (Messico), B1 (Canada) e P1 (Stati Uniti), come stabilito dal calendario pubblicato lo scorso anno.

Il sorteggio è iniziato con tutte le squadre della fascia 1, che sono state inserite nei gruppi da A a L, ed è proseguito con le fasce 2, 3 e 4 in ordine.

Quali sono le fasce per il sorteggio della Coppa del Mondo 2026?

Fascia 1

Canada

Messico

Stati Uniti

Spagna

Argentina

Francia

Inghilterra

Brasile

Portogallo

Paesi Bassi

Belgio

Germania

Fascia 2

Croazia

Marocco

Colombia

Uruguay

Svizzera

Giappone

Senegal

Iran

Repubblica di Corea

Ecuador

Austria

Australia

Fascia 3

Norvegia

Panama

Egitto

Algeria

Scozia

Paraguay

Tunisia

Costa d'Avorio

Uzbekistan

Qatar

Arabia Saudita

Sudafrica

Fascia 4

Giordania

Capo Verde

Ghana

Curaçao

Haiti

Nuova Zelanda

Vincente spareggio europeo A (Bosnia ed Erzegovina, Italia, Irlanda del Nord o Galles)

Vincente spareggio europeo B (Albania, Polonia, Svezia o Ucraina) ﻿

Vincente spareggio europeo C (Kosovo, Romania, Slovacchia o Turchia) ﻿

Vincente spareggio europeo D (Cechia, Danimarca, Macedonia del Nord o Repubblica d'Irlanda)

Vincente spareggio intercontinentale FIFA 1 (RD Congo, Giamaica o Nuova Caledonia)

Vincente spareggio intercontinentale FIFA 2 (Bolivia, Iraq o Suriname)

Coppa del Mondo 2026 The FA via Getty Images La fase finale si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

Come si sono qualificate le squadre europee alla Coppa del Mondo?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 mette a disposizione 16 posti per le 48 squadre europee partecipanti. Le 12 vincitrici dei gironi di qualificazione si assicurano un posto alla fase finale del torneo insieme alle quattro vincitrici degli spareggi.

Qualificate da vincitrici del girone

Austria – terzo posto 1954 (miglior risultato ai Mondiali)

Belgio – terzo posto 2018

Croazia – vicecampione 2018

Inghilterra – campione 1966

Francia – campione 1998, 2018

Germania – campione 1954, 1974, 1990, 2014

Paesi Bassi – vicecampione 1974, 1978, 2010

Norvegia – ottavi di finale 1938, 1998

Portogallo – terzo posto 1966

Scozia – fase a gironi 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1998

Spagna – campione 2010

Svizzera – quarti di finale 1934, 1938, 1954

Gli ultimi posti alla fase finale per le squadre europee saranno decisi dagli spareggi.

Spareggi: la situazione attuale

Le 12 seconde classificate nei gironi disputeranno gli spareggi insieme alle quattro vincitrici dei gironi della UEFA Nations League 2024/25 che non hanno concluso le Qualificazioni Europee al primo o al secondo posto. Il sorteggio degli spareggi di giovedì 20 novembre ha definito i percorsi delle quattro squadre.

Semifinali (26 marzo 2026)

Percorso A

SF1: Italia - Irlanda del Nord

SF2: Galles - Bosnia ed Erzegovina

Percorso B

SF3: Ucraina - Svezia

SF4: Polonia - Albania

Percorso C

SF5: Turchia - Romania (18:00 CET)

SF6: Slovacchia - Kosovo

Percorso D

SF7: Danimarca - Macedonia del Nord

SF8: Cechia - Repubblica d'Irlanda

Finali (31 marzo 2026)

Percorso A: Galles / Bosnia ed Erzegovina - Italia / Irlanda del Nord

Percorso B: Ucraina / Svezia - Polonia / Albania

Percorso C: Slovacchia / Kosovo - Turchia / Romania

Percorso D: Cechia / Repubblica d'Irlanda - Danimarca / Macedonia del Nord

Qualificate agli spareggi da seconde del girone

Albania, Bosnia ed Erzegovina, Cechia, Danimarca, Italia, Kosovo, Polonia, Repubblica d'Irlanda, Slovacchia, Turchia, Ucraina, Galles

Qualificate agli spareggi tramite la Nations League

Romania, Svezia, Irlanda del Nord, Macedonia del Nord

La classifica generale definitiva della Nations League 2024/25 è disponibile qui.

Questo articolo è solo a scopo informativo. Tutte le informazioni sono soggette alla conferma definitiva della FIFA. Per tutti i dettagli sul funzionamento delle qualificazioni, leggere il regolamento ufficiale.