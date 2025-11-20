Sorteggio degli spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026
giovedì 20 novembre 2025
Le 16 nazioni hanno scoperto le avversarie in semifinale e in finale per guadagnare un posto alla Coppa del Mondo del 2026.
Il sorteggio di giovedì ha stabilito le otto semifinali degli spareggi europei per la Coppa del Mondo FIFA 2026 e il potenziale percorso verso la fase finale per le 16 nazioni coinvolte.
Spareggi europei per la Coppa del Mondo 2026
Semifinali (26 marzo 2026)
Percorso A
SF1: Italia - Irlanda del Nord
SF2: Galles - Bosnia ed Erzegovina
Percorso B
SF3: Ucraina - Svezia
SF4: Polonia - Albania
Percorso C
SF5: Turchia - Romania
SF6: Slovacchia - Kosovo
Percorso D
SF7: Danimarca - Macedonia del Nord
SF8: Cechia - Repubblica d'Irlanda
Finali (31 marzo 2026)
Percorso A: Galles / Bosnia ed Erzegovina - Italia / Irlanda del Nord
Percorso B: Ucraina / Svezia - Polonia / Albania
Percorso C: Slovacchia / Kosovo - Turchia / Romania
Percorso D: Cechia / Repubblica d'Irlanda - Danimarca / Macedonia del Nord
Come funzionava il sorteggio?
Agli spareggi europei partecipano 16 squadre: le 12 seconde classificate nella fase di qualificazione a gironi e le quattro squadre qualificate tramite la UEFA Nations League 2024/25.
Ogni percorso di spareggio prevede due semifinali tra una testa di serie e una non testa di serie: fascia 1 - fascia 4 e fascia 2 - fascia 3.
Le teste di serie sono state sorteggiate per giocare le semifinali di spareggio in casa. In ogni percorso, le vincitrici delle semifinali accedono alle finali. Per ogni finale, un sorteggio ha determinato quali vincitrici delle semifinali giocheranno in casa.
Gli spareggi sono a eliminazione diretta in gara unica; le quattro vincitrici accedono alla fase finale della prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti.
Dove e quando si gioca la Coppa del Mondo 2026?
La fase finale si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 in 16 città del Canada, Messico e Stati Uniti:
Stati Uniti (11): Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco, Seattle
Messico (3): Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
Canada (2): Toronto, Vancouver
La finale si giocherà al New Jersey Stadium di New York il 19 luglio 2026.