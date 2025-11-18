Il sorteggio degli spareggi europei per la Coppa del Mondo FIFA 2026 si svolgerà giovedì 20 novembre presso la sede della FIFA alle 13:00 CET.

Classifiche dei gironi

Il sorteggio stabilirà le otto semifinali e le quattro potenziali finali degli spareggi, che si disputeranno a marzo 2026.

Quali squadre partecipano agli spareggi europei?

Agli spareggi europei partecipano 16 squadre: le 12 seconde classificate nei gironi delle qualificazioni europee e quattro squadre qualificate tramite la UEFA Nations League 2024/25.

Agli spareggi come seconde classificate nei gironi delle qualificazioni europee

Albania, Cechia, Italia, Polonia, Repubblica d'Irlanda, Slovacchia, Ucraina

Agli spareggi tramite la Nations League

Romania, Svezia, Irlanda del Nord

L'altro posto sarà occupato dalla Macedonia del Nord o dal Galles, in base a chi si classificherà terzo nel Gruppo J.

Le quattro squadre aggiuntive sono selezionate in base alla classifica generale di Nations League 2024/25, a partire dalle vincitrici dei gironi con la posizione più alta in classifica che non si siano qualificate direttamente alla fase finale dei Mondiali come vincitrici dei gironi delle qualificazioni europee e che non siano già agli spareggi come seconde classificate dei gironi.

Quali squadre sono qualificate? Saranno 16 le squadre europee che parteciperanno alla Coppa del Mondo. Le quattro vincitrici delle finali di spareggio si uniranno alle 12 già qualificate direttamente grazie al primo posto nel girone. Finora, le qualificate dirette sono:

Croazia, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo

Qual è il format degli spareggi europei?

Gli spareggi sono a eliminazione diretta e in gara unica. Ogni percorso di spareggio prevede due semifinali tra una testa di serie e una non testa di serie: Fascia 1 - Fascia 4 e Fascia 2 - Fascia 3.

Le teste di serie giocano la semifinale di spareggio in casa. In ogni percorso, le vincitrici delle semifinali accederanno alla finale di spareggio. Per ogni finale viene effettuato un sorteggio anticipato, in modo da determinare quali vincitrici delle semifinali giocheranno in casa.

Le semifinali si disputeranno giovedì 26 marzo, mentre le finali sono in programma martedì 31 marzo 2026.

Come vengono decise le fasce degli spareggi europei?

Una volta determinate le 16 contendenti agli spareggi, le 12 seconde classificate nei gironi di qualificazione saranno classificate dal 1° al 12° posto in base al ranking FIFA pubblicato prima del sorteggio, mentre le quattro squadre qualificate dalla UEFA Nations League 2024/25 saranno classificate dal 13° al 16° posto.

In base a questo ranking FIFA (dal 1° al 16° posto), le 16 squadre vengono suddivise in quattro fasce come segue:

a. La prima fascia è composta dalle squadre dal 1° al 4° posto.

b. La seconda fascia è composta dalle squadre dal 5° all'8° posto.

c. La terza fascia è composta dalle squadre dal 9° al 12° posto.

d. La fascia 4 è composta dalle squadre dal 13° al 16° posto.

Come funziona il sorteggio degli spareggi europei?

Il sorteggio inizia con la prima fascia e termina con la quarta. I quattro percorsi degli spareggi sono formati come segue:

a. Prima fascia: le quattro squadre vengono assegnate alle semifinali 1, 3, 5 e 7 in ordine di estrazione.

b. Seconda fascia: le quattro squadre vengono sorteggiate nella prima posizione disponibile delle semifinali 2, 4, 6 e 8.

c. Terza fascia: le quattro squadre vengono sorteggiate nella prima posizione disponibile delle semifinali 2, 4, 6 e 8.

d. Quarta fascia: le quattro squadre vengono sorteggiate nella prima posizione disponibile delle semifinali 1, 3, 5 e 7.