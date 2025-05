Approvato il sistema delle qualificazioni a UEFA EURO 2028

Come per le attuali Qualificazioni Europee 2024-26, anche per UEFA EURO 2028 verranno formati 12 gironi di qualificazione da quattro o cinque squadre. Alle qualificazioni parteciperanno anche le nazioni ospitanti - ovvero Inghilterra, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles - che però verranno sorteggiati in gironi separati.

Le 12 vincitrici dei gironi e le otto migliori seconde classificate (20 squadre) si qualificheranno direttamente alla fase finale di EURO 2028.

Due posti nella fase finale saranno riservati alle due nazioni ospitanti meglio classificate che non si sono qualificate come vincitrici dei gironi o come migliori seconde al termine della fase a gironi di qualificazione.

I posti rimanenti saranno assegnati tramite spareggi tra le rimanenti seconde dei gironi di qualificazione e le migliori vincitrici dei gironi che non si sono qualificate alla UEFA Nations League 2026/27.

A seconda del numero di posti occupati dalle nazioni ospitanti, il numero di posti per la fase finale decisi dagli spareggi può variare da due a quattro. Ecco i tre scenari possibili:

Utilizzati entrambi gli slot di qualificazione riservati ai padroni di casa: otto squadre si sfidano in due percorsi per due posti alla fase finale, con semifinali e finali a girone unico.

Uno slot di qualificazione riservato ai padroni di casa utilizzato: 12 squadre si sfidano in tre percorsi per tre posti nella fase finale, con semifinali e finali a girone unico.

Non viene utilizzato alcuno slot di qualificazione riservato ai padroni di casa: otto squadre disputano quattro spareggi in casa e in trasferta, con le vincenti che avanzano alla fase finale.

Il calendario del torneo sarà pubblicato con molta probabilità nell'autunno del 2025. Il regolamento del torneo con tutti i dettagli rimanenti sarà pubblicato entro la fine dell'anno.