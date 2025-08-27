EURO 2028: guida completa

Con la vittoria della Spagna a UEFA EURO 2024, un pensiero va alla prossima fase finale del torneo, in programma tra quattro anni. Anche se sembra molto lontano, ecco come si preannuncia UEFA EURO 2028.

Le nazioni ospitanti del 2028 e 2032

Dove si gioca EURO 2028?

UEFA EURO 2028 si giocherà nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda. La candidatura congiunta di Inghilterra, Irlanda del Nord, Repubblica d'Irlanda, Scozia e Galles è stata dichiarata vincitrice dal Comitato Esecutivo UEFA il 10 ottobre 2023.

Le partite si giocheranno in nove stadi, tra cui Wembley, Hampden Park (Glasgow), Dublin Arena e lo National Stadium of Wales. I biglietti a disposizione dei tifosi e del pubblico neutrale saranno circa tre milioni.

Quali sono le date di EURO 2028?

Le date della fase finale di UEFA EURO 2028 devono ancora essere definite, ma dovrebbero essere dal 9 giugno al 9 luglio 2028.

UEFA EURO 2028 nel Regno Unito e nella Repubblica d'Irlanda

Qual è il formato di EURO 2028?

Come di consueto, il regolamento completo della competizione verrà confermato circa due anni prima della fase finale. Il format previsto rimane identico a quello utilizzato da UEFA EURO 2016 in poi: 24 squadre accederanno alla fase a gironi, con le prime due classificate e le quattro migliori terze che andranno agli ottavi di finale. Quindi, il torneo proseguirà a eliminazione diretta.

Quando si giocano le qualificazioni per EURO 2028?

Per le qualificazioni si userà il nuovo format consolidato, con le squadre sorteggiate in 12 gironi da quattro o da cinque che si affrontano in casa e in trasferta. La fase a gironi di qualificazione inizierà a marzo 2027 e terminerà a novembre 2027.

Le vincitrici dei gironi si qualificheranno direttamente a EURO 2028, mentre le seconde si qualificheranno direttamente o parteciperanno agli spareggi contro le squadre della UEFA Nations League. Gli spareggi si disputeranno a marzo 2028.