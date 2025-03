Dove guardare le Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026: TV e streaming

Le Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo FIFA 2026 saranno trasmesse dalle emittenti partner in Europa e in tutto il mondo.

Di seguito sono elencate le emittenti che trasmetteranno le partite in ogni territorio.

Per informazioni più precise, consultare i palinsesti delle singole emittenti.

Europa

Albania: Digitalb, TV Klan

Armenia: Fast Media

Austria: ORF, Puls 4, Servus TV

Azerbaigian: CBC Sport, Saran

Belgio: DPG Media Belgium, DAZN, RTBF

Bosnia ed Erzegovina: BHRT

Bulgaria: BNT, NOVA Bulgaria

Croazia: Sportklub - NOVA TV

Cipro: CyBC, CYTA

Cechia: Ceska Televize

Danimarca: TV2 Denmark

Estonia: ERR, TV3 Sport Es

Isole Faroe: Faroese Broadcasting Corp

Finlandia: MTV Finland, YLE

Francia: La chaine L'Équipe, TF1 France

Georgia: GPB, Saran - Silknet

Germania: ARD, DAZN DACH, RTL Germany, ZDF Germania

Gibilterra: Gibraltar Broadcasting Corporation

Grecia: Alpha Satellite Television, NovaSports Greece

Ungheria: AMC Networks Central Europe, MTVA Hungary, TV2 Hungary, Arena 4

Islanda: Viaplay Iceland, Stod 2 Sports

Israele: Charlton, The Sports Channel Israel

Italia: RAI

Kazakistan: SARAN - Kazakhstan TV

Kosovo: ArtMotion Kosovo, Digitalb Kosovo - RTK Kosovo

Lettonia: LT, TV3 Sport Latvia

Liechtenstein: Liechtensteiner Landeskanal

Lituania: LRT, TV3 Sport Lithuania

Lussemburgo: RTL Luxemburg

Malta: PBS, Saran

Moldavia: TRM

Montenegro: Arena Sport Serbia - RTCG

Paesi Bassi: NOS, Ziggo Sport Netherlands

Macedonia del Nord: Arena Sport Serbia - MKRTV Macedonia

Norvegia: TV2-N

Polonia: POLSAT Poland, TVP

Portogallo: RTP Portugal, Sport TV Portugal

Repubblica d'Irlanda: RTÉ Ireland, Virgin Media Ireland

Romania: Antena 1 Television, Clever Media Romania, Digi Sport Romania

San Marino: RTV San Marino

Serbia: Arena Sport Serbia, RTS Serbia

Slovacchia: STVR - Slovak Television and Radio

Slovenia: SportKlub Slovenia

Spagna: TVE Spain

Svezia: Viaplay Sweden

Svizzera: RSI, RTS, SRF, SRG SSR

Turchia: Saran - TV8

Ucraina: Megogo Ukraine

Regno Unito: BBC Northern Ireland (partite dell'Irlanda del Nord), BBC Wales (partite del Galles), ITV UK (partite dell'Inghilterra), S4C (partite del Galles), Amazon UK (tutte le altre partite)

Altri territori

Australia: Optus Australia

Bermuda: CPSL

Brasile: ESPN Brazil, Globo

Cambogia: CTN Cambodia

Canada: DAZN Canada

Cina: iQIYI Sports China

India: SONY SIX

Indonesia: Infront - MNC

Giappone: DAZN Japan

Repubblica di Corea: Eclat Korea

Malesia: Asia-Pacific Broadcasting Union

Messico: Sky Mexico

Mongolia: Unitel Mongolia

Nuova Zelanda: Sky Network Television

Papua Nuova Guinea: Digicel

Filippine: TAP TV Philippines

Qatar: beIN Sports MENA

Sudafrica: Supersport South Africa

Taiwan/Taipei cinese: ELTA TV Taiwan

Togo: New World TV

USA: ESPN Latin America, Fox Sports USA English, FuboTV, TelevisaUnivision

Vietnam: Viettel

In nave/In aereo: IMG in-flight UK