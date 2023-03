Qualificazioni Europee: l'Italia perde con l'Inghilterra, Ronaldo e Kane scrivono nuovi record

Cristiano Ronaldo ha festeggiato il nuovo record mondiale di presenze con la nazionale (197), andando in gol dal dischetto nella vittoria del Portogallo, mentre grazie a un rigore Harry Kane è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi dell'Inghilterra.

UEFA.com vi racconta le partite della prima giornata delle qualificazioni alla fase finale di UEFA EURO 2024 che si disputerà in Germania.

Calendario e risultati qualificazioni

Risultati di giovedì

Gruppo C: Italia - Inghilterra 1-2, Macedonia del Nord - Malta 2-1

Gruppo H: Kazakistan - Slovenia 1-2, Danimarca - Finlandia 3-1, San Marino - Irlanda del Nord 0-2

Gruppo J: Bosnia-Erzegovina - Islanda 3-0, Portugal - Liechtenstein 4-0, Slovacchia - Lussemburgo 0-0

Classifiche

Italia - Inghilterra 1-2

Highlights: Italia - Inghilterra 1-2

Harry Kane segna il suo 54° gol con l'Inghilterra e supera il record di marcature della propria nazionale in una serata che vede l'Inghilterra imporsi di misura a Napoli contro l'Italia. Declan Rice apre le marcature dopo che il tiro di Kane era stato respinto. Il capitano dei Tre Leoni scrive la storia dal dischetto poco prima dell'intervallo, dopo il fallo di mano di Giovanni Di Lorenzo, spiazzando Gianluigi Donnarumma. Mateo Retegui, alla sua prima presenza in azzurro, riapre la partita con una conclusione al volo poco dopo l'intervallo. L'espulsione di Luke Shaw per doppia ammonizione a dieci minuti dalla fine, rende infuocato il finale della sfida che però viene ben controllata dagli inglesi che vincono in Italia per la prima volta dal 1961.

Statistica: l'Italia ha perso una gara di qualificazione a EURO per la prima volta dopo 41 partite, ovvero dalla sconfitta contro la Francia nel settembre 2006.

L'esultanza di Cristiano Ronaldo dopo il gol dal dischetto contro il Liechtenstein AFP via Getty Images

Portogallo - Liechtenstein 4-0

Highlights: Portogallo - Liechtenstein 4-0

Cristiano Ronaldo scrive l'ennesimo capitolo della sua carriera segnando una doppietta nella partita che lo consacra come calciatore con più presenze di sempre in nazionale a livello mondiale. Per i padroni di casa in gol João Cancelo e Bernardo Silva, autori rispettivamente dell'1-0 e 2-0. A chiudere i conti, Ronaldo con un rigore e una punizione in quelle che sono state le reti 119 e 120 col Portogallo.

Statistica: il Liechtenstein è la 47esima nazionale alla quale Ronaldo ha segnato.

Danimarca - Finlandia

Highlights: Danimarca - Finlandia 3-1

Nel derby nordico, la Danimarca supera la Finlandia per 3-1 grazie alla tripletta di Kasper Hjulmand (21', 82', 90'+3'). Per la Finlandia, Oliver Antman segna la rete del momentaneo 1-1 al 54'.

Statistica: la Danimarca è imbattuta nelle qualificazioni a EURO da dieci gare (V4 P5).

Altre partite

Maxim Samorodov ha segnato il primo gol delle qualificazioni europee a EURO 2024, portando in vantaggio il Kazakistan in casa contro la Slovenia. Žan Vipotnik invece ha segnato il primo gol della vittoria avendo realizzato il 2-1 degli ospiti.

Il difensore sammarinese Roberto Di Maio, ha fatto il suo esordio in nazionale all'età di 40 anni, ma la sua esperienza non è bastata ad evitare al San Marino una sconfitta casalinga per 2-0 contro l'Irlanda del Nord.

Il danese Højlund è in testa alla classifica dei marcatori dopo la prima giornata grazie alla tripletta realizzata contro la Finlandia; Ronaldo, Charles e il bosniaco Rade Krunić sono a quota due.

Le partite di venerdì

Gruppo B: Francia - Paesi Bassi, Gibilterra - Grecia

Gruppo E: Cechia - Polonia, Moldavia - Isole Faroe

Gruppo F: Austria - Azerbaijan, Svezia - Belgio

Gruppo G: Bulgaria - Montenegro, Serbia - Lituania

Le partite di sabato

Gruppo A: Scozia - Cipro (15:00), Spagna - Norvegia

Gruppo D: Armenia - Turchia (18:00), Croazia - Galles

Gruppo I: Bielorussia - Svizzera (18:00), Andorra - Romania, Israele - Kosovo

Calcio d'inizio ore 20:45 CET se non indicato diversamente

