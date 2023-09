Tutto sulle qualificazioni di UEFA EURO 2024

In totale, 23 nazionali si uniranno ai padroni di casa della Germania nella fase finale a 24 squadre di UEFA EURO 2024. I primi 20 posti saranno decisi dalla fase a gironi di qualificazione, con le prime due classificate di ogni girone che andranno in Germania. I restanti tre posti andranno alle vincitrici degli spareggi, legati alla UEFA Nations League 2022/23.

Calendario qualificazioni

Come funzionano le qualificazioni a EURO 2024?

Il sorteggio delle qualificazioni si è svolto a Francoforte, domenica 9 ottobre 2022. Con la Germania già qualificata come nazione ospitante e con la Russia attualmente sospesa, le 53 squadre rimanenti sono state divise in dieci gironi da cinque o sei. Le prime due classificate di ogni girone si qualificheranno alla fase finale.

Gruppo A: Spagna, Scozia, Norvegia, Georgia, Cipro

Gruppo B: Paesi Bassi, Francia, Repubblica d'Irlanda, Grecia, Gibilterra

Gruppo C: Italia, Inghilterra, Ucraina, Macedonia del Nord, Malta

Gruppo D: Croazia, Galles, Armenia, Türkiye, Lettonia

Gruppo E: Polonia, Cechia, Albania, Isole Faroe, Moldova

Gruppo F: Belgio, Austria, Svezia, Azerbaijan, Estonia

Gruppo G: Ungheria, Serbia, Montenegro, Bulgaria, Lituania

Gruppo H: Danimarca, Finlandia, Slovenia, Kazakhstan, Irlanda del Nord, San Marino

Gruppo I: Svizzera, Israele, Romania, Kosovo, Bielorussia, Andorra

Gruppo J: Portogallo, Bosnia ed Erzegovina, Islanda, Lussemburgo, Slovacchia, Liechtenstein

EURO 2024: le città ospitanti

Quali squadre parteciperanno agli spareggi per EURO 2024?

Tre dei 24 posti disponibili per UEFA EURO 2024 saranno determinati da spareggi attraverso la UEFA Nations League 2022/23, come da regolamento.

Dodici squadre saranno selezionate in base alle loro prestazioni nella Nations League 2022/23 - nominalmente le vincitrici dei gironi delle leghe A, B e C, ma in caso di qualificazione già acquisita, allora saranno sostituite dalla squadra successiva meglio classificata nella loro lega. Se non ci sono abbastanza squadre non qualificate nella stessa Lega, si passa alla Lega successiva, fino ad arrivare alla Lega D.

How the play-offs work

Le date

Date delle qualificazioni

23-25/03/2023 Giornata 1

26-28/03/2023 Giornata 2

16-17/06/2023 Giornata 3

19-20/06/2023 Giornata 4

07-09/09/2023 Giornata 5

10-12/09/2023 Giornata 6

12-14/10/2023 Giornata 7

15-17/10/2023 Giornata 8

16-18/11/2023 Giornata 9

19-21/11/2023 Giornata 10

Le date degli spareggi

21/03/2024 Semifinali spareggi

26/03/2024 Finali spareggi

Le date della fase finale

14/06/2024 inizio UEFA EURO 2024

14/07/2024 finale UEFA EURO 2024

Partite e sedi di EURO 2024