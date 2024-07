Spagna - Inghilterra 2-1: come la superiorità del centrocampo della Roja ha fatto la differenza

La superiorità a centrocampo della Spagna nel secondo tempo della finale di EURO 2024 ha fatto la differenza, permettendo agli uomini di Luis de la Fuente di battere l'Inghilterra nella finale di domenica a Berlino e salire sul tetto d'Europa per la quarta volta nella loro storia.

Questo è stato il verdetto degli osservatori tecnici UEFA, i quali si sono soffermati sugli sforzi dell'Inghilterra nel primo tempo per preservare lo 0-0, e sulla reazione dei futuri campioni d'Europa nella ripresa.

La cronaca di Spagna - Inghilterra 2-1

Il gioco della Spagna sulle corsie esterne è stato un altro fattore importante, come dimostra anche il gol di Nico Williams propiziato dall'assist di Lamine Yamal, di cui si dirà più avanti. Come possiamo vedere in questa analisi, tuttavia, è stata la crescita della Spagna soprattutto nella mediana ad aver fatto la differenza.

Come spiegano gli osservatori, nel primo tempo l'Inghilterra ha adottato un approccio a uomo per marcare i centrocampisti della Spagna. Il video qui sotto ne offre un esempio, mostrando Phil Foden che si tiene stretto a Rodri, mentre Declan Rice segue Dani Olmo e Kobbie Mainoo osserva Fabián Ruiz in una prima clip che si conclude con l'Inghilterra che riconquista il possesso.

Analisi tattica: la superiorità del centrocampo della Spagna

Con la marcatura a uomo, la Spagna ha faticato a far avanzare il pallone centralmente nel primo tempo, con Rodri che ha effettuato solo tre passaggi tra le linee. La Spagna si è affidata maggiormente al lato sinistro di Marc Cucurella e Williams, con 13 dei 18 passaggi tra le linee provenienti dalle corsie uno e due della sinistra.

"Abbiamo difeso bene soprattutto nel primo tempo e abbiamo limitato le loro possibilità", ha spiegato il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate. A riprova di questo, la Spagna ha avuto cinque tiri ma un xG di soli 0,29.

Il secondo tempo è stata tutt'altra storia nonostante l'uscita anzitempo di Rodri, eletto Giocatore del Torneo, per infortunio. Martín Zubimendi ha preso il suo posto come perno del centrocampo e ha fatto scendere Ruiz per affiancarlo in profondità. Insieme, i due hanno sono riusciti a ricevere il pallone in posizioni arretrate permettendo alla Spagna di avere maggiori spazi in avanti per effettuare dei filtranti dato che l'Inghilterra andava in pressing sui due, lasciando zone vuote nelle tasche del centrocampo.

Nico Williams: 'Difficile per tutti limitarci'

Il secondo filmato mostra il movimento perfetto per l'1-0 al 47' e rende ancora più evidente questo punto: vediamo la Spagna far circolare il pallone sulla sinistra e poi di nuovo sulla destra, cercando di trovare spazi attraverso il cambio di gioco.

È Ruiz a giocare il passaggio di rottura della linea a Dani Carvajal sull'esterno. Il terzino destro della Spagna si è messo in posizioni più avanzate nel secondo tempo, permettendo così a Yamal di muoversi all'interno, cercando spazi tra le linee.

In questa sequenza, Jude Bellingham viene attirato verso Ruiz, aprendo uno spazio all'interno per Yamal. Il terzino sinistro Luke Shaw è indeciso se avvicinarsi a Carvajal o a Yamal. E così, dopo il favoloso passaggio esterno di Carvajal, Yamal ha lo spazio per portare il pallone in diagonale all'interno, prima di effettuare l'assist a Williams. Merito anche di Álvaro Morata e Olmo per le loro corse che eliminano due difensori, lasciando Williams libero nello spazio a sinistra, da dove si coordina alla perfezione trafiggendo con un tiro di prima Jordan Pickford.

Le quattro vittorie della Spagna a EURO

Parlando del cambio a metà tempo, l'allenatore della Spagna De la Fuente ha detto: "Zubimendi è un giocatore con qualità molto simili a Rodrigo. Volevamo mantenere questa struttura. Ciò ci ha permesso di far uscire di più il pallone, effettuando maggiori corse individuali che hanno permesso di creare occasioni pericolose".

"Volevamo mantenere la stessa struttura. L'unica differenza è stata che i giocatori nel secondo tempo sono stati più ordinati rispetto ai nostri avversari. Abbiamo creato molte occasioni in contropiede quando avremmo potuto chiudere la partita".

17 - Aged 17 years and one day, Spagna’s Lamine Yamal is the youngest ever player to feature in a FIFA World Cup or UEFA European Championship final, surpassing Pele’s record from the 1958 World Cup (17y 249d). King. #ESPENG pic.twitter.com/wCD6wac3Zg — OptaJean (@OptaJean) July 14, 2024

Come ultimo punto, l'intesa tra Yamal e Williams per l'1-0 è stata caratterizzata dal quarto assist del primo – il miglior giovane del torneo – e dal record di più giovane marcatore in una finale EURO dal 1968 per il secondo.

"La Spagna con i suoi esterni di fantasia ha creato molti problemi all'Inghilterra", ha aggiunto il gruppo di osservatori tecnici UEFA, concludendo: "La Spagna è stata la squadra migliore del torneo. Ha lanciato senza paura dei giovani esterni di grande talento che hanno fatto la differenza".