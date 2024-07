Paesi Bassi - Inghilterra 1-2: l'efficacia del gioco tra le linee

"Entrambe le squadre sono state brave a trovare passaggi tra le linee". Il commento di Ole Gunnar Solskjær è arrivato durante il primo tempo della seconda semifinale di UEFA EURO 2024, e ha racchiuso una delle principali caratteristiche tattiche di una gara in cui sia l'Inghilterra che i Paesi Bassi hanno impressionato gli osservatori tecnici UEFA per la capacità di giocare tra i reparti.

Al di là delle emozioni per il gol della vittoria di Ollie Watkins nei minuti finali e dell'ennesima dimostrazione di resilienza degli inglesi, la squadra di Gareth Southgate è stata molto brava in fase di possesso. "Penso che siamo stati eccellenti con la palla per tutta la partita", ha detto Southgate, citando la quota di possesso palla della sua squadra (58%). I dati qui sotto, raccolti dall'unità di analisi delle prestazioni UEFA, confermano questa opinione.

Complessivamente, l'Inghilterra ha effettuato 71 passaggi tra le linee. Nella partita precedente contro la Svizzera il totale era stato di 38.

Il grafico mostra i giocatori con il maggior numero di passaggi tra le linee. Al primo posto c'è Jude Bellingham con 12, il che riflette l'enorme lavoro svolto dall'intera squadra nei lunghi periodi di possesso palla. I difensori e i centrocampisti in cima alla lista sono un'indicazione dell'approccio propositivo dell'Inghilterra in fase di possesso.

Secondo Solskjær, i movimenti dell'Inghilterra sono stati un fattore decisivo. "Mi è piaciuto molto vedere le loro corse a tagliare la difesa e la ricerca continua di un'opzione per un passaggio, dato che gli spazi tra le linee si sono aperti". In altre parole, i giocatori si sono mossi attirando a sé i difensori, creando spazi per gli altri.

Questo fermo immagine mostra il movimento dell'Inghilterra nell'azione che porta all'assegnazione del calcio di rigore, con le frecce bianche che indicano il movimento di Foden e Bellingham alla ricerca di spazi tra le linee, mentre il centrocampista Marc Guéhi sceglie Bellingham per il passaggio.

L'allenatore dei Paesi Bassi, Ronald Koeman, ha detto: "L'Inghilterra ha creato problemi al nostro centrocampo nel primo tempo. Non abbiamo controllato il loro modo di giocare tra le linee con Bellingham e Foden. Dopo abbiamo aggiunto un altro giocatore a centrocampo e la partita è stata più equilibrata".

Questo secondo grafico mostra i giocatori che hanno ricevuto il pallone più volte tra le linee - e in testa c'è il trio dell'Inghilterra composto da Foden (15), Harry Kane (dieci) e Kobbie Mainoo (nove). Foden, come mostra il grafico, è stato anche il giocatore che ha tagliato più volte la difesa con 13.

Per i Paesi Bassi, Xavi Simons è stato il giocatore che si è inserito maggiormente tra le linee per ricevere il pallone (otto volte). In questo secondo screenshot si vede invece Memphis Depay fare esattamente questo.

Prima di uscire in anticipo per infortunio, Depay aveva messo in difficoltà l'Inghilterra abbassandosi, mentre gli Orange cercavano di avanzare attraverso le zone lasciate scoperte dai centrali. "Depay è molto bravo a capire quando abbassarsi", ha detto Solskjaær. E questo ha lasciato a John Stones il dubbio se seguirlo o meno. È stato un vero peccato per Depay e i Paesi Bassi la sua uscita anticipata dal campo dopo appena 35 minuti.