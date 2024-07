Analisi di Paesi Bassi - Inghilterra 1-2: l'ingresso decisivo di Ollie Watkins

È entrato in campo a Dortmund all'81' e ha partecipato ad appena quattro azioni. Eppure per Ollie Watkins una di queste si è rivelata la più importante della sua carriera: l'occasione che ha portato al gol che qualificato l'Inghilterra alla finale di EURO 2024. Per la nazionale dei Tre Leoni questa sarà la prima finale tra Mondiale ed EURO fuori dal proprio Paese.

Il suo ingresso dalla panchina ha cambiato le sorti della partita, tanto da essere stato scelto dagli osservatori tecnici UEFA, Ole Gunnar Solskjær e Avram Grant, come Player of the Match, non solo per il "grande gol personale" che ha regalato la vittoria all'Inghilterra, ma anche l'"impatto complessivo" dell'attaccante dell'Aston Villa sulla gara.

La partita minuto per minuto

"So come si sente Watkins adesso", ha aggiunto Solskjær, che di ingressi devastanti dalla panchina se ne intende. È entrato con la mentalità giusta ed è subito andato in pressing sul portiere dei Paesi Bassi, Bart Verbruggen. La sua corsa nei minuti finali a tagliare la difesa ha portato al gol decisivo al 91' e tutta la sua partita è al centro dell'analisi video dell'articolo

Analisi tattica: l'impatto immediato di Watkins

Watkins ha effettuato sei incursioni alle spalle della difesa: la prima clip ne mostra una appena 60 secondi dopo il suo ingresso.

Da segnalare la posizione tra le linee di Cole Palmer (anche lui entrato dalla panchina) che ha attirato l'attenzione di Virgil van Dijk aprendo spazi per il compagno. Il capitano Orange è uscito dalla linea difensiva per seguire Watkins, che prima è andato corto e infine ha tagliato alle spalle della retroguardia. Il passaggio questa volta non è arrivato, ma avverrà abbastanza presto, come vediamo nella clip due.

Qui si vede un primo taglio di Bukayo Saka che spiazza la difesa dei Paesi Bassi, con Van Dijk concentrato su Palmer a sinistra. Watkins corre nello spazio alle spalle di Van Dijk. Palmer lo trova con un filtrante e, nonostante Stefan de Vrij segua l'attaccante, Watkins riesce a difendere il pallone prima di girarsi e trafiggere il portiere sul palo più lontano.

Watkins: 'È la sensazione più bella in assoluto'

Spiegando perché abbia fatto entrare Watkins, il Ct dell'Inghilterra Gareth Southgate ha detto: "Sentivamo di aver bisogno di più gambe in attacco. Harry [Kane] aveva preso un colpo quando ha conquistato il rigore nel primo tempo. Ollie sa pressare un po' meglio e sa mettere in difficoltà i difensori con la sua corsa".

Watkins ha effettuato tanti scatti a tagliare la difesa durante i suoi 15 minuti in campo, tanti quanti Kane in 81 minuti, anche se quest'ultimo è un tipo diverso di attaccante avendo ricevuto la palla dieci volte tra le linee consentendo ad altri di fare quei movimenti. Con Kane lì, Phil Foden, infatti, ha effettuato i suoi 13 tagli, mentre Jude Bellingham dieci dei suoi 12 finali.

Gli osservatori hanno elogiato "le corse dell'Inghilterra a tagliare la difesa", ma un altro aspetto degno di nota è stato il carattere mai domo di una squadra che è diventata la prima a raggiungere una finale di EURO dopo aver subito gol per prima negli ottavi, nei quarti e nelle semifinali. Anche i giocatori entrati dalla panchina hanno fatto la loro parte, sottolineando uno degli aspetti più dibattuti del torneo. Dopo l'assist di Ivan Toney per il gol vincente di Kane contro la Slovacchia, e i rigori trasformati da Palmer, Toney e Trent Alexander-Arnold contro la Svizzera, questa volta è toccato a Watkins diventare il settimo panchinaro di questo EURO a segnare il gol della vittoria.

Southgate: 'Siamo venuti qui per fare la storia'

Southgate ha parlato della "mentalità dei giocatori che erano tutti pronti a dare il massimo", e questo certamente è riferito sia a Watkins che a Palmer. Lo stesso Watkins ha aggiunto: "Ho detto a Cole Palmer che saremmo entrati e che lui mi avrebbe fatto l'assist della vittoria... e così è andata. Non capitano spesso occasioni del genere, quindi ho fatto il possibile per non sbagliare".