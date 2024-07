Rodri nominato Giocatore del Torneo EURO 2024

Gli osservatori tecnici UEFA per UEFA EURO 2024 hanno nominato Rodri della Spagna Giocatore del Torneo.

Rodri: statistiche a EURO 2024 Minuti giocati: 521

Gol: 1

Assist: 0

Passaggi tentati: 439

Passaggi completati: 411

Precisione passaggi: 92.84%

Rodri è stato titolare in tutte le sette partite della Spagna a EURO 2024, tranne una, formando una solida coppia di centrocampisti centrali insieme Fabián Ruiz. Il giocatore del Manchester City è stato tra i marcatori nella vittoria per 4-1 della Roja agli ottavi contro la Georgia, ma è stato costretto ad uscire alla fine del primo tempo in finale, vinta per 2-1 contro l'Inghilterra.

Come è stato assegnato il premio

La UEFA aveva designato osservatori tecnici per ogni partita in Germania. Gli osservatori hanno valutato le prestazioni dal punto di vista dell'allenatore e hanno selezionato il Player of the Match dopo ogni gara. Al termine della fase finale, si sono riuniti per votare la miglior squadra, il miglior giocatore, il miglior giovane e i gol più belli del torneo.

Per scegliere il Giocatore e il Giovane del Torneo, gli osservatori tecnici hanno tenuto conto delle prestazioni individuali e dell'impatto del giocatore sulla squadra, ma anche del suo atteggiamento e del rispetto nei confronti degli avversari. Per informazioni sui criteri di votazione, leggere questo articolo.

Osservatori tecnici UEFA a EURO 2024

Fabio Capello, Ioan Lupescu, Michael O'Neill, David Moyes, Aljoša Asanović, Rafael Benítez, Avram Grant, Packie Bonner, Frank de Boer, Ole Gunnar Solskjær, Aitor Karanka, Jean-Francois Domergue.

Giocatore del Torneo - Precedenti edizioni

1996: Matthias Sammer (Germania)

2000: Zinédine Zidane (Francia)

2004: Theodoros Zagorakis (Grecia)

2008: Xavi Hernández (Spagna)

2012: Andrés Iniesta (Spagna)

2016: Antoine Griezmann (Francia)

2020: Gianluigi Donnarumma (Italia)