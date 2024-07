Spagna-Inghilterra 2-1: Oyarzabal regala EURO alla Roja

UEFA EURO 2024 è della Spagna, che sale per la quarta volta sul tetto d'Europa. All'Olympiastadion di Berlino, la Roja di Luis de la Fuente - grazie a un super secondo tempo - piega 2-1 l'Inghilterra e si prende il titolo: decide la sfida il gol all'86' di Mikel Oyarzabal, dopo che Cole Palmer aveva risposto al vantaggio di Nico Williams.

Momenti chiave 47': Nico Williams realizza il vantaggio delle Furie Rosse

73': Palmer, entrato dalla panchina, segna di sinistro il gol del pareggio

86': Oyarzabal firma il gol vittoria su assist di Cucurella

90': Dani Olmo evita sulla linea il pareggio dell'Inghilterra

La partita in breve: la qualità delle Furie Rosse prevale

Nico Williams esulta dopo il vantaggio delle Furie Rosse Getty Images

Nel primo tempo la finale è bloccata e la partita corre via senza troppe emozioni, o meglio occasioni da gol. John Stones è bravo a chiudere su Nico Williams che cercava lo spunto in area, mentre Unai Simón è attento sul tentativo allo scadere di Phil Foden.

La sfida si accende nella ripresa, che Rodri - rimpiazzato da Martín Zubimendi - è costretto a seguire dalla panchina per infortunio. Con la Roja di De La Fuente che sblocca il risultato dopo due minuti. Dani Carvajal trova bene Lamine Yamal alle spalle di Luke Shaw, lo scarico per Nico Williams è invitante e il numero 17, con un sinistro in diagonale, non dà scampo a Jordan Pickford: 1-0.

La Spagna, galvanizzata dal vantaggio, preme. Dani Olmo prova con il sinistro ma non trova lo specchio della porta, poi ancora Stones salva sulla linea dopo il tocco del capitano Álvaro Morata che aveva superato il portiere dei Tre Leoni. Anche Nico Williams ha un'altra occasione, ma il suo tiro sfila a lato.

Il Ct inglese Gareth Southgate decide di affidarsi a Ollie Watkins, match-winner della semifinale contro i Paesi Bassi, che prende il posto di Harry Kane, ma è Jude Bellingham ad accendersi: il suo sinistro, dopo un gran numero, finisce fuori di poco. Pickford tiene a galla i suoi con un altro intervento su Yamal, poi l'allenatore inglese ordina un altro cambio: fuori Kobbie Mainoo, dentro Palmer.

Spagna-Inghilterra 2-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

E' la mossa che dà la scossa all'Inghilterra, che pareggia proprio grazie al nuovo entrato: pallone dalla destra di Bukayo Saka, intelligente sponda all'indietro di Bellingham per Palmer il cui sinistro da fuori area finisce alle spalle di Unai Simón. Le Furie Rosse potrebbero accusare il colpo, ma trovano invece la forza di reagire.

Pickford con un grande intervento salva la sua porta sul tentativo di Yamal, ma a quattro minuti dalla fine non può nulla sul tocco in spaccata sotto misura di un altro giocatore subentrato - Oyarzabal - che sfrutta come meglio non potrebbe il cross basso dalla sinistra di Marc Cucurella.

E' il gol che regala il titolo alle Furie Rosse, anche se Dani Olmo respinge sulla linea il colpo di testa di Ivan Toney dopo che Unai Simón aveva negato a Stones la gioia del pareggio. Finisce con la festa della Roja, protagonista di un EURO straordinario con sette vittorie su sette.

Nico Williams, VIVO Player of the Match della finale UEFA via Getty Images

Vivo Player of the Match: Nico Williams (Spagna)

"Molto pericoloso in attacco, ha difeso tanto, ha coperto Cucurella, si è spostato nella zona di centrocampo per le combinazioni con Olmo. Ha segnato il primo gol ed è stato uno dei giocatori più pericolosi in campo".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Spagna: Unai Simón; Carvajal, Le Normand (Nacho 83'), Laporte, Cucurella; Rodri (Zubimendi 46'), Fabián Ruiz; Yamal (Merino 89'), Dani Olmo, Williams; Morata (Oyarzabal 68')

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Shaw; Mainoo (Palmer 70'), Rice; Saka, Foden (Toney 89'), Bellingham; Kane (Watkins 61')