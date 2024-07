Vivo Player of the Match di UEFA EURO 2024: Nico Williams ﻿

Nico Williams è stato nominato Player of the Match della finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Inghilterra a Berlino.

A proposito della sua prestazione nella partita decisiva, gli osservatori tecnici UEFA hanno dichiarato: "È stato pericoloso in attacco, ha difeso molto, ha coperto [Marc] Cucurella e si è spostato a centrocampo per le combinazioni con [Dani] Olmo. Ha segnato il primo gol ed è stato uno dei giocatori più pericolosi in campo".

Williams ha aperto le marcature all'inizio del secondo tempo con un diagonale rasoterra su assist di Lamine Yamal.

Le parole di Williams: "Non siamo ancora pienamente consapevoli di ciò che abbiamo fatto. Ogni calciatore sogna un momento come questo. Questo successo è per tutti coloro che hanno creduto in me fin dall'inizio, sono davvero felice perché abbiamo fatto la storia".

"Cerco sempre di fare del mio meglio per aiutare la squadra, ma solo adesso tutti stanno imparando a conoscermi e ad avere più rispetto per me: lo apprezzo molto. Lavoro ogni giorno per essere uno dei migliori nel mio ruolo".