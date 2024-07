Come viene deciso il premio di Giocatore del Torneo di UEFA EURO 2024

Il premio di Giocatore del Torneo di UEFA EURO viene assegnato al calciatore che si è distinto nella fase finale dei Campionati Europei UEFA dal 1996. Tra i vincitori di questo prestigioso premio ci sono alcuni dei migliori giocatori di sempre.

Mentre ci avviciniamo alla finale di UEFA EURO 2024, con Spagna e Inghilterra che si affronteranno domenica sera all'Olympiastadion di Berlino, la domanda è: chi vincerà l'ambito premio individuale?

Qui vi spieghiamo come viene deciso il vincitore e ripercorriamo l'illustre storia del premio.

Come viene scelto il Giocatore del Torneo?

Il premio di Giocatore del Torneo viene deciso dalla squadra degli Osservatori Tecnici UEFA, che segue ed analizza ogni singola partita di EURO dal 1996.

Tra gli osservatori tecnici di EURO 2024 figurano Fabio Capello, Rafael Benítez, Frank de Boer e Ole Gunnar Solskjær. Tutti loro hanno redatto delle analisi basate sui dati di ogni partita. Le loro analisi poi vengono diffuse alla comunità calcistica per fornire spiegazioni dettagliate sulle tendenze attuali degli allenatori e sulle tattiche più diffuse.

Un altro aspetto del loro ruolo è la selezione del Player of the Match per ogni partita. Dopo la finale, invece, il team si riunirà per decidere altri quattro premi: Squadra, Gol, Giovane e Giocatore del Torneo.

Gli osservatori tecnici sono supportati da un team di analisti esperti con sede a Nyon, che hanno accesso a video e dati per ogni partita. Ciò consente loro di effettuare analisi più dettagliate e prendere decisioni più consapevoli.

Nella scelta del miglior giocatore e miglior giovane del torneo, gli osservatori tecnici tengono conto delle prestazioni individuali e dell'impatto del giocatore sulla sua squadra, nonché del fatto che abbia giocato con un atteggiamento positivo e rispettoso nei confronti dell'avversario.

"L'osservatore tecnico assiste alle partite e analizza da vicino la qualità tecnica e l'approccio tattico, oltre a scegliere il miglior giocatore della partita. È un modo davvero fantastico per osservare da vicino le migliori nazionali e per valutare le tendenze tattiche delle squadre". Ole Gunnar Solskjær

Secondo Olivier Doglia, responsabile UEFA di formazione tecnica e sviluppo, l'attuale attenzione per ciò che accade in campo in Germania, fornirà anche lezioni significative per la crescita dei giovani.

"Il lavoro svolto dal gruppo di osservatori tecnici UEFA fa anche parte di una strategia volta a tradurre i risultati di EURO in spunti concreti e praticabili a tutti i livelli, che si tratti di giovanili d'élite, di formazione degli allenatori o di calcio di base", ha spiegato Doglia. "Esaminando le tendenze emerse ad EURO, questi articoli possono fungere da motore per lo sviluppo dei giocatori in tutto il panorama calcistico europeo".

L'ex allenatore di Manchester United, West Ham ed Everton, David Moyes, è in Germania come osservatore tecnico della UEFA e concorda sul fatto che il programma abbia dei benefici per l'intera piramide calcistica.

"Le idee che si traggono osservando lo straordinario lavoro degli allenatori ai massimi livelli del calcio, possono essere sfruttate dai club d'elite fino alle giovanili", ha spiegato.

Gli Osservatori Tecnici UEFA per EURO 2024 Fabio Capello (Italia) Ioan Lupescu (Romania) Michael O'Neill (Irlanda del Nord) David Moyes (Scozia) Aljoša Asanović (Croazia) Rafael Benítez (Spagna) Avram Grant (Israele) Packie Bonner (Repubblica d'Irlanda) Frank de Boer (Paesi Bassi) Ole Gunnar Solskjær (Norvegia) Aitor Karanka (Spagna) Jean-François Domergue (Francia)

Chi ha vinto il premio in passato?

Matthias Sammer è stato il primo Giocatore del Torneo di EURO grazie alle sue ottime prestazioni nella difesa della Germania impreziosite da due gol (tra cui quello della vittoria ai quarti di finale contro la Croazia), quando la sua nazione ha vinto EURO '96.

Il migliore di EURO 2000 è stato invece Zinédine Zidane. Oltre a due importanti gol nella fase a eliminazione diretta – tra cui la fantastica punizione contro la Spagna ai quarti –, Zidane è stato decisivo in tutte le partite nella vittoria del secondo titolo europeo della Francia.

Dopo di lui è toccato al capitano della Grecia e pilastro del centrocampo, Theodoros Zagorakis, raccogliere il testimone grazie alle sue magistrali prestazioni difensive a EURO 2004.

I vincitori del 2008 e 2012 sono stati due maestri del centrocampo. Xavi Hernández si è aggiudicato il premio nel 2008 dopo un Europeo impreziosito dal primo gol nella semifinale contro la Russia e dall'assist perfetto per Fernando Torres nella finale vinta contro la Germania.

Andrés Iniesta invece ha vinto il premio a EURO 2012, dopo essere stato scelto come Player of the Match in tre partite.

Con i suoi sei gol, Antoine Griezmann ha vinto il premio a EURO 2016, diventando il primo ad aggiudicarsi il premio ma non il trofeo quando la sua Francia ha perso contro il Portogallo in finale.

L'ultimo vincitore del premio è Gianluigi Donnarumma, diventato il primo portiere ad aver assegnato il premio dopo i suoi tre clean sheet e i suoi salvataggi decisivi ai calci di rigore in semifinale e in finale quando l'Italia ha battuto l'Inghilterra nell'atto conclusivo di EURO 2020.

Albo d'oro vincitori del premio Giocatore del Torneo di UEFA EURO 1996: Matthias Sammer (Germania) 2000: Zinédine Zidane (Francia) 2004: Theodoros Zagorakis (Grecia) 2008: Xavi Hernández (Spagna) 2012: Andrés Iniesta (Spagna) 2016: Antoine Griezmann (Francia) 2020: Gianluigi Donnarumma (Italia)

Miglior Giovane del Torneo

In palio c'è anche il premio di Miglior Giovane del Torneo, che viene assegnato al miglior giocatore di età non superiore ai 22 anni da EURO 2016.

Renato Sanches è stato il primo vincitore del premio dopo il trionfo del Portogallo in quel torneo, prima che Pedri rivendicasse la corona a EURO 2020 grazie alle sue impressionanti prestazioni con la Spagna (arrivata in semifinale).

Per poter vincere il premio, quest'anno i giocatori devono essere nati dal 1° gennaio 2002 in poi.

Squadra del Torneo

Gli Osservatori Tecnici infine decidono la Squadra del Torneo.

La formazione ideale degli osservatori è caratterizzata da una squadra che riflette le tendenze tattiche di spicco del torneo, con un giocatore per ruolo che si è particolarmente distinto nella fase finale.

Anche in questo caso, gli osservatori tecnici tengono conto delle prestazioni individuali dei giocatori e del loro impatto sulla squadra.

Visita il sito EURO2024.com nei giorni successivi alla finale per scoprire chi farà parte dell'11 ideale di questa edizione!