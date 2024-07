EURO da record per Lamine Yamal, che sogna un nuovo record in finale un giorno dopo il suo 17° compleanno

Se domenica scenderà in campo con la Spagna contro *****l'Inghilterra/i Paesi Bassi********, Lamine Yamal diventerà il giocatore più giovane ad aver mai disputato una finale del Campionato Europeo UEFA o della Coppa del Mondo FIFA.

Yamal si è già presentato sulla scena mondiale a UEFA EURO 2024 con una serie di prestazioni strepitose e diversi record infranti.

Il colpo di grazia, almeno per ora, è arrivato in semifinale contro la Francia, quando ha firmato uno straordinario gol del pareggio ed è diventato il più giovane marcatore di sempre nel torneo.

Giocatore più giovane a EURO: 16 anni 338 giorni (Spagna - Croazia 3-0, 15/06/2024)

Marcatore più giovane a EURO: 16 anni 362 giorni (Spagna - Francia 2-1, 09/07/2024)

Giocatore più giovane in semifinale di EURO o di Coppa del Mondo: 16 anni 362 giorni (Spagna - Francia 2-1, 09/07/2024)

Yamal è anche il secondo giocatore più giovane di sempre a disputare una gara di UEFA Champions League, avendo esordito con il Barcellona nella massima competizione europea per club a soli 16 anni e 68 giorni.

Analisi: Graham Hunter, reporter Spagna

Record a parte, ciò che è straordinario in Lamine Yamal è il modo in cui usa la palla. Il suo processo decisionale è irreprensibile e francamente incredibile. Tutti gli ex professionisti che lo guardano rimangono sbalorditi dalla sua capacità di fare quasi sempre la scelta giusta, il tutto senza minimamente mettersi in mostra.

Quando ho intervistato Lamine qualche mese fa, ciò che mi ha colpito è stata la sua calma, la sua intelligenza e il suo solare senso dell'umorismo. Fuori dal campo ha una maturità che va ben oltre i suoi anni: su questo è unico nel suo genere, forse anche l'unico di una generazione.