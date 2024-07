Spagna-Francia 2-1: la Roja conquista la finale in rimonta

La prima finalista di EURO 2024 è la Spagna. A Monaco di Baviera, i ragazzi di Luis de la Fuente superano 2-1 la Francia, rispondendo da grande squadra all’iniziale svantaggio.

Momenti chiave 5': Colpo di testa di Fabián Ruiz, palla sopra la traversa

9': Kolo Muani apre le marcature su assist di Mbappé

21': Yamal pareggia con uno splendido sinistro a giro

25': Olmo porta avanti la Spagna con un destro basso

48': Maignan anticipa Williams fuori area

76': La conclusione di Hernández finisce sopra la traversa

86': Mbappé spreca una buona occasione e tira alto

La partita in breve

La splendida conclusione di Yamal colpisce il palo interno e termina in rete AFP via Getty Images

Parte forte la Spagna, che nei primi minuti prende in mano il pallino del gioco e sfiora il gol con Fabián Ruiz: il centrocampista si inserisce alla perfezione, ma di testa, sul cross di Lamine Yamal, non trova la porta. È la Francia, tuttavia, a passare in vantaggio al 9’: splendido assist di Kylian Mbappé e incornata vincente di Randal Kolo Muani.

Il gol sembra spostare gli equilibri psicologici e caricare la formazione transalpina, ma ci pensa Yamal, con un delizioso mancino, a ristabilire la parità al 21’: tiro a giro, palo interno e sfera in fondo alla rete. L’inerzia del match cambia ancora, con la Roja che al 25’ mette addirittura la freccia con Dani Olmo. Uno-due micidiale della Spagna, che torna a comandare il gioco e chiude avanti la prima frazione.

Spagna - Francia: la partita minuto per minuto e le reazioni

Nella ripresa si vede una Francia volenterosa ma poco incisiva. Theo Hernández e Mbappé sprecano due ottime chance, Unai Simón ringrazia e la Spagna resiste senza troppi patemi fino al triplice fischio. La Roja esulta e vola in finale.

Randal Kolo Muani ha segnato il gol del momentaneo vantaggio della Francia UEFA via Getty Images

Vivo Player of the Match: Lamine Yamal (Spagna)

"Ha segnato un gol fantastico che ha permesso alla Spagna di rientrare in partita, un gol decisivo segnato a una così giovane età. È stato una costante minaccia palla al piede ed è risultato prezioso anche in fase difensiva, in collaborazione con Navas sulla fascia destra".

Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Spagna: Unai Simón; Jesús Navas (Vivian 58'), Nacho, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Yamal (Ferran Torres (90+3'), Olmo (Merino 76), Williams (Zubimendi 90+3'); Morata (Oyarzabal 76')

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernández; Kanté (Griezmann 62'), Tchouameni, Rabiot (Camavinga 62'); Dembélé (Giroud 79'), Kolo Muani (Barcola 62'); Mbappé