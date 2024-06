Analisi di Belgio-Romania 2-0: i diavoli rossi sfruttano gli spazi

Il Belgio ha reagito alla sconfitta alla prima giornata di UEFA EURO 2024 con una vittoria contro la Romania nel Gruppo, evidenziando la qualità delle sue transizioni offensive.

Per l'osservatore tecnico UEFA Aitor Karanka, la capacità della squadra di Domenico Tedesco di sfruttare gli spazi dietro la difesa rumena con "passaggi lunghi per Romelu Lukaku e transizioni veloci" è stata fondamentale. Il video sotto offre diversi esempi, in particolare degli attacchi alle spalle dei terzini.

La prima clip mostra quanto sono alti i terzini della Romania mentre il Belgio conquista il pallone nella propria metà campo. Quando Kevin De Bruyne avanza, porta la palla nello spazio evidenziato a sinistra prima di accentrarsi, aiutato da Lukaku che trascina con sé un difensore.

Analisi tattica: Belgio in contropiede

Anziché guardare Lukaku, De Bruyne serve lo smarcato Dodi Lukebakio sulla destra; l'esterno ha il tempo di accentrarsi prima di provare il tiro.

È stata una serata in cui il Belgio ha cercato di giocare in alto e, come ha ammesso il Ct Edward Iordănescu, quando i diavoli rossi conquistavano la palla davano sempre problemi alla Romania. "Sono veloci, esplosivi e potenti", ha detto l'allenatore, secondo cui la Romania ha avuto difficoltà a reggere i ritmi "box-to-box".

Secondo l'unità di analisi UEFA, una caratteristica fondamentale dei contropiede del Belgio è stata l'intelligenza di De Bruyne tra le linee e la sua capacità di attaccare gli spazi giusti. La seconda clip evidenzia il suo movimento mentre il Belgio riconquista la palla con Jérémy Doku nel cerchio di centrocampo e punta ancora una volta lo spazio dietro i terzini.

Come mostra la grafica, il terzino destro rumeno Andrei Rațiu si alza e Lukaku serve De Bruyne nello spazio dietro; la sequenza si conclude con il capitano che scarica un rasoterra che sfugge di poco a Doku.

A dimostrazione della sua capacità di trovare gli spazi, De Bruyne ha ricevuto la palla tra le linee sette volte. Ha anche servito dieci passaggi a tagliare le linee; nell'ultima clip fa entrambe le cose, raccogliendo la palla da Youri Tielemans e servendo un passaggio filtrante per Lukaku, che si stacca dal suo marcatore e batte il portiere Florin Niță. Purtroppo per lui, per la terza volta si vede annullare il gol, in questo caso per fuorigioco.

Belgio - Romania 2-0: la cronaca

A proposito della pericolosità del Belgio, Tedesco ha dichiarato a EURO2024.com: "Abbiamo controllato il gioco e molte transizioni. Il possesso palla è stato nostro e in alcune situazioni dovevamo segnare di più. Potevamo farne ancora tre, quattro o cinque dopo il gol di Tielemans".

La squadra, invece, ne ha segnato solo un altro con De Bruyne, votato Player of the Match e in gol con la nazionale al suo quarto torneo. Karanka ha concluso: "Il Belgio ha fatto bene molte cose: è stato molto pericoloso e alla fine è stato De Bruyne a fare la differenza".