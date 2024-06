Belgio - Romania, anteprima seconda giornata Gruppo E di EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Belgio e Romania si affrontano alla seconda giornata del Gruppo E di UEFA EURO 2024 sabato 22 giugno.

Belgio - Romania in breve Quando: sabato 22 giugno (21:00 CET)

Dove: Cologne Stadium

Cosa: seconda giornata Gruppo E di UEFA EURO 2024  

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Belgio - Romania in TV

Scopri dove guardare le partite di UEFA EURO 2024 in TV e streaming.

Cosa devi sapere?

Le due squadre arrivano alla seconda giornata dopo aver ottenuto risultato opposti nelle loro partite di esordio, ma in pochi si sarebbero aspettati che sarebbe stata proprio la Romania ad essere in testa al Gruppo E dopo una fantastica prestazione contro l'Ucraina. Il loro obiettivo è ora quello di vincere di nuovo e prenotare un posto agli ottavi di finale.

Candidato a Gol del Turno: il capolavoro di Stanciu

Attenzione al Belgio, però, deluso dopo la sorprendente sconfitta contro la Slovacchia, in una gara ricca di occasioni mancate. C'è la sensazione che la squadra di Domenico Tedesco possa fare molto meglio; il Belgio era imbattuto da 14 partite prima dell'inizio del torneo e ritrovare quello stato di forma potrebbe cambiare il discorso qualificazione.

Facciamo i calcoli

Probabili formazioni

Belgio: Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana, De Bruyne; Doku, Lukaku, Bakayoko

Romania: Niță; Rațiu, Drăgușin, Rus, Bancu; M Marin, R Marin, Stanciu; Man, Drăguș, Mihăilă

Statistiche

Belgio:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): SVVPPV

Romania:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VPPSPV

Le parole del campo

Jan Vertonghen, difensore Belgio: "Siamo ancora padroni del nostro destino e possiamo ancora qualificarci per il turno successivo. Secondo me, siamo ancora la squadra migliore del girone. Non è stato l'inizio che immaginavamo o speravamo, ma dobbiamo cercare di rimanere positivi e di non scoraggiarci".

Edward Iordănescu, Ct Romania: "Abbiamo già conquistato tre punti! Abbiamo tanti buoni giocatori che possono rompere gli schemi. Possiamo farcela! Facciamolo di nuovo, Romania!"