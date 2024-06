Romania-Ucraina 3-0: super esordio dei romeni

Inizia alla grande UEFA EURO 2024 per la Romania. A Monaco di Baviera, nella prima giornata del Gruppo E, la nazionale di Edward Iordănescu stende l'Ucraina con un netto 3-0, grazie alle reti di Nicolae Stanciu, Răzvan Marin e Denis Drăguș.

Momenti chiave 8': Lunin blocca facilmente la traiettoria centrale di Coman.

29': Stanciu con un gran gol porta la Romania in vantaggio

38': La conclusione di Man è deviata di un soffio a lato da Stepanenko

53': Una conclusione di Răzvan Marin supera Lunin e frutta il raddoppio

57': Draguş firma il tris e chiude la partita

La partita in breve: l'Ucraina si inchina alla nazionale di Iordănescu

La grande conclusione di Stanciu dal limite dell'area Getty Images

A Monaco di Baviera l'Ucraina è rapida a conquistare il predominio nel possesso palla, senza però mettere seriamente in pericolo il portiere romeno Florin Niță. Florinel Coman spedisce un tiro dritto tra le braccia di Andriy Lunin, portiere del Real Madrid, nella prima occasione della partita, prima che Artem Dovbyk spedisca alto sopra la traversa dalla parte opposta.

La squadra di Edward Iordăscu passa in vantaggio in modo spettacolare poco prima della mezz'ora. Dennis Man intercetta un rinvio affrettato di Lunin prima di passare il pallone a Stanciu, il cui tiro di prima intenzione trova l'angolino alto dove il portiere avversario non può arrivare. Prima dell'intervallo i romeni sfiorano il 2-0, ma il tiro di Dennis Man è deviato di poco a lato da Taras Stepanenko.

Due gol nello spazio di quattro minuti all'inizio del secondo tempo lasciano la squadra di Serhiy Rebrov con una montagna da scalare. Marin trova l'angolino con una conclusione chirurgica del centrocampista dal limite dell'area, prima che Denis Draguş chiuda il conto da distanza ravvicinata grazie a un corner battuto rapidamente. Georgiy Sudakov testa i riflessi di Niță con una bella conclusione, ma l'Ucraina non riesce a tornare in partita e incassa una dura sconfitta.

Romania-Ucraina 3-0: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Nicolae Stanciu (Romania)

' Getty Images

"Il suo gol dopo 29 minuti ha trasmesso grande fiducia a tutti i giocatori della nazionale romena. Tecnicamente il suo tiro è perfetto, con un buon equilibrio. Tatticamente nel sistema guida il pressing".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Romania: Niță; Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu; M. Marin (Rus 75'); Man (Hagi 62'), R. Marin, Stanciu, Coman (Mihăilă 62'); Draguş (Puşcaş 75')

Ucraina: Lunin; Konoplia (Tymchyk 72'), Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Stepanenko (Brazhko 62'), Shaparenko (Yaremchuk 6'2); Tsygankov (Yarmolenko 62), Sudakov (Malinovskyi 83'), Mudryk; Dovbyk