Belgio-Slovacchia 0-1: Schranz stende il Belgio

Una sorprendente Slovacchia batte il Belgio e raggiunge la Romania in vetta al Gruppo E. A Francoforte, la nazionale di Francesco Calzona si impone 1-0 grazie al gol in apertura di Ivan Schranz, con i Diavoli Rossi che si vedono annullare per fuorigioco due gol di Romelu Lukaku. Un ko che complica i piani di qualificazione della squadra di Domenico Tedesco.

Momenti chiave 3': Dúbravka dice di no al tiro di Lukaku da distanza ravvicinata

7': Schranz porta la Slovacchia in vantaggio

40': Casteels salva tutto su Haraslín

56': Lukaku ci prova di nuovo ma trova sulla strada Dúbravka

59': Dúbravka è rapido e si salva sulla conclusione di Trossard

62': Hancko evita il pareggio con un grande salvataggio sulla linea

86' Gol annullato a Lukaku

Il Belgio parte subito forte e dopo pochi minuti Romelu Lukaku, dopo una grande azione di Jérémy Doku, calcia addosso a Martin Dúbravka dopo che Kevin De Bruyne aveva solo sfiorato il pallone.

La nazionale di Calzona, comunque, colpisce a freddo, dopo 7 minuti. Doku del Manchester City sbaglia il disimpegno in orizzontale nei pressi del calcio d'angolo e regala il pallone in area a Schranz, il cui colpo di tacco innesca la conclusione di Juraj Kucka, respinta da Koen Casteels. Il pallone vagante finisce ancora sui piedi dell'attaccante dello Slavia Praga, che azzecca la conclusione vincente con il destro e porta i suoi in vantaggio.

I Diavoli Rossi provano a reagire con Leandro Trossard, ma il talento dell'Arsenal anzichè servire lo smarcato Lukaku cerca un ambizioso pallonetto, ce non trovà però la porta. L'ultima occasione del primo tempo ce l'hanno ancora gli slovacchi, ma Koen Casteels si oppone alla grande al destro al volo di Lukáš Haraslín.

Nella ripresa il Belgio attacca con maggiore convinzione alla ricerca del pareggio. Dúbravka è attento su Lukaku, ma al 56' il portiere del Newcastle è costretto ad arrendersi proprio a "Big Rom", che fa centro a porta vuota sulla sponda di Amadou Onana: il gol, però, è annullato per fuorigioco dello stesso ex attaccante della Roma.

Il portiere slovacco è sempre sugli scudi e dice di no ancora a Trossard: poi, quando è battuto, ci sono i compagni a salvarlo, come al 63' quando Dávid Hancko nega a Johan Bakayoko la gioia del pareggio. Gli sforzi del Belgio, comunque, sembrano trovare il premio a quattro minuti dalla fine. Loïs Openda, appena entrato al posto di Doku, affonda a sinistra e mette il pallone a rimorchio per Lukaku, che di sinistro supera il portiere avversario e firma l'1-1. Il gol, però, è nuovamente annullato per un tocco di mano di Openda.

Dopo 7 minuti di recupero, i ragazzi di Calzona possono dare sfogo alla loro gioia: successo prezioso contro il Belgio, che fa sognare in ottica qualificazione.

Belgio-Slovacchia 0-1: la partita minuto per minuto e le reazioni

Vivo Player of the Match: Stanislav Lobotka (Slovacchia)

E' stato eccellente sia in fase di possesso sia in quella di non possesso. Si è avvicinato a Kevin De Bruyne quando ha giocato da numero 10.

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Formazioni

Belgio: Casteels; Castagne, Faes, Debast, Carrasco (Lukebakio 84'); Onana, Mangala (Bakayoko 58'); Trossard (Tielemans 75'), De Bruyne, Doku (Openda 85'); Lukaku

Slovakia: Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda (Obert 90'+4'); Schranza, Boženík (Strelec 70'), Haraslín (Suslov 70')