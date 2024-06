Turchia - Portogallo, anteprima seconda giornata Gruppo F di EURO 2024: dove guardarla, orario, probabili formazioni

Turchia e Portogallo si affrontano alla seconda giornata del Gruppo F di UEFA EURO 2024 sabato 22 giugno.

Turchia - Portogallo in breve Quando: sabato 22 giugno (18:00 CET)

Dove: BVB Stadion Dortmund

Cosa: seconda giornata Gruppo F di UEFA EURO 2024 

Cosa devi sapere?

Le prime due del Gruppo F si affrontano a Dortmund sapendo che una vittoria potrebbe mandarle agli ottavi da prime del girone. Entrambe hanno vinto in modo frenetico alla prima giornata: la Turchia ha battuto la Georgia in quella che forse è stata la partita più bella del torneo finora, mentre il Portogallo si è imposto con un gol in extremis contro la Cechia.

Ultimo minuto: il gol della vittoria di Conceição

Tutti gli occhi saranno puntati su Arda Güler e Kenan Yıldız, che martedì sono diventati i primi 19enni a giocare insieme titolari a EURO dopo 60 anni! Più vecchio dei due giocatori messi insieme, Cristiano Ronaldo è sempre da tenere d'occhio: finora ha segnato contro 47 nazionali, ma mai contro la Turchia.

Probabili formazioni

Turchia: Mert Günok; Mert Müldür, Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Kaan Ayhan, Çalhanoğlu, Orcun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız; Barış Alper Yılmaz

Portogallo: Diogo Costa; Rúben Dias, Pepe, Inácio; Cancelo, Vitinha, Bruno Fernandes, Nuno Mendes; João Félix, Ronaldo, Bernardo Silva

Statistiche

Turchia:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VSPSSP

Portogallo:

Forma (tutte le competizioni, dalla più recente): VVSVSV

Ultimo minuto: Turchia - Georgia

Le parole degli allenatori

Vincenzo Montella, Ct Turchia: "È la prima volta che vinciamo la prima partita e negli ultimi tre EURO non siamo mai andati oltre la fase a gironi; l'ultima volta non abbiamo conquistato neanche un punto. Il nostro primo obiettivo era vincere la prima gara. Adesso che l'abbiamo vinta, il sogno è vincere la prossima e arrivare agli ottavi di finale".

Roberto Martínez, Ct Portogallo: "Abbiamo vinto [contro la Cechia] perché abbiamo dimostrato resilienza, forza di volontà e convinzione. È la prima volta che vinciamo in rimonta da quando sono Ct. Ci abbiamo creduto, abbiamo mostrato una personalità incredibile. Se avessimo segnato subito, avremmo potuto realizzare ancora più gol."