Turchia-Georgia 3-1: Montella parte con 3 punti

Uno straordinario gol nel secondo tempo del giovane Arda Güler trascina la Turchia a un'esaltante vittoria 3-1 contro l'esordiente Georgia a Dortmund. UEFA EURO 2024 parte con 3 punti per la nazionale di Vincenzo Montella.

I momenti-chiave 10' Kaan Ayhan colpisce il palo con una bella conclusione

25' Mert Müldür sblocca il risultato con un tiro al volo

32' Mikautadze realizza il gol del pareggio

35' Mikautadze calcia di poco a lato

65' Arda Güler firma il gol-vittoria con un tiro dalla lunga distanza

70' Kochorashvili colpisce la traversa per la Georgia

90'+7' Kerem Aktürkoğlu firma il tris in pieno recupero

La partita in breve: super esordio per la Turchia

Mert Müldür chiama l'applauso del pubblico AFP via Getty Imahes

L'avvio è decisamente di marca turca, con Hakan Çalhanoğlu a dettare il ritmo e i suoi compagni pronti a raccogliere i suoi suggerimenti. Kaan Ayhan colpisce un clamoroso palo in apertura, prima che Mert Müldür - al 25' - firmi il gol del vantaggio con un destro al volo sulla respinta della difesa georgiana.

La Georgia fa fatica a reagire, ma al 32' trova un pari quasi insperato con Georges Mikautadze, che sfrutta alla grande il cross sul primo palo di Giorgi Kochorashvili.

Sotto una pioggia battente, la Turchia riprende la marcia e ristabilisce il vantaggio dopo la pausa. Il merito è di Arda Güler, che fa impazzire i suoi tifosi con un meraviglioso tiro dalla distanza. La Georgia, però, non si dà per vinta. Kochorashvili colpisce il legno e, in pieno recupero, anche il calcio di punizione di Khvicha Kvaratskhelia del Napoli è respinto dal montante.

Gli esordienti della Georgia si buttano a testa bassa in attacco, compreso il portiere Giorgi Mamardashvili. Al 97', però, la Turchia chiude il conto sugli sviluppi di un corner avversario, con il sostituto Kerem Aktürkoğlu che mette il pallone in rete con la porta della Georgia ormai sguarnita. Una grande soddisfazione per i ragazzi di Montella.

Turchia-Georgia 3-1: la partita minuto per minuto

Vivo Player of the Match: Arda Güler (Turchia)

Formazioni

Turchia: Mert Günok; Mert Müldür (Zeki Çelik 85'), Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Kadıoğlu; Kaan Ayhan (Demiral 79'), Çalhanoğlu; Arda Güler (Yusuf Yazıcı 79'), Orkun Kökçü, Yıldız (Kerem Aktürkoğlu 85'); Barış Alper Yılmaz

Georgia: Mamardashvili; Kakabadze, Kverkvelia (Zivzivadze 85'), Kashia, Dvali, Tsitaishvili (Lochoshvili 74'); Kochorashvili, Mekvabishvili, Chakvetadze (Davitashvili 74'); Mikautadze, Kvaratskhelia