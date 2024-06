Portogallo-Cechia 2-1: festa lusitana allo scadere

Il Portogallo vince in rimonta nel suo esordio a UEFA EURO 2024. A Lipsia, contro la Cechia, Cristiano Ronaldo e compagni vanno sotto nella ripresa trafitti da Lukáš Provod, ma riescono quasi subito a pareggiare grazie all'autorete di Robin Hranáč e trovano lo spunto vincente in pieno recupero grazie a Francisco Conceição. Un risultato che consente alla squadra di agganciare la Turchia in vetta al Gruppo F.

I momenti-chiave 32': Staněk si salva su Cristiano Ronaldo

45'+1': Il portiere ferma ancora CR7

62': Provod realizza il gol del vantaggio

69': L'autorete di Hranáč ripristina la parità

90'+2': Francisco Conceição firma in extremis il gol vittoria portoghese

La partita in breve: successo lusitano all'ultimo respiro

Jindřich Staněk si salva su Cristiano Ronaldo nel primo tempo AFP via Getty Images

Il Portogallo ci prova con Bruno Fernandes, ma la conclusione del centrocampista del Manchester United dalla distanza termina alta. Al 32' ha una grandissima occasione Ronaldo, il primo giocatore a partecipare a sei fasi finali dell'Europeo: Jindřich Staněk, portiere dello Slavia Praga, fa muro con il corpo e respinge il tentativo dell'attaccante dell'Al Nassr.

CR7 ci prova ancora sul finire di tempo con il sinistro, ma Staněk fa di nuovo buona guardia e respinge. Nella ripresa Ivan Hašek, tecnico dei cechi, prova a cambiare fisionomia alla squadra sostituendo gli attaccanti: Mojmír Chytil e Ondřej Lingr del Feyenoord prendono il posto di Patrik Schick e Jan Kuchta.

E al 62' la Repubblica Ceca passa in vantaggio, praticamente al primo tiro. Lukáš Provod, dalla distanza, lascia partire un destro angolatissimo su cui Diogo Costa non riesce ad arrivare e che frutta l'1-0. Roberto Martínez, Ct dei lusitani, corre ai ripari: Gonçalo Inácio e Diogo Jota sostituiscono Diogo Dalot e Rafael Leão.

E dopo sette minuti il Portogallo pareggia. Cross dal limite dell'area di Vitinha sul secondo palo per Nuno Mendes, il colpo di testa schiacciato del numero 19 sembra facilmente leggibile per Staněk, che devia a mano aperta proprio addosso ad Hranáč che non può evitare il contatto con la sfera e l'autogol che frutta il pari.

La squadra di Martínez ci crede, il portiere dei cechi riesce a opporsi ai tentativi di Bernardo Silva e Vitinha. Dalla parte opposta è Tomáš Souček del West Ham, il capitano, a cercare senza fortuna la porta con il sinistro. La sfida sembra destinata a terminare in pareggio, ma a tre minuti il Portogallo trova lo spunto vincente con Diogo Jota: il gol, però, è annullato dopo una Var review.

Al 92', però, gol e vittoria si materializzano. Pedro Neto vola sulla sinistra, Hranáč non riesce a respingere e Conceição, subentrato pochi istanti prima a Vitinha, trova lo spunto vincente.

Portogallo-Cechia 2-1: la partita minuto per minuto

Vivo Player of the Match: Vitinha (Portogallo)

"Ha controllato il ritmo del gioco e ha effettuato un numero elevato di passaggi con un'alta percentuale di riuscita. Ha anche effettuato importanti intercetti".

Commissione Osservatori Tecnici UEFA

Lukáš Provod esulta dopo il vantaggio della Cechia UEFA via Getty Images

Formazioni

Portogallo: Diogo Costa; Dalot (Gonçalo Inácio 63'), Pepe, Rúben Dias; João Cancelo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha (Francisco Conceição 90'), Nuno Mendes; Ronaldo, Rafael Leão (Diogo Jota 63')

Cechia: Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Šulc (Ševčík 79'), Souček, Provod (Barák 79'), Douděra; Kuchta (Lingr 60'), Schick (Chytil 60')