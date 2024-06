Fasi finali di EURO disputate: record per Ronaldo

Cristiano Ronaldo ha stabilito un nuovo record partecipando alla sua sesta fase finale di EURO. Il portoghese ha superato di una lunghezza il compagno di squadra Pepe e il croato Luka Modrić scendendo in campo nella gara d'esordio di EURO 2024 contro la Cechia.

L'attaccante portoghese ha partecipato per la prima volta a EURO nel 2004 davanti al suo pubblico. Da allora ha stabilito record di gol, presenze e tornei a segno (cinque finora).

CR7 ha iniziato EURO 2024 con cinque partecipazioni alla fase finale di EURO e per breve tempo ha condiviso il record con Modrić, che ha capitanato la Croazia nella gara persa 3-0 contro la Spagna. Pepe ha invece portato il suo bottino a cinque scendendo in campo in Portogallo-Cechia a Lipsia.

Toni Kroos, Thomas Müller e Manuel Neuer sono saliti a quattro disputando la gara d'esordio della Germania a EURO 2024, così come Ivan Perišić (Croazia), Wojciech Szczęsny (Polonia), Andriy Yarmolenko (Ucraina) e Olivier Giroud (Francia).

Iker Casillas, convocato per cinque Europei con la Spagna, ne ha disputati solo tre e non compare nel seguente elenco.

Sei fasi finali di EURO

Cristiano Ronaldo (Portogallo 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024)

Cinque fasi finali di EURO

Cristiano Ronaldo (Portogallo 2004, 2008, 2012, 2016, 2020)

Luka Modrić (Croazia 2008, 2012, 2016, 2020, 2024)

Guarda tutti i 14 gol di Cristiano Ronaldo a EURO

Quattro fasi finali di EURO

Lothar Matthäus (Germania Ovest/Germania 1980, 1984, 1988, 2000)

Peter Schmeichel (Danimarca 1988, 1992, 1996, 2000)

Alessandro Del Piero (Italia 1996, 2000, 2004, 2008)

Edwin van der Sar (Paesi Bassi 1996, 2000, 2004, 2008)

Lilian Thuram (Francia 1996, 2000, 2004, 2008)

Olof Mellberg (Svezia 2000, 2004, 2008, 2012)

Gianluigi Buffon (Italia 2004, 2008, 2012, 2016)

Petr Čech (Cechia 2004, 2008, 2012, 2016)

Zlatan Ibrahimović (Svezia 2004, 2008, 2012, 2016)

Andreas Isaksson (Svezia 2004, 2008, 2012, 2016)

Kim Källström (Svezia 2004, 2008, 2012, 2016)

Jaroslav Plašil (Cechia 2004, 2008, 2012, 2016)

Lukas Podolski (Germania 2004, 2008, 2012, 2016)

Tomáš Rosický (Cechia 2000, 2004, 2012, 2016)

Bastian Schweinsteiger (Germania 2004, 2008, 2012, 2016)

Darijo Srna (Croazia 2004, 2008, 2012, 2016)

Giorgio Chiellini (Italia 2008, 2012, 2016, 2020)

Sebastian Larsson (Svezia 2008, 2012, 2016, 2020)

João Moutinho (Portogallo 2008, 2012, 2016, 2020)

Olivier Giroud (Francia 2012, 2016, 2020, 2024)



Toni Kroos (Germania 2012, 2016, 2020, 2024)

Manuel Neuer (Germania 2012, 2016, 2020, 2024)

Thomas Müller (Germania 2012, 2016, 2020, 2024)

Ivan Perišić (Croazia 2012, 2016, 2020, 2024)

Wojciech Szczęsny (Polonia 2012, 2016, 2020, 2024)

Andriy Yarmolenko (Ucraina 2012, 2016, 2020, 2024)