Primo turno di UEFA Women's EURO Under 19 2026/27: le ultime
martedì 13 ottobre 2026
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Il cammino verso la fase finale in Ungheria prende il via con i gironi di questo autunno.
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Il primo turno di qualificazione per UEFA Women's EURO Under 19 2026/27 di questo autunno darà il via alla prossima edizione del torneo.
Si tratta del primo dei due turni di qualificazione che condurranno alla fase finale del torneo del 2027 in Ungheria dal 5 al 18 giugno. Questo format è stato introdotto a partire dalle qualificazioni 2025/26.
Nella Lega A, le 28 squadre, comprese le campionesse in carica della Spagna, si dividono in sette gironi da quattro squadre, giocati come mini-tornei in sede unica. Le sette squadre quarte classificate saranno retrocesse in Lega B per il secondo turno.
Nella Lega B, le 24 squadre prendono parte a sei gironi da quattro squadre, giocati come mini-tornei in sede unica. L'Ungheria partecipa a questa fase anche se il suo posto nella fase finale del torneo è assicurato in quanto paese ospitante. Le sei vincitrici dei gironi e la migliore seconda classificata verranno promosse in Lega A per il turno 2.
Nel turno 2, la Lega A deciderà le sette squadre che si uniranno alle padrone di casa dell'Ungheria nella fase finale del torneo e determineranno anche le qualificazioni UEFA per la Coppa del Mondo Femminile FIFA Under 20 del 2028.
Gironi Lega A primo turno Women's EURO Under 19
- Le sette quarte classificate retrocederanno in Lega B per il secondo turno in primavera.
Gruppo A1 (28 novembre–4 dicembre): Austria*, Scozia, Irlanda del Nord, Bielorussia
Gruppo A2 (date da confermare): Spagna (campione in carica), Galles, Italia, Israele*
Gruppo A3 (27 novembre–3 dicembre): Polonia, Grecia, Slovacchia*, Kosovo
Gruppo A4 (29 novembre–5 dicembre): Svezia, Portogallo*, Finlandia, Turchia
Gruppo A5 (concluso)
Restano in Lega A per il turno 2: Danimarca, Inghilterra, Svizzera
Retrocede in Lega B: Bosnia ed Erzegovina*
Gruppo A6 (28 novembre–4 dicembre): Germania, Paesi Bassi*, Norvegia, Slovenia
Gruppo A7 (28 novembre–4 dicembre): Islanda, Francia, Belgio, Croazia*
*Paese ospitante, Gruppo A2, in programma in campo neutro da definire.
- La Spagna ha vinto l'edizione del 2026 grazie al successo in finale in Bosnia ed Erzegovina contro la Germania.
- Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Israele, Kosovo, Slovenia e Turchia sono state promosse dalla Lega B nel secondo turno 2025/26.
Gironi Lega B primo turno Women's EURO Under 19
- Le sei vincenti dei gironi e la migliore seconda classificata verranno promosse in Lega A per il 2° turno.
Gruppo B1 (27 novembre–3 dicembre): Lettonia, Albania*, Cipro, Moldova
Gruppo B2 (concluso)
Promossa in Lega A per il turno 2: Repubblica d'Irlanda
Secondo posto: Georgia
Restano in Lega B per il turno 2: Bulgaria*, Armenia
Gruppo B3 (26 novembre–2 dicembre): Serbia*, Macedonia del Nord, Montenegro, Azerbaigian
Gruppo B4 (24–30 novembre): Ucraina, Isole Faroe*, Lituania, Andorra
Gruppo B5 (29 novembre–5 dicembre): Ungheria* (paese ospitante), Estonia, Lussemburgo, Liechtenstein
Gruppo B6 (concluso)
Promossa in Lega A per il Turno 2: Cechia
Seconda: Romania
Rimangono in Lega B per il Turno 2: Malta*, Kazakistan
*Paese ospitante
- Ungheria, Lettonia, Macedonia del Nord, Repubblica d'Irlanda, Romania, Serbia e Ucraina sono retrocesse dalla Lega A al turno 2.