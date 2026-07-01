Women's EURO Under 19: calendario e risultati

Il Campionato Europeo UEFA Under 19 Femminile 2026 si svolge fino al 10 luglio in Bosnia ed Erzegovina. La nazione ospita l'evento per la prima volta nella sua storia.

Mercoledì, l'Austria ha conquistato la qualificazione nel Gruppo B vincendo 3-1 contro la Svizzera a Sarajevo dopo aver battuto 3-0 l'Islanda alla prima giornata. La Svizzera aveva esordito con un 2-2 contro le campionesse in carica della Spagna, che proseguiranno la loro corsa verso il quinto titolo consecutivo affrontando l'Islanda a Zenica.

La seconda giornata del Gruppo A si è disputata martedì. La Svezia ha battuto la Bosnia ed Erzegovina per 5-0 a Zenica dopo aver sconfitto la Polonia per 1-0. Le padrone di casa avevano perso 5-0 contro la Germania, che a sua volta ha pareggiato 1-1 contro la Polonia a Sarajevo. Questo risultato ha regalato alla Svezia l'accesso alle semifinali, ormai irraggiungibili per la Bosnia ed Erzegovina.

Il Gruppo A si conclude venerdì, mentre le partite del Gruppo B termineranno sabato. Le prime due di ciascun girone si qualificheranno per le semifinali di martedì 7 luglio, mentre la finale si disputerà a Sarajevo tre giorni dopo.

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Sedi

Stadio Grbavica, Sarajevo

Training Centre FFBH, Zenica

Stadio Bilino Polje, Zenica

Stadio Asim Ferhatovic Hase, Sarajevo

Orari CET

Tutte le partite

Calendario e risultati fase a gironi

Sabato 27 giugno

Gruppo A

Bosnia ed Erzegovina - Germania 0-5 (Training Centre FFBH, Zenica)

Svezia - Polonia 1-0 (Grbavica Stadium, Sarajevo) ﻿

Highlights: Svezia - Polonia 0-5

Domenica 28 giugno

Gruppo B

Svizzera - Spagna 2-2 (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)﻿

Austria - Islanda 3-0 (Bilino Polje Stadium, Zenica)

Women's EURO Under 19: Svizzera - Spagna 2-2

Martedì 30 giugno

Gruppo A

Bosnia ed Erzegovina - Svezia 0-5 (Bilino Polje Stadium, Zenica)﻿

Polonia - Germania 1-1 (Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)﻿

Highlights: Bosnia ed Erzegovina - Svezia 0-5

Mercoledì 1 luglio

Gruppo B

Austria - Svizzera 3-1 (Grbavica Stadium, Sarajevo) ﻿

Spagna - Islanda (Training Centre FFBH, Zenica)

Dove guardare WU19 EURO: TV/streaming

Venerdì 3 luglio

Gruppo A

Polonia - Bosnia ed Erzegovina (17:00, Grbavica Stadium, Sarajevo)

Germania - Svezia (17:00, Training Centre FFBH, Zenica) ﻿

Combinazioni per le qualificazioni del Gruppo A La Svezia si è qualificata in semifinale. Si aggiudicherà il primo posto se eviterà la sconfitta. La Germania si qualificherà in semifinale se eviterà la sconfitta o se la Polonia non vincerà. La Germania finirà al primo posto con una vittoria. Se la Polonia vincesse e la Germania perdesse, il secondo e il terzo posto verrebbero assegnati in base a: a) differenza reti complessiva, b) gol complessivi segnati, c) minor numero di punti disciplinari, calcolati esclusivamente in base ai cartellini gialli e rossi ricevuti dai giocatori e dai dirigenti della squadra in tutte le partite del girone (cartellino rosso = 3 punti, cartellino giallo = 1 punto, espulsione per due cartellini gialli in una partita = 3 punti), d) posizione più alta nella classifica del girone della seconda fase (il che favorirebbe la Germania). La Bosnia-Erzegovina non può più qualificarsi in semifinale

Sabato 4 luglio

Gruppo B

Islanda - Svizzera (17:00, Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)﻿

Spagna - Austria (17:00, Bilino Polje Stadium, Zenica)

I cinque gol più belli di Women's EURO U19 2025

Calendario fase a eliminazione diretta

Semifinali

Martedì 7 luglio

SF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B

SF2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A

Le partite si disputeranno allo stadio Grbavica di Sarajevo e al centro di allenamento FFBH di Zenica. L'assegnazione degli stadi e gli orari di inizio delle partite saranno confermati al termine della fase a gironi.

Finale

Venerdì 10 luglio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (orario da confermare, Grbavica Stadium, Sarajevo)