Calendario Women's EURO Under 19: la fase finale inizia il 27 giugno

Il Campionato Europeo UEFA Under 19 Femminile 2026 si svolgerà dal 27 giugno al 10 luglio in Bosnia ed Erzegovina.

Nella prima giornata, le padrone di casa della Bosnia faranno il loro debutto nella fase finale di Women's EURO Under 19 contro la Germania al Training Centre FFBH di Zenica. A seguire, la Svezia affronterà la Polonia allo Stadio Grbavica di Sarajevo, completando le sfide della prima giornata del Gruppo A. Il giorno successivo andrà in scena il Gruppo B, con le campionesse in carica della Spagna che sfideranno la Svizzera allo Stadio Asim Ferhatovic Hase di Sarajevo, mentre l'Austria affronterà l'Islanda allo Stadio Bilino Polje di Zenica.

Il Gruppo A proseguirà il 30 giugno e il 3 luglio, mentre le partite del Gruppo B si disputeranno il primo e il 4 luglio. Le prime due squadre di ogni Gruppo accederanno alle semifinali del 7 luglio, con la finale in programma tre giorni dopo allo Stadio Grbavica.

Gruppi fase finale Gruppo A: Bosnia ed Erzegovina (paese ospitante), Polonia, Svezia, Germania Gruppo B: Austria, Spagna (campione in carica), Svizzera, Islanda

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Sedi

Stadio Grbavica, Sarajevo

Training Centre FFBH, Zenica

Stadio Bilino Polje, Zenica

Stadio Asim Ferhatovic Hase, Sarajevo

Orari CET, l'ora locale è un'ora avanti

Tutte le partite

Calendario fase a gironi

Sabato 27 giugno

Gruppo A

Bosnia ed Erzegovina - Germania (17:00, Training Centre FFBH, Zenica)

Svezia - Polonia (20:00, Grbavica Stadium, Sarajevo) ﻿

Domenica 28 giugno

Gruppo B

Svizzera - Spagna (14:00, Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)﻿

Austria - Islanda (17:00, Bilino Polje Stadium, Zenica)

Highlights: Svezia - Polonia 0-5

Martedì 30 giugno

Gruppo A

Bosnia ed Erzegovina - Svezia (17:00, Bilino Polje Stadium, Zenica)﻿

Polonia - Germania (20:00, Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)﻿

Mercoledì 1 luglio

Gruppo B

Austria - Svizzera (14:00, Grbavica Stadium, Sarajevo) ﻿

Spagna - Islanda (17:00, Training Centre FFBH, Zenica) ﻿

Venerdì 3 luglio

Gruppo A

Polonia - Bosnia ed Erzegovina (17:00, Grbavica Stadium, Sarajevo)

Germania - Svezia (17:00, Training Centre FFBH, Zenica) ﻿

Sabato 4 luglio

Gruppo B

Islanda - Svizzera (17:00, Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)﻿

Spagna - Austria (17:00, Bilino Polje Stadium, Zenica)

I cinque gol più belli di Women's EURO U19 2025

Calendario fase a eliminazione diretta

Semifinali

Martedì 7 luglio

SF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B

SF2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A

Le partite si disputeranno allo stadio Grbavica di Sarajevo e al centro di allenamento FFBH di Zenica. L'assegnazione degli stadi e gli orari di inizio delle partite saranno confermati al termine della fase a gironi.

Finale

Venerdì 10 luglio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (orario da confermare, Grbavica Stadium, Sarajevo)