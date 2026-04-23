Calendario Women's EURO Under 19: la fase finale inizia il 27 giugno
giovedì 23 aprile 2026
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Il programma definitivo per la fase finale, in programma in Bosnia ed Erzegovina dal 27 giugno al 10 luglio.
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Il Campionato Europeo UEFA Under 19 Femminile 2026 si svolgerà dal 27 giugno al 10 luglio in Bosnia ed Erzegovina.
Nella prima giornata, le padrone di casa della Bosnia faranno il loro debutto nella fase finale di Women's EURO Under 19 contro la Germania al Training Centre FFBH di Zenica. A seguire, la Svezia affronterà la Polonia allo Stadio Grbavica di Sarajevo, completando le sfide della prima giornata del Gruppo A. Il giorno successivo andrà in scena il Gruppo B, con le campionesse in carica della Spagna che sfideranno la Svizzera allo Stadio Asim Ferhatovic Hase di Sarajevo, mentre l'Austria affronterà l'Islanda allo Stadio Bilino Polje di Zenica.
Il Gruppo A proseguirà il 30 giugno e il 3 luglio, mentre le partite del Gruppo B si disputeranno il primo e il 4 luglio. Le prime due squadre di ogni Gruppo accederanno alle semifinali del 7 luglio, con la finale in programma tre giorni dopo allo Stadio Grbavica.
Gruppi fase finale
Gruppo A: Bosnia ed Erzegovina (paese ospitante), Polonia, Svezia, Germania
Gruppo B: Austria, Spagna (campione in carica), Svizzera, Islanda
Sedi
Stadio Grbavica, Sarajevo
Training Centre FFBH, Zenica
Stadio Bilino Polje, Zenica
Stadio Asim Ferhatovic Hase, Sarajevo
Orari CET, l'ora locale è un'ora avanti
Calendario fase a gironi
Giornata 1
Sabato 27 giugno
Gruppo A
Bosnia ed Erzegovina - Germania (17:00, Training Centre FFBH, Zenica)
Svezia - Polonia (20:00, Grbavica Stadium, Sarajevo)
Domenica 28 giugno
Gruppo B
Svizzera - Spagna (14:00, Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)
Austria - Islanda (17:00, Bilino Polje Stadium, Zenica)
Giornata 2
Martedì 30 giugno
Gruppo A
Bosnia ed Erzegovina - Svezia (17:00, Bilino Polje Stadium, Zenica)
Polonia - Germania (20:00, Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)
Mercoledì 1 luglio
Gruppo B
Austria - Svizzera (14:00, Grbavica Stadium, Sarajevo)
Spagna - Islanda (17:00, Training Centre FFBH, Zenica)
Giornata 3
Venerdì 3 luglio
Gruppo A
Polonia - Bosnia ed Erzegovina (17:00, Grbavica Stadium, Sarajevo)
Germania - Svezia (17:00, Training Centre FFBH, Zenica)
Sabato 4 luglio
Gruppo B
Islanda - Svizzera (17:00, Asim Ferhatovic Hase Stadium, Sarajevo)
Spagna - Austria (17:00, Bilino Polje Stadium, Zenica)
Calendario fase a eliminazione diretta
Semifinali
Martedì 7 luglio
SF1: Vincente Gruppo A - Seconda Gruppo B
SF2: Vincente Gruppo B - Seconda Gruppo A
Le partite si disputeranno allo stadio Grbavica di Sarajevo e al centro di allenamento FFBH di Zenica. L'assegnazione degli stadi e gli orari di inizio delle partite saranno confermati al termine della fase a gironi.
Finale
Venerdì 10 luglio
Vincente SF1 - Vincente SF2 (orario da confermare, Grbavica Stadium, Sarajevo)