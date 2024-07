Anteprima finale UEFA Women's EURO Under 19: Spagna - Paesi Bassi

La Spagna affronterà i Paesi Bassi nella finale del Campionato Europeo Under 19 UEFA femminile in programma sabato allo stadio Darius & Girenas di Kaunas (Lituania).

Guida alla partita

La Spagna è chiaramente la squadra dominante nel calcio per nazionali femminili in questo momento, avendo mancato solo una finale a qualsiasi livello negli anni 2020 (UEFA Women's EURO 2022). Tuttavia, la sua corsa è sembrata in pericolo dopo le prime due giornate del torneo, con uno 0-0 contro la Repubblica d'Irlanda e una sconfitta per 1-0 contro i Paesi Bassi con gol di Lotte Keukelaar all'87'.

Highlights semifinale: Inghilterra - Spagna 1-3

La situazione è cambiata rapidamente con il 2-0 sulla Germania, che ha assicurato il secondo posto nel Gruppo B, e la vittoriosa semifinale di mercoledì contro l'Inghilterra (3-1).

I Paesi Bassi, però, possono sperare di ripetere il trionfo del 2014, ottenuto grazie alla vittoria finale per 1-0 contro la Spagna. Vivianne Miedema ha segnato il gol decisivo per una squadra che comprendeva anche Jill Roord e Dominique Janssen, vincitrici di Women's EURO con la nazionale maggiore tre anni dopo.

Highlights semifinale: Paesi Bassi - Francia 2-0

I Paesi Bassi hanno pareggiato al 90' alla prima giornata contro la Germania, poi hanno battuto la Spagna 1-0 e la Repubblica d'Irlanda 2-0, vincendo il Gruppo B. Quindi, hanno sconfitto la Francia 2-0 nella semifinale di Kaunas.

Le finaliste

L'opinione dal campo

Sonia Bermúdez, Ct Spagna: "Le sensazioni sono molto buone. Le ragazze sanno che ora serve un ultimo sforzo per vincere il trofeo".

"I [Paesi Bassi] sono una squadra molto intensa e ostica, la finale sarà decisa da piccoli dettagli. Domani scopriremo cosa abbiamo imparato dalla partita precedente".

Sherida van Bruggen, Ct Paesi Bassi: "Non vediamo l'ora che arrivi la finale, ovviamente. Giochiamo contro di loro per la seconda volta, ma aspettiamo con ansia questo momento".

"Aver tenuto la porta inviolata per tre volte consecutive ci fa stare bene e dà fiducia a tutte, ma sappiamo anche segnare gol ed è molto importante".

Squadra arbitrale della finale di Women's EURO U19 UEFA via Sportsfile Ad arbitrare la finale sarà l'italiana Silvia Gasperotti, assistita da Svitlana Grushko (Ucraina) e Fie Bruun (Danimarca), mentre la belga Caroline Lanssens sarà il quarto ufficiale. Tra le precedenti esperienze di Gasperotti figurano le partite di UEFA Women's Champions, delle nazionali maggiori e del CONMEBOL Sudamericano Femenino Sub-17 di quest'anno in Paraguay.

Highlights fase a gironi: Paesi Bassi - Spagna 1-0