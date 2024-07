Dove guardare Women's EURO U19: TV, streaming

Titolari dei diritti per Women's EURO Under 19

Consultare i palinsesti delle singole emittenti per i dettagli sulle partite trasmesse in televisione o in streaming nel proprio territorio.

Tutte le informazioni sono soggette agli accordi raggiunti tra la UEFA e le singole emittenti.

Partner ufficiali di Women's EURO Under 19

Le emittenti partner in Europa e nel mondo trasmetteranno Women's EURO Under 19 e sono elencate di seguito.

Europa

Albania: RTSH

Andorra: La Chaine l'Equipe

Bosnia ed Erzegovina: Sportklub Balkans

Bulgaria (solo finale): BNT

Croazia: Sportklub Balkans

Danimarca: DKDR Sport

Francia: La Chaine l'Equipe

Germania: DAZN DACH

Israele: Charlton

Kazakistan: Qazsport

Lituania: LRT

Malta: PBS

Monaco: La Chaine l'Equipe

Montenegro: Sportklub Balkans

Paesi Bassi: NOS

Macedonia del Nord: Sportklub Balkans

Norvegia: NRK TV

Polonia: TVP

Portogallo: Canal 11, RTP Portugal

Repubblica d'Irlanda: RTE Ireland

Romania: TVR

Serbia: Sportklub Balkans

Slovenia: Sportklub Balkans

Spagna: TVE Spain

Regno Unito: BBC TV Sport

Altri territori

Algeria: beIN Sports MENA

Samoa americane: VIX

Bahrein: beIN Sports MENA

Benin: New World TV

Burkina Faso: New World TV

Burundi: New World TV

Camerun: New World TV

Repubblica Centrafricana: New World TV

Ciad: beIN Sports MENA, New World TV

Comore: New World TV

Repubblica del Congo: New World TV

Repubblica Democratica del Congo: New World TV

Gibuti: beIN Sports MENA, New World TV

Egitto: beIN Sports MENA

Guyana francese: La Chaine l'Equipe

Polinesia francese: La Chaine l'Equipe

Terre Australi e Antartiche Francesi: La Chaine l'Equipe

Gabon: New World TV

Guadalupa: La Chaine l'Equipe

Guam: VIX

Iran: beIN Sports MENA

Iraq: beIN Sports MENA

Costa d'Avorio: New World TV

Giordania: beIN Sports MENA

Kuwait: beIN Sports MENA

Libano: beIN Sports MENA

Libia: beIN Sports MENA

Madagascar: New World TV

Mali: New World TV

Isole Marianne: VIX

Martinica: La Chaine l'Equipe

Mauritania: beIN Sports MENA, New World TV

Mauritius: La Chaine l'Equipe, New World TV

Mayotte: La Chaine l'Equipe

Midway: VIX

Marocco: beIN Sports MENA

Nuova Caledonia: La Chaine l'Equipe

Niger: New World TV

Oman: beIN Sports MENA

Palestina (striscia di Gaza e Cisgiordania): beIN Sports MENA

Porto Rico: VIX

Qatar: beIN Sports MENA

Repubblica di Guinea: New World TV

Réunion: La Chaine l'Equipe

Ruanda: New World TV

Arabia Saudita: beIN Sports MENA

Senegal: New World TV

Seychelles: New World TV

Somalia: beIN Sports MENA

Sudan del Sud: beIN Sports MENA

St Bart: La Chaine l'Equipe

St Martin: La Chaine l'Equipe

St Pierre e Miquelon: La Chaine l'Equipe

Sudan: beIN Sports MENA

Siria: beIN Sports MENA

Togo: New World TV

Tunisia: beIN Sports MENA

Isole Vergini americane: VIX

Emirati Arabi Uniti: beIN Sports MENA

Stati Uniti: VIX

Wallis e Futuna: La Chaine l'Equipe

Yemen: beIN Sports MENA

UEFA.tv

In alcuni territori, le partite verranno trasmesse in streaming su UEFA.tv. Gli highlights di tutte le partite saranno visibili a partire da mezzanotte CET.

Consulta la home page di UEFA.tv per informazioni sulle partite che potrebbero essere disponibili nel tuo territorio.

UEFA.tv

