Semifinali Women's EURO Under 19: Spagna e Paesi Bassi volano in finale

La Spagna batte l'Inghilterra per 3-1 e l'Olanda sconfigge la Francia per 2-0 nelle semifinali del Campionato Europeo Femminile Under 19 UEFA disputate mercoledì in Lituania.

Le campionesse in carica affronteranno ora la squadra che le ha battute nella finale del 2014 nella finale di sabato a Kaunas.

Tabellone fase a eliminazione diretta Semifinali (mercoledì 24 luglio) Inghilterra - Spagna 1-3 (Marijampolė Stadium, Marijampolė)

Paesi Bassi - Francia 2-0 (Darius & Girenas Stadium, Kaunas) Finale (sabato 27 luglio) Spagna - Paesi Bassi (17:00, Darius & Girenas Stadium, Kaunas) Orari in CET, orario locale un'ora avanti

La Spagna, che ha iniziato a segnare solo alla terza giornata con la vittoria per 2-0 contro la Germania, riprende da dove aveva interrotto e domina fin dall'inizio contro l'Inghilterra.

Le spagnole passano in vantaggio a metà del primo tempo quando Daniela Agote si avventa su una palla lunga, aggira Katie Cox e insacca da posizione angolata. Il 2-0 arriva poco prima dell'intervallo: su calcio d'angolo, Pau Comendador batte a rete e poi insacca in ribattuta.

Pau Comendador esulta dopo il 2-0

L'Inghilterra effettua due cambi nell'intervallo e accorcia nel giro di un paio di minuti. La punizione di Lucy Newell viene deviata verso la porta da Michelle Agyemang e la subentrata Mia Enderby manda la palla in rete. A 21' dalla fine, però, la Spagna mette al sicuro il risultato con una bella conclusione dalla sinistra della subentrata Daniela Arques su assist di Ainhoa Alguaci.

La Francia parte bene, con il predominio del gioco nelle fasi iniziali, ma sono i Paesi Bassi a portarsi in vantaggio al 19' con un gol molto simile a quello realizzato domenica contro la Repubblica d'Irlanda: sul cross su punizione di Jade van Hensbergen, Karliyn Woons è brava a inserirsi sul palo lontano e a insaccare, questa volta di piedi e non di testa.

La rete di Woons di domenica è stata la prima dopo sei anni per club o nazionale, ma ora è diventata la prima calciatrice dei Paesi Bassi a segnare due gol in questa fase finale. Wassa Sangaré va vicinissima al pareggio con un colpo di testa che si stampa sul palo, e poco prima dell'intervallo un lancio lungo di Van Hensbergen viene raccolto da Danique Tolhoek che, sola davanti al portiere, realizza il gol del raddoppio olandese.

Nella ripresa, la Francia va all'assalto della metà campo avversaria in cerca del gol per riaprire la partita, con la subentrata Naolia Traoré che manca il bersaglio da distanza ravvicinata, mentre una conclusione di Lucia Calba viene respinta sulla linea di porta. I Paesi Bassi riescono così a raggiungere la finale e a mantenere la porta involata per la terza gara di fila, il settimo clean sheet in dieci partite, qualificazioni comprese.

Le marcatrici dei Paesi Bassi, Karlijn Woons (a sinistra) e Danique Tolhoek